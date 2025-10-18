L’objectif estival des Nuggets était clair : mieux entourer Nikola Jokic

En virant Michael Malone, le coach, et Calvin Booth, le GM, dans les derniers jours de la saison régulière 2024/25, les propriétaires des Nuggets avaient frappé fort. Les deux hommes étaient en conflit ouvert sur la stratégie pour entourer Nikola Jokic. La franchise a tranché en décidant de se séparer des deux, pour repartir d'une page blanche.

Plus tard, Ben Tenzer et Jon Wallace ont été choisis pour écrire les nouveaux chapitres. Avec la pression qui va avec, après le titre de 2023 et l'obligation de ne gâcher les meilleures années du triple MVP.

« Il y a une obligation. Le mot pression existe mais je ne pense pas que ce soit de la pression », répond Jon Wallace. « Il y a une forte responsabilité, c'est évident, qui va avec cette opportunité, mais on est reconnaissant de l'avoir », ajoute Ben Tenzer. « Au lieu de parler de pression, on voit ça comme une chose excitante et on doit en profiter. »

Les deux hommes ont parfaitement réussi l’intersaison, en renforçant de manière significative le groupe avec le retour de Bruce Brown, les arrivées de Tim Hardaway Jr. et Jonas Valanciunas, ainsi que l'échange entre Michael Porter Jr. et Cam Johnson. Quand on observe ce mercato, on voit que les Nuggets ont suivi la « ligne Michael Malone », qui voulait des joueurs d'expérience, quand Calvin Booth souhaitait, lui, avoir des jeunes sur le banc.

« Avoir des jeunes qui ne voient pas le jeu au rythme et au niveau de Jokic peut avoir un effet néfaste sur le succès de l'équipe »

« On voulait obtenir plus de profondeur de banc sans sacrifier l'expérience. Avoir des jeunes qui ne voient pas le jeu au rythme et au niveau de Jokic peut avoir un effet néfaste sur le succès de l'équipe », estime Jon Wallace. « Autour de lui, Jokic a des joueurs qu'il aime vraiment et il adore être un bon coéquipier. Pour l'être, il faut avoir des joueurs qui partagent les mêmes idées et qui voient les choses de la même manière que lui. On voulait que Jokic s'amuse de nouveau à jouer au basket. »

Satisfaire le Serbe représente une grande partie du travail estival du duo. Les Nuggets, comme les Bucks avec Giannis Antetokounmpo par exemple, n'hésitent pas à employer des proches du joueur, comme une petite attention pour lui rendre la vie plus belle. Et dès qu'on parle de basket, le pivot est aussi consulté.

« Ce serait de la folie de ne pas écouter ses conseils et ses avis puisqu'il est si important pour la franchise », avoue Ben Tenzer. « Il voit aussi le basket d'une autre manière que nous ou que les scouts. C'est un esprit brillant, par conséquent, on doit lui demander comment il ressent les choses. Parfois il a un avis, parfois non, mais c'est toujours bien de lui parler. C'est un signe de respect. »

Le seul « bémol » de cet été réussi, c'était l'absence de prolongation de contrat de Nikola Jokic. Il n'a pas signé de nouveau contrat mais a déclaré qu'il voulait « être pour toujours un joueur des Nuggets ». La prolongation ne serait donc qu'une question de temps (et d'argent), pas de volonté.

« On est satisfait de la situation actuelle. On comprend qu'il veuille attendre et ça nous va », assure Ben Tenzer. « Il n'a donné aucune indication contraire. Il est franc avec nous. Il sait où il veut aller, il veut attendre. On est d'accord jusqu'à présent. »