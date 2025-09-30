Nikola Jokic souhaite rester « pour toujours » à Denver

Il n'y a eu aucun accord entre Nikola Jokic et les Nuggets sur une prolongation de contrat. Pourtant, ces derniers auraient pu lui offrir 212.2 millions de dollars sur trois ans, avec un premier salaire annuel fixé à 65.5 millions de dollars (et donc une moyenne de 70.7 millions de dollars par an).

Or, en patientant quelques mois, le « Joker » pourrait recevoir 80 millions de dollars (!) en plus de la part de ses dirigeants. Une somme colossale, qui motive à jouer la montre, mais qui ne bouleversera rien dans sa tête.

« Mon intention, c'est d'être pour toujours un joueur des Nuggets » lance simplement le Serbe, en plein Media Day. « En fait, je ne pense pas vraiment [à ma prolongation]. Je pense que toutes ces histoires de prolongation viennent comme une récompense, comme quelque chose de naturel dans le sport. Surtout dans la NBA actuelle, où l'on voit le salary cap augmenter sans arrêt, et tout le reste… »

L'objectif ? « Accomplir quelque chose »

Nikola Jokic, 30 ans cette année, reste sous contrat garanti à Denver jusqu'en 2027 (avec 114.2 millions de dollars à empocher d'ici-là).

Triple MVP, il se laisse aussi la possibilité de voir dans quelle direction va sa franchise, tandis qu'elle a fait le nécessaire pour lui apporter du renfort cet été. Et ainsi lui permettre de glaner son deuxième titre NBA ?

« Bruce [Brown] est de retour, on a gagné avec lui et il faut que l'on sauve encore sa carrière… » ironise-t-il d'abord, concernant le travail estival de ses dirigeants. « On a aussi Cam [Johnson] et Jonas [Valanciunas], plein de nouveaux gars, [DaRon] Holmes qui est en bonne santé… Donc on verra, il y a une énergie nouvelle et c'est comme un nouveau départ pour nous. J'espère que l'on pourra accomplir quelque chose. »

Éliminés par le Thunder, futur champion, en demi-finale de conférence, les Nuggets ont décidé de sacrifier Michael Porter Jr, tout en faisant le ménage dans les bureaux, pour se donner les moyens de franchir un cap collectivement.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 70 37 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.