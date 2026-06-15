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Contactés pour Aaron Gordon, les Nuggets préféreraient lâcher Christian Braun

Publié le 15/06/2026 à 7:11 Twitter Facebook

NBA – À Denver, l’intersaison promet d’être très animée après une sortie de route prématurée en playoffs.

Si le tandem Jamal Murray – Nikola Jokic semble indéboulonnable dans le Colorado, tous les autres joueurs de l’effectif ont l’air d’être disponibles pour un transfert, censé élever le plafond collectif de Denver.

De ce qui se murmure depuis plusieurs semaines, conserver Peyton Watson est la priorité des dirigeants alors que la prolongation de Nikola Jokic sonne comme une évidence. Du côté du banc, il ne devrait pas y avoir de changement et David Adelman va ainsi rester à la tête de l’équipe. Quant à Jonas Valanciunas, il est plus que jamais sur le départ.

En dehors de ça, le flou demeure et, comme le soulignent Marc Stein et Jake Fischer, certaines franchises tenteront d’en profiter. En ce sens, Aaron Gordon attirerait beaucoup de regards, sauf que les Nuggets préféreraient plutôt inclure Christian Braun dans un échange susceptible de leur créer de la flexibilité financière.

Un trop faible apport pour un trop gros contrat ?

Il faut dire que même si Aaron Gordon doit recevoir près de 104 millions de dollars sur les trois prochaines années, Christian Braun va entrer dans son gros contrat de 125 millions de dollars sur cinq ans. Et contrairement à « AG », il n’est pas (plus ?) aussi indispensable dans le jeu.

Pour garder Peyton Watson, il faudra sans doute choisir entre Cam Johnson et Christian Braun, mais comme le dernier nommé a davantage déçu en 2025/26, en plus de posséder un contrat plus important, il paraît être le favori à un départ.

Les choses pourraient donc s’accélérer rapidement à l’approche de la Draft, tandis que Denver est déjà bien dans le rouge sur le plan financier. Comme Nikola Jokic veut « être un Nugget pour toujours », il va falloir le contenter et surtout mieux l’entourer pour pouvoir rivaliser avec le duo Oklahoma City – San Antonio à l’Ouest.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Nikola Jokić 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 3.7 1.4 0.8 2.7 27.7
Jamal Murray 75 35:22 48.3 43.5 88.7 0.4 4.0 4.4 7.1 2.3 0.9 0.4 1.7 25.4
Aaron Gordon 36 27:55 49.7 38.9 76.7 1.4 4.4 5.8 2.7 1.1 0.6 0.3 1.7 16.2
Peyton Watson 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 1.7 0.9 1.1 2.5 14.6
Tim Hardaway Jr. 80 26:35 44.7 40.7 81.1 0.2 2.4 2.6 1.4 0.5 0.5 0.1 1.3 13.5
Cameron Johnson 54 30:30 48.0 43.0 83.9 0.8 3.0 3.8 2.4 0.9 0.7 0.4 2.3 12.2
Christian Braun 44 31:48 51.9 30.1 78.2 1.4 3.4 4.8 2.7 1.0 0.7 0.3 2.3 12.0
Jonas Valančiūnas 65 13:24 58.2 30.8 77.2 1.6 3.4 5.1 1.2 1.1 0.2 0.6 2.0 8.7
David Roddy 5 14:36 50.0 27.3 100.0 1.6 2.4 4.0 0.8 0.4 0.8 0.2 1.4 8.0
Bruce Brown 82 24:22 47.5 38.5 76.2 1.0 2.8 3.9 2.1 1.1 1.0 0.2 2.4 7.9
Julian Strawther 57 15:06 46.7 38.7 81.4 0.2 1.8 2.0 1.1 0.6 0.4 0.1 1.3 7.2
Spencer Jones 64 22:08 50.4 39.6 60.8 1.2 2.1 3.3 0.8 0.5 0.8 0.5 2.7 5.5
Jalen Pickett 50 16:08 42.2 38.6 78.9 0.4 1.9 2.3 2.3 0.7 0.3 0.1 0.8 5.2
Zeke Nnaji 52 12:02 47.0 25.9 77.3 0.6 2.0 2.6 0.6 0.5 0.3 0.5 1.4 3.7
Daron Holmes Ii 25 8:24 50.8 44.4 78.6 0.3 1.1 1.4 0.6 0.5 0.0 0.2 0.8 3.7
Curtis Jones 10 8:48 40.7 33.3 50.0 0.2 0.9 1.1 1.0 0.2 0.4 0.0 0.6 2.9
Tyus Jones 11 8:22 34.6 37.5 0.0 0.2 1.1 1.3 1.2 0.5 0.1 0.0 0.1 2.2
Hunter Tyson 21 7:43 26.9 21.2 84.6 0.2 1.5 1.7 0.8 0.2 0.1 0.0 0.6 2.2
Kj Simpson 6 5:40 30.0 0.0 50.0 0.7 0.7 1.3 1.3 0.2 0.2 0.0 0.7 1.2

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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