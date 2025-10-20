Peyton Watson sort du coin pour devenir « playmaker »

Peyton Watson n’a pas encore prolongé son contrat avec les Nuggets. L’accord pourrait se conclure ce lundi, mais le jeune arrière est déjà satisfait d’un point essentiel : avoir connu un été sans pépin physique.

« L'été dernier, je n'ai pas beaucoup joué, et j'étais blessé avant le début de saison. Cet été, j'ai pu jouer bien davantage et c'était la meilleure chose possible pour mon corps. Jamais je ne me suis senti aussi bien pour commencer une saison », annonce-t-il.

Et c’est une bonne nouvelle pour Denver. Les Nuggets comptent sur Payton Watson pour prendre une nouvelle dimension, notamment dans un rôle plus central en sortie de banc. Le staff a voulu renforcer l’expérience autour de Nikola Jokic, et l'arrière aura pour mission d’organiser l’attaque des remplaçants.

Longtemps cantonné à un rôle statique, comme l'illustrent ses 76 tirs à 3 points depuis le corner la saison passée, il devrait désormais avoir le ballon en main plus souvent et jouer les chefs d’orchestre.

« C'est encore en développement »

« C'est encore en développement », précise David Adelman. « Peyton a été vraiment impressionnant. La différence se fera lorsque la défense adverse va mettre son meilleur défenseur sur lui et qu'on voudra qu'il lâche le ballon. Les autres joueurs seront-ils capables d'assumer la responsabilité ? Il faut connaître les consignes, comme un Jamal Murray ou Aaron Gordon par exemple. Il ne s'agit donc pas de seulement de remonter le ballon, il s'agit de savoir ce qu'on veut faire quand on le fait. »

Auteur de sa meilleure saison en carrière avec 8.1 points de moyenne lors de la dernière campagne, Peyton Watson devra donc faire preuve de plus d’initiative en 2025/26.

« Le coaching staff m'a vraiment fait confiance et soutenu lors de la présaison et du training camp, afin que je puisse jouer à ma manière et puisse avoir le ballon dans les mains », confirme le joueur de 23 ans. « Je dois prendre des décisions. J'ai pu travailler sur beaucoup de choses durant les matches. C'est toujours bon pour la confiance, pour être tranchant. Je me sens très bien. »

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 19 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.