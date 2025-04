David Adelman, des playoffs en guise de casting

Il y a dix jours, la direction des Nuggets choquait la planète NBA en se séparant de Mike Malone. À trois matches de la fin de la saison régulière, et alors que les Nuggets étaient à la lutte pour le Top 6 de leur conférence. Finalement quatrièmes de la saison régulière à l’Ouest, les champions 2023 vont défier les Clippers à partir de samedi, et sur le banc, c’est David Adelman qui va effectuer ses grands débuts à ce stade de la compétition. Avec la statut de « coach intérimaire ».

« Vous allez penser que je mens, mais je n’y ai même pas pensé », répond-il, lorsqu’on lui a demandé s’il considérait les playoffs comme une sorte d’audition ou d’entretien. « Tout est allé tellement vite, et ma priorité numéro un, c’était de qualifier cette équipe, ce groupe, pour les playoffs. Et quand on voit le match entre Golden State et Memphis — c’est vraiment crucial de ne pas se retrouver dans ce genre de match. Ce match était complètement fou. Et (Ja) Morant se tord la cheville. Et Steph (Curry) était lessivé. Et Jimmy (Butler) joue blessé. C’est ça, l’intérêt de se qualifier directement : avoir quelques jours pour récupérer et se remettre en forme. »

Un groupe au complet

Grâce à trois victoires de rang, David Adelman a arraché l’avantage du terrain, et désormais, sa priorité, c’est d’avoir un groupe en bonne santé. Plus particulièrement Jamal Murray qui se remet tout juste d’une blessure à la cuisse, et qui vient tout juste de reprendre.

« On sait tous à quoi ressemble Jamal en playoffs. C’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps … On est très heureux de le revoir sur le terrain en bonne santé », partage le fils de Rick Adelman. « Et c’était super de le voir ces deux derniers jours, la façon dont il bouge. Parce que c’est exactement ce qu’il nous faut si on veut gagner quatre matchs dans une série. »

Avec ses principaux atouts en main, David Adelman est paré pour passer ce premier « entretien », lui qui était assistant jusque-là. « Je ne vois pas ça comme une audition » répète-t-il. « Je vois ça comme une chance que m’a donné la franchise et la direction. Je leur dois bien ça ! »