Christian Braun promet de rebondir après une saison ratée

Éliminés dès le premier tour la semaine dernière, les Nuggets n’ont notamment pas été aidés par un Christian Braun loin de son meilleur niveau durant toute la saison.

Auteur d’une excellente saison 2024/25 avec 15.4 points, 5.2 rebonds, 2.6 passes et 1.1 interception de moyenne (à 58% au shoot et 40% à 3-points), l’arrière a vu ses statistiques de 2025/26 chuter à 12 points, 4.8 rebonds, 2.7 passes et 0.7 interception (à 52% au shoot et 30% à 3-points).

Ça s’est même aggravé en playoffs, avec seulement 8.3 points, 3.5 rebonds, 1.7 passe et 1 interception de moyenne (à 42% au shoot et 43% à 3-points). Bien trop insuffisant pour un joueur qui avait été re-signé par Denver pour… 125 millions de dollars sur cinq ans à l’automne dernier.

Ralenti par des blessures, Christian Braun est le premier déçu de ses performances et il assume sa part de responsabilités dans le récent échec des Nuggets.

« Je pense être le leader de cette équipe. J’en suis le leader vocal. Et quand on ne joue pas bien collectivement, on peut rejeter la faute sur tout et n’importe quoi. On peut tout accuser. Mais je n’ai pas suffisamment bien joué personnellement, et je n’ai pas suffisamment bien préparé cette équipe pour jouer une série difficile. Donc on sera meilleurs et je serai meilleur. J’ai déjà hâte d’être à la saison prochaine pour pouvoir répondre », annonce-t-il chez le Denver Post.

Faire taire les critiques

Pour Christian Braun, « toute saison qui ne se termine pas avec un titre est une déception » et, même s’il n’est pas encore assuré de rester dans le Colorado l’an prochain, il tient à se racheter.

« C’est juste inacceptable. Surtout quand on voit tout le talent présent dans l’effectif… », ajoute-t-il, concernant l’élimination des siens. « Je crois qu’à chaque début de saison, on parle de titre. C’est notre état d’esprit, notre objectif. Donc on a évidemment échoué et une élimination dès le premier tour est inacceptable. Mais on doit rebondir. On doit se mettre au travail. Vous pouvez me le mettre sur le dos. Je pense que cette équipe n’a pas été suffisamment résiliente en playoffs. »

La saison prochaine, le contrat XXL de Christian Braun va commencer et, tandis que les premières critiques arrivent déjà, il sait qu’il n’aura pas le droit de reproduire une saison similaire, après un été placé sous le signe de la récupération.

« J’ai été récompensé pour tout mon travail dans mon contrat rookie, donc je comprends que les attentes sont plus élevées et que je dois être meilleur », explique le champion 2023, préféré à Peyton Watson il y a un an. « À titre individuel, je sais que je dois m’améliorer. Je dois mieux jouer. Et je dois avant tout retrouver la santé. Mais il n’y a aucune excuse. »

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 15:32 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20:11 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 79 33:52 58.0 39.7 82.7 1.2 3.9 5.2 2.6 2.2 1.1 1.0 0.5 15.4 2025-26 DEN 44 31:48 51.9 30.1 78.2 1.4 3.4 4.8 2.7 2.3 0.7 1.0 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.