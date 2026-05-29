Cam Johnson ou Christian Braun sacrifié pour Peyton Watson ?

Il va se passer beaucoup de choses à Denver cet été. La franchise avait mis les petits plats dans les grands l’été dernier pour composer une équipe solide et retrouver le sommet de la NBA, trois ans après le titre de 2023. Mais, même avec une bonne fin de saison régulière, plus dure fut la chute pour les Nuggets, avec une sortie dès le premier tour des playoffs face à des Wolves diminués.

Cela appelle des changements, même si la marge de manœuvre est limitée à cause des contrats des uns et des autres. Nikola Jokic est évidemment confirmé, avec une prolongation de contrat qui devrait intervenir prochainement, mais pour le reste du groupe, les portes semblent ouvertes.

Le dossier Peyton Watson est également important dans le Colorado. Libre, l’ailier serait visiblement une priorité des dirigeants, avec son profil parfait pour le basket moderne malgré ses limites techniques. Sauf que vu l’épaisse masse salariale de l’effectif, lui offrir un gros salaire (autour de 25-30 millions par an) va faire basculer la franchise dans la « luxury tax ».

Dès lors, ESPN croit savoir que les Nuggets pourraient sacrifier Cameron Johnson, qui sera en fin de contrat en 2027, ou Christian Braun, récemment prolongé pour cinq ans et 125 millions de dollars, afin donc de faire de la place à l’ailier.

Les deux hommes ont été, comme Peyton Watson d’ailleurs et l’intégralité des joueurs importants du groupe ou presque en réalité, gênés par les blessures cette saison. Pour sa première saison à Denver, Cameron Johnson a déçu avec seulement 54 matches au compteur, quand Christian Braun a lui encore moins été présent que son coéquipier, jouant 44 rencontres.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.