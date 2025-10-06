Christian Braun et Peyton Watson pas inquiets pour leur futur à Denver

« Ça va arriver à un moment donné. » Christian Braun affiche plutôt une force tranquille lorsqu'il est question de sa potentielle prolongation de contrat avec les Nuggets. Draftés tous les deux en 2022, Peyton Watson et lui approchent de la fin de leur contrat rookie. Et pourraient être prolongés d'ici la date butoir du 20 octobre, dernier jour officiel de l'intersaison.

« Il n’y a pas de frustration. Je pense que ça va finir par se faire. Ce qui doit arriver, arrivera. Et je crois que le plus important, c’est de me présenter et de faire mon boulot. Ça a toujours été ma façon d’être. Donc ça, ça ne change pas. Je continue à bosser, et tout le reste suivra », se détache Christian Braun qui touchera un peu moins de 5 millions de dollars cette année, contre 4.3 millions pour son coéquipier.

Celui-ci a de meilleures chances de décrocher un beau contrat. Placé dans le cinq de départ l'an dernier, après le départ au Magic de Kentavious Caldwell-Pope, le 21e choix de Draft a signé son meilleur exercice en carrière avec plus de 15 points et 5 rebonds de moyenne. Un peu moins fringant en playoffs, il a tout de même conservé la confiance de David Adelman dans ses rotations.

De quoi bientôt lui valoir un salaire annuel entre 20 millions et 30 millions de dollars ? « Nous avons eu des discussions préliminaires, et nous espérons pouvoir avancer dans les prochains jours. Il représente une part importante de ce que nous faisons. On a hâte de concrétiser ça », annonce Jon Wallace, l'un des vice-présidents de la franchise.

« Ils auront tous les deux un rôle majeur »

De son côté, Peyton Watson a lui aussi signé sa meilleure production en carrière, mais dans un rôle où il est moins mobilisé offensivement (8 points de moyenne). Choisi en 30e position, il devrait lui aussi voir son salaire partir à la hausse. « Ils auront tous les deux un rôle majeur cette saison. On pense qu’ils sont prêts à franchir un cap, et on espère les voir rester ici longtemps », se projette Ben Tenzer, vice-président des opérations basket.

Le seul obstacle est bien sûr la marge salariale. Les Nuggets se sont déjà engagés à verser près de 180 millions de dollars répartis sur seulement cinq contrats pour la saison 2026/27 – moment où leur prolongation potentielle entreraient en vigueur – dont près de 110 millions pour le tandem Nikola Jokic – Jamal Murray.

« On prend les choses au jour le jour. Je disais à Jon il n’y a pas longtemps que j’ai déjà tout ce dont j’ai jamais eu besoin ou envie. J’ai plus d’argent que ce que j’aurais jamais imaginé gagner. Donc je ne fais pas partie de ceux qui jouent au basket uniquement pour l’argent. J’ai toujours joué pour le plaisir et par amour du jeu. […]. Je sais que je gagnerai beaucoup d’argent dans ce sport », imagine Peyton Watson.

« Je ne veux être nulle part ailleurs qu’aux Nuggets, tout le monde le sait. Je dois ça aux gars, à l’équipe, à la ville, continuer à aborder le jeu comme je l’ai toujours fait », termine Christian Braun.