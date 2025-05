Nikola Jokic et Aaron Gordon pour le maintien de David Adelman

Au final, la logique a été respectée puisque le Thunder, numéro 1 de la saison régulière, a dominé les Nuggets en demi-finale de conférence. Pendant que OKC va immédiatement se tourner vers les Wolves, avec un premier match dès mardi soir, Denver va gérer son premier gros dossier de l’intersaison avec le maintien ou pas de David Adelman.

Nommé à la place de Mike Malone à trois journées de la fin de la saison régulière, David Adelman a l’étiquette de « coach intérimaire » et il ne sait pas s’il sera prolongé. En tout cas, il a botté en touche lorsqu’on l’a interrogé sur le sujet.

« Ce n’est pas le moment pour moi d’y penser, » a-t-il répondu. « On vient de perdre un Game 7. Notre saison est terminée. Les dirigeants prendront la décision. Évidemment, j’ai eu la chance de pouvoir diriger cette équipe. […] Si je ne suis pas de retour l’année prochaine, je n’oublierai jamais cette expérience. Ça a été incroyable. Et le fait que les joueurs aient adhéré à mon projet, c’était très spécial pour moi. »

Les joueurs ont adhéré au projet

Du côté des joueurs, il y a unanimité : il faut qu’il reste ! « J’adore DA, » a par exemple lancé Aaron Gordon. « J’espère qu’il sera encore là l’année prochaine. J’espère que ce sera notre entraîneur. J’espère qu’il aura droit à un vrai camp d’entraînement et à une intersaison complète. Je l’ai connu à Orlando. Je l’ai ici, et c’est un super entraîneur. Il a été excellent avec nous. »

Même réaction chez Michael Porter Jr : « J’espère qu’il obtiendra ce poste. Je trouve que c’est un super coach, très humain. »

Et bien évidemment, l’avis de Nikola Jokic est important. Au moment du limogeage surprise de Mike Malone, certains imaginaient un futur départ du Serbe. Mais le MVP 2023 est aussi un grand fan de David Adelman, même s’il a rappelé qu’il « n’était pas payé » pour décider de ce choix.

« C’était une situation compliquée, » souligne Nikola Jokic. « Il avait trois matchs pour changer quelque chose, et je pense qu’il a changé l’énergie. Les gars se sont réveillés un peu. Il nous a fait croire en quelque chose, et on a bien joué, non ? On a disputé une série de sept matchs contre ce qui est probablement la meilleure équipe de la NBA, et on a eu des opportunités. Donc je pense qu’il a fait du bon boulot. »