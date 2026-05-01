Héroïques, les Wolves éliminent les Nuggets pour défier les Spurs

Victor Wembanyama voulait du costaud en demi-finale de conférence, et il défiera donc Rudy Gobert et Julius Randle ! Pourtant privés d’Anthony Edwards, Donte DiVincenzo et même Ayo Dosunmu et Kyle Anderson, les Wolves s’imposent 110-98 dans le Game 6 face aux Nuggets, et valident leur ticket pour les demi-finales de conférence.

Le début de rencontre est compliqué pour Minnesota, qui met du temps à marquer. Progressivement, Terrence Shannon Jr. et Julius Randle lancent l’équipe, profitant aussi d’un jeu brouillon de Denver (19-13). Les Nuggets réagissent grâce à Cam Johnson et Tim Hardaway Jr, efficaces à 3-points en fin de quart-temps, ce qui leur permet de virer en tête (30-29).

En deuxième quart-temps, le match devient plus confus et beaucoup moins spectaculaire. Denver peine à organiser son attaque, surtout sans Nikola Jokic sur le terrain au début de la période.

Malgré une défense correcte, les Nuggets manquent cruellement d’adresse, tandis que Minnesota, porté par son énergie et son public, prend l’avantage par Jaden McDaniels (46-42). Jokic tente de maintenir son équipe à flot à son retour, mais il est trop isolé : Jamal Murray passe à côté de sa mi-temps. À la pause, les Wolves mènent 57-50.

Rudy Gobert omniprésent

Au retour des vestiaires, Nikola Jokic hausse le ton et permet à Denver de revenir à hauteur à plusieurs reprises (67-67). Cependant, le manque de soutien offensif devient évident : Murray continue de rater ses tirs et les Nuggets échouent à reprendre le contrôle du match. Avec McDaniels comme fer de lance, Minnesota profite des passages à vide adverses pour reprendre quelques points d’avance. Avant le dernier quart-temps, les Wolves mènent 82-74.

Dans le quatrième quart-temps, Denver tente un dernier comeback avec un Jokic au four et au moulin (88-87). Par Shannon Jr. et Rudy Gobert, les Wolves répondent par un 8-1 pour reprendre le large (96-88). Le match devient plus tendu, avec même un accrochage entre Jaylen Clark, Nikola Jokic et Naz Reid. Résultat : une technique chacun !

Dans le money time, alors que Denver recolle encore au score (98-95 à 4 minutes de la fin), Minnesota fait la différence. Terrence Shannon Jr, inattendu héros, inscrit des paniers décisifs, dont un And-1 crucial. Jaden McDaniels prend ensuite le relais, et dans les deux dernières minutes, Denver craque, incapable d’obtenir des stops défensifs et ciblé sur un Jamal Murray en difficulté. Rudy Gobert sécurise la victoire avec des rebonds et des lancers-francs, pendant que le public chambre. Finalement, Minnesota s’impose 110-98 et se qualifie pour le tour suivant pour défier les Spurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– McDaniels a assumé. Après avoir dit que les Nuggets n’avaient que des mauvais défenseurs, puis provoqué Nikola Jokic avec un panier à la dernière seconde, Jaden McDaniels a répondu sur le terrain. Il est le MVP de la rencontre par ses points (32 points, record en carrière), mais aussi sa défense puisque c’est lui qui étouffe complètement Jamal Murray.

– Murray s’est troué. Fini le “Playoff Jamal” ! Murray a eu énormément de mal à entrer dans son match, et même globalement dansa sa série. Que ce soit avec Terrence Shannon ou Jaden McDaniels, les Wolves l’ont ciblé systématiquement en défense, car il n’arrivait à stopper personne. De l’autre côté du terrain, ce même McDaniels l’a gêné par son envergure, et Murray a livré l’une de ses pires performances en carrière : 4 sur 17 aux tirs.

– Une page se tourne ? Arrivés en playoffs sur une série de 11 victoires de suite, les Nuggets ont soudainement calé au moment où les Wolves perdaient des joueurs à la pelle. L’absence d’Aaron Gordon n’explique pas tout, et la direction va devoir réfléchir à la suite. Il devrait y avoir du changement cet été.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.