À Denver, David Adelman garde la confiance des dirigeants

Attendus très haut cette saison, les Nuggets ont finalement déçu et leur sortie de route dès le premier tour des playoffs rendait le futur de David Adelman logiquement incertain.

Finalement, lors d’une conférence de presse, Josh Kroenke s’est chargé de clarifier la situation autour du coach de Denver : « J’ai une confiance totale en David Adelman et je pense qu’il a réalisé une super saison, compte tenu des circonstances », a ainsi livré le propriétaire de la franchise.

Nommé intérimaire après l’éviction de Michael Malone en avril 2025, David Adelman avait été nommé entraîneur à plein temps l’été suivant, après des playoffs convaincants. Et ce, malgré une élimination en demi-finale de conférence face au Thunder, futur champion NBA.

Des blessures trop handicapantes

Soutenu notamment par Nikola Jokic et Aaron Gordon, sans oublier Jamal Murray, le fils de Rick Adelman était censé mener les Nuggets plus haut cette saison. Le problème, c’est que des « circonstances » imprévisibles, à savoir des blessures, auront plombé l’équipe quasiment de bout en bout (28 cinq de départ différents).

« Même si on est très fiers d’avoir gagné 54 matchs, je suis surtout fier de cette période [en janvier] et de la manière dont le staff a géré l’équipe en l’absence de Nikola [Jokic] », a indiqué Josh Kroenke. « Je pense que lorsque Nikola est dans l’effectif, vous devriez sans doute gagner au moins 50 matchs. C’est un super accomplissement pour la plupart des équipes, mais pour nous, c’est juste un standard et nous visons encore mieux. Je m’attendais à ce que ce groupe, en bonne santé, atteigne les 60 ou 65 victoires. »

Conscient que David Adelman n’a pas été aidé ces derniers mois, le propriétaire de Denver entend donc lui offrir une chance de se rattraper la saison prochaine. Misant toujours sur une forme de continuité, plutôt que de procéder à un changement de coach un peu trop précipité.

« Nous ne sommes pas une organisation qui prend à la légère des changements comme ceux effectués l’an dernier », a tenu à ajouter Josh Kroenke. « Nous ne prenons pas ces décisions à la légère. Comme je l’ai dit il y a un an, nous avions besoin de nous réinventer, sans pour autant repartir de zéro. Et je pense que nous y sommes parvenus de bien des manières. Je tiens d’abord à féliciter David, mais aussi les dirigeants pour avoir appuyé sur les bons boutons l’été dernier et pour nous avoir mis en position de tourner la page sans démanteler complètement une équipe calibrée pour le titre. »