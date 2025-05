Comment les Nuggets ont redressé la barre en quelques semaines

Ce qui ressemblait à un coup de folie est peut-être en train de devenir en coup de maître. Quand Josh Kroenke, le propriétaire des Nuggets, a annoncé le 8 avril dernier le licenciement de Mike Malone l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la franchise, Denver semblait voué à une fin de saison difficile malgré la qualification en playoffs. Moins d’un mois plus tard, cette décision a redonné un coup de fouet au champion 2023, qui est allé chercher coup sur coup sa qualification au Game 7 au terme d’une série acharnée contre les Clippers puis la première rencontre de la demi-finale de conférence sur le parquet du Thunder.

Fréquemment malmenés, parfois à la peine contre des équipes supposées plus faibles ou dans des fins de match au couteau comme celle contre les Wolves gâchée début avril, les Nuggets semblait avoir perdu le fil de leur saison. Quatre défaites consécutives pour débuter avril, un bilan moyen de 8-7 en mars dans une Conférence Ouest à la densité énorme…

Tout semblait réuni pour une sortie de route spectaculaire. Au lieu de cela, Denver se sublime dans ces phases finales, capable de se tirer de situations périlleuses.

Pas de friture sur la ligne chez les Nuggets

Le Game 4 et la victoire sur une claquette au buzzer d’Aaron Gordon à Los Angeles pour égaliser après avoir été rossés de 34 points deux jours plus tôt. Le Game 7 à la maison contre ces mêmes Clippers, éteints pour un succès en total contrôle. Puis la nuit dernière, une victoire renversante chez le Thunder et ses 68 victoires en saison régulière surpris par un tir d’Aaron Gordon à moins de trois secondes de la fin. Plutôt que de s’enfoncer dans la sinistrose, les Nuggets affichent un art du rebond remarquable face à l’adversité.

« Ce qui fait la différence ? Notre calme, notre croyance en la victoire quelles que soient les circonstances » a assuré Aaron Gordon lundi après le match à la chaîne TNT. Celles de ce lundi n’étaient pourtant clairement pas en leur faveur, 48 heures après avoir validé leur billet pour les demi-finales de conférence, face à une équipe d’OKC qui avait, elle, eu plus d’une semaine pour préparer cette échéance.

Menés de 14 points, Denver n’a jamais laissé filer ce match, et attribue ce succès à un élément clé : la communication. « Nous n’avons aucun mauvais caractère dans cette équipe » estime Aaron Gordon. « On sait se responsabiliser les uns les autres. Nous avons des joueurs très intelligents et avec beaucoup de personnalité dans ce vestiaire. Quand on se parle, cela vient de l’expérience, notre connaissance les uns des autres, et de notre compassion les uns envers les autres. »

« Les uns pour les autres« , cet esprit retrouvé de groupe est aussi mis en avant par l’entraîneur David Adelman en conférence de presse. « Je n’ai pas vu quoi que ce soit où ils se sont dits, ‘on va perdre ce match-là’. La communication sur le banc n’était pas à faire porter la responsabilité sur quelqu’un d’autre, c’était uniquement sur comment on pouvait mieux faire les choses. Qu’est-ce qu’on peut faire de mieux sur les oppositions après un switch ? Qu’est-ce qu’on peut faire de mieux sur Shai ? Même en étant menés de je ne sais plus combien de points avec quelques minutes à jouer, quand vous avez ça, que vous parlez uniquement de comment vous pouvez gagner ce match et non de tout ce qui va de travers, vous vous donnez une chance de gagner. On l’a fait, le ballon a rebondi de notre côté, on a eu une opportunité et Aaron l’a mise dedans. »

David Adelman, le calme après la tempête

David Adelman est un des grands artisans de ce changement de cap et ce retour à une stabilité émotionnelle dans les rangs de Denver. L’ancien assistant de Mike Malone reçoit les louanges de ses joueurs, qui saluent sa personnalité, et comment elle a infusé sur l’ensemble du groupe. « Nous avons une grande confiance en ‘DA’ et il sait ce qu’il fait en attaque » a expliqué Jamal Murray à TNT. « Il est toujours tranquille, serein, calme. Il a fait du super boulot pas seulement en playoffs, mais à gérer toute la situation, tout le bruit autour de nous. Il est génial dans sa manière de nous parler collectivement. »

Le fils de l’ancien coach Rick Adelman, en charge de l’attaque de l’équipe sous Mike Malone, estime pour sa part que son effectif lui rend bien la pareille, loin de l’image d’un groupe qui aurait lâché, comme cela pouvait être craint au moment du départ de son ancien patron. « Cela vous permet de vous concentrer sur vos schémas de jeu. Vous n’avez pas besoin de rentrer dans le vestiaire et de rassembler ce groupe dans les moments difficiles, ils le font déjà. Ils ont déjà cette conversation ‘garde la tête haute, continue de jouer ton jeu’. Je sais que cela a l’air d’un cliché mais ce n’en est pas un. Cette salle, le public bruyant… Quand vous avez Nikola Jokic avec l’intensité de ce match qui arrive sur le banc, les gars le calment, et calment d’autres joueurs. Vous avez besoin de ça. On ne met pas les égos en avant. Je suis super fier des joueurs. »

Denver n’est pas rassasié

Le tir d’Aaron Gordon restera l’action décisive de ce Game 1. Plusieurs fois plus tôt dans la rencontre, les Nuggets sont passés proches de revenir au score, avant d’encaisser une nouvelle série du Thunder, repoussant leur tentative de comeback. Mais jamais leur conviction d’en être capable, comme depuis le début de ces playoffs, surtout en étant dos au mur.

« Cela aurait été vraiment facile de venir face à vous et de dire qu’on a joué samedi soir un septième match, qu’on a toutes les excuses du monde, qu’on est super fatigués : non » a asséné David Adelman dans un discours enflammé de gagneur. « Ce sont les playoffs. Vous avez un certain nombre d’opportunités. Je n’ai jamais senti les joueurs se dire, ‘on rejoue dans deux jours, on peut toujours revenir à 1-1’. Non. C’est notre opportunité ce soir. Il faut vivre dans le présent, dans ces moments. Ces matchs sont tellement difficiles à gagner, alors quand vous vous mettez dans cette situation comme on l’a fait, ne gaspillez pas votre énergie. Restez concentré sur ce que vous essayez d’accomplir. Et c’est parce qu’on a fait cela que l’on n’a jamais lâché le fil du match. Cela en donnait l’impression quelques fois, c’en était proche. Le Thunder était près de prendre ses distances, ce qu’ils font souvent. Le mot d’ordre pour moi, c’est notre mentalité. »

Avec un premier avantage du terrain chipé, mais surtout une foi quasi inébranlable en eux, ces Nuggets vont être un vrai défi de taille pour OKC, qui n’a déjà plus vraiment le droit à l’erreur. D’autant que le héros récidiviste Aaron Gordon prévient : « je suis ravi qu’on ait montré notre mental, notre ténacité, mais je ne m’en satisfais pas« .