Non prolongé par les Nuggets, Peyton Watson est encore plus motivé

À Denver, si Christian Braun est parvenu à recevoir une prolongation de contrat, Peyton Watson n'a quant à lui pas pu être récompensé de la sorte par ses dirigeants. Il faut dire que la situation des Nuggets est complexe financièrement et ils ont donc dû faire des choix et naviguer selon leurs priorités…

« De ce que j'ai compris, c'était juste une décision financière. À cause du nouvel accord collectif et du second apron. Ils voulaient rester en dehors de ce genre de choses » livre le 30e choix de la Draft 2022. « En tant qu'entreprise, tu dois opérer en fonction de ce qui est le mieux pour ton activité et, quand il sera l'heure pour moi de prendre ma décision l'été prochain, alors je vais aussi devoir opérer de la sorte. Ce n'est pas un manque de respect envers les Nuggets et la famille Kroenke, qui m'ont témoigné beaucoup d'amour et qui ont tant fait pour moi. Ils m'ont donné une chance dans cette ligue, la possibilité de montrer que je vais en faire partie longtemps, donc tout va se faire naturellement. »

Semble-t-il compréhensif, Peyton Watson testera en tout cas le marché à l'été 2026 et il n'aura probablement pas son destin entre les mains. Si Denver le protège, il pourra certes signer où il le souhaite, mais ses dirigeants pourront s'aligner sur n'importe quelle offre pour le conserver, ce à quoi il ne se dit évidemment pas fermé.

« Ce n'est jamais confortable, mais c'est le basket, c'est la NBA… » relativise l'intéressé. « Tu ne peux jamais vraiment être trop à l'aise, car c'est là que les choses commencent à aller à l'envers. Peu importe si les choses vont ou non dans mon sens : je vais toujours aller sur le terrain et me donner à fond. Bien sûr, je suis un peu déçu, car j'adore être un joueur des Nuggets et j'adore la ville de Denver, les fans, mes coéquipiers… Mais ça va juste me motiver davantage et je vais ressortir meilleur de tout ça. »

Un avenir déjà scellé ?

Trois ans après son arrivée dans le Colorado, Peyton Watson n'a cessé de voir son rôle changer et grandir dans la rotation locale. À 23 ans, il est désormais l'un des premiers remplaçants appelés par David Adelman, afin de faire souffler Aaron Gordon et le petit nouveau Cameron Johnson.

L'occasion rêvée pour exploser définitivement aux yeux de tous ? « S'il réussit une grosse saison, il va pouvoir se mettre dans la position qu'il voudra » souligne son coach. « C'est comme ça que fonctionne notre ligue : il faut prouver chaque année. Puis si tu travailles dur et que tu fais les choses correctement, tu en bénéficieras. Peyton est super, il a déjà fait une très bonne présaison et tout le monde a son moment, donc il peut fixer sa propre valeur sur le marché et je pense qu'il le fera. »

L'avenir de Peyton Watson paraît donc flou, d'autant que les Nuggets risquent d'avoir du mal à le contenter, même en attendant un an de plus. Tout dépendra, finalement, de la volonté de ses dirigeants de passer au-dessus du fameux « second apron », tandis que Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun et Cameron Johnson seront tous grassement payés en 2026/27.

« C'est encore trop loin pour que je puisse dire quelque chose… » reconnaît déjà l'ailier de 23 ans, concernant son futur contrat. « Bien sûr, on se fait des idées et des scénarios… Les choses peuvent aller dans tous les sens… Mais il ne faut jamais avoir de trop grandes attentes. Il faut juste y aller et bosser… »

Jusqu'à présent, Peyton Watson continue en tout cas de séduire son coach et c'est bien le plus important : « L'activité de Peyton a été excellente : il a bien posé ses écrans et il est allé au cercle » appréciait David Adelman, après le match gagné contre Phoenix. « Tout le monde parlera de son dunk [sur Khaman Maluach], car c'était une action spectaculaire, mais il a eu plusieurs autres séquences où il a attaqué la raquette après un pick-and-roll et ça nous permet de produire quelque chose ensuite, en attaque. »

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 19 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 2 18 75.0 0.0 100.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.5 0.5 2.0 0.5 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.