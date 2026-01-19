Les Nuggets ont laissé Christian Braun revenir trop tôt

Mi-novembre, Christian Braun était victime d’une entorse de la cheville gauche, qui le tiendrait éloigné des parquets pendant six semaines. Sauf qu’à son retour, début janvier, il a peiné à se montrer efficace et productif (2.7 points et 3.7 rebonds, à 21% au shoot et sur 26 minutes), obligeant les Nuggets à le renvoyer à l’infirmerie après trois petites rencontres.

Cela fait maintenant dix jours que l’arrière y est retourné et, pour David Adelman, c’était simplement la meilleure chose à faire.

« Je le vois s’entraîner et il est à fond, mais c’est juste qu’il ne peut pas encore faire tout ce que son corps devrait être capable de faire, pour le moment » a expliqué l’entraîneur de Denver, ce week-end. « Donc, j’ai la sensation qu’il est plus juste, pour nous comme pour lui, qu’il revienne quand il sera vraiment prêt à jouer. Et pas seulement à faire des allers-retours sur le terrain. »

Déjà privés de Nikola Jokic, Cam Johnson et Jonas Valanciunas, les Nuggets ne veulent donc prendre aucun risque avec un autre élément majeur de leur rotation. Même si le principal intéressé a tendance à pousser pour revenir au plus vite et « aider ses coéquipiers », lorsqu’il est sur la touche.

« Il est dur, donc le voir revenir aussi vite d’une telle blessure n’est pas surprenant » a également confié David Adelman. « Et je pense que l’on doit faire ce qu’il y a de mieux pour lui. Je pense que c’est une discussion à avoir tous ensemble. Peu importe ce qu’il nous dit. Je le comprends à 100%. Ce gars-là adore jouer, il adore le basket et il adore surtout gagner. »

Toujours prêt à se sacrifier pour l’équipe, Christian Braun avait été prolongé à prix d’or l’été dernier et, forcément, ses dirigeants préfèrent éviter la rechute. D’autant que Tim Hardaway Jr. assure parfaitement l’intérim quand il n’est pas là.

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 15:32 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20:11 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 79 33:52 58.0 39.7 82.7 1.2 3.9 5.2 2.6 2.2 1.1 1.0 0.5 15.4 2025-26 DEN 14 28:51 45.9 21.2 75.0 1.4 2.8 4.2 2.5 2.1 0.6 1.2 0.4 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.