Contactés pour Aaron Gordon, les Nuggets préféreraient lâcher Christian Braun

Si le tandem Jamal Murray – Nikola Jokic semble indéboulonnable dans le Colorado, tous les autres joueurs de l’effectif ont l’air d’être disponibles pour un transfert, censé élever le plafond collectif de Denver.

De ce qui se murmure depuis plusieurs semaines, conserver Peyton Watson est la priorité des dirigeants alors que la prolongation de Nikola Jokic sonne comme une évidence. Du côté du banc, il ne devrait pas y avoir de changement et David Adelman va ainsi rester à la tête de l’équipe. Quant à Jonas Valanciunas, il est plus que jamais sur le départ.

En dehors de ça, le flou demeure et, comme le soulignent Marc Stein et Jake Fischer, certaines franchises tenteront d’en profiter. En ce sens, Aaron Gordon attirerait beaucoup de regards, sauf que les Nuggets préféreraient plutôt inclure Christian Braun dans un échange susceptible de leur créer de la flexibilité financière.

Un trop faible apport pour un trop gros contrat ?

Il faut dire que même si Aaron Gordon doit recevoir près de 104 millions de dollars sur les trois prochaines années, Christian Braun va entrer dans son gros contrat de 125 millions de dollars sur cinq ans. Et contrairement à « AG », il n’est pas (plus ?) aussi indispensable dans le jeu.

Pour garder Peyton Watson, il faudra sans doute choisir entre Cam Johnson et Christian Braun, mais comme le dernier nommé a davantage déçu en 2025/26, en plus de posséder un contrat plus important, il paraît être le favori à un départ.

Les choses pourraient donc s’accélérer rapidement à l’approche de la Draft, tandis que Denver est déjà bien dans le rouge sur le plan financier. Comme Nikola Jokic veut « être un Nugget pour toujours », il va falloir le contenter et surtout mieux l’entourer pour pouvoir rivaliser avec le duo Oklahoma City – San Antonio à l’Ouest.