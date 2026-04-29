Victor Wembanyama : « J’ai encore faim de duels plus costauds »

« C’était bien. Ce n’est jamais parfait, bien sûr, mais c’est exactement ce qu’on s’était dit qu’on voulait faire avant le match. » À savoir, pour Victor Wembanyama et les Spurs, signer une grosse entame de match face aux Blazers, et prendre le contrôle des opérations pour se diriger vers une qualification sans accroc.

Jamais menés dans ce game 5, les Texans ont parfaitement suivi ces intentions dans une rencontre où ils ont compté jusqu’à 28 points d’avance, avant de s’imposer sur un écart final de 19 unités.

« C’est vraiment une sensation différente de gagner contre un adversaire en sachant que sa saison est terminée, et aussi de jouer contre la même équipe encore et encore. Mais bon, on est tous des compétiteurs, donc ça va, ce n’est que du plaisir », poursuit le Français.

Première série de playoffs pour ce groupe et lui, et première victoire en carrière à l’issue d’une partie où le collectif texan a brillé. Six joueurs ont terminé avec au moins 10 points, dont « Wemby » qui, en prenant le plus petit quota de tirs parmi les titulaires (5/7), a été omniprésent notamment en défense : 17 points, 14 rebonds, 6 contres et 3 passes.

« C’est extrêmement difficile. Il faut ruser et sortir pas mal de tours de son sac. Ce n’est pas simple, parce qu’il peut, en gros, contester un tir à trois points et protéger le cercle en même temps. Il va poser énormément de problèmes à beaucoup d’équipes pendant longtemps », imagine le coach d’en face Tiago Splitter.

« C’est une bonne manière de commencer les playoffs »

Mais plutôt que de penser à demain, le Français et sa bande sont focalisés sur aujourd’hui et la possibilité d’aller bien plus loin dans cette campagne de playoffs. La pression et l’attention générée par cette équipe qui a déjà surpassé les attentes placées en elle pour la saison régulière ?

« Je ne sais pas comment mes coéquipiers gèrent ça, mais ils ont tous l’air de super bien s’en sortir. J’imagine qu’on se connaît bien mieux que n’importe qui à l’extérieur et on se fait confiance. Mais en ce qui me concerne, je n’essaie même pas vraiment d’éviter ça », rétorque « Wemby ».

Ce dernier rappelle que sa jeune formation et lui emmagasinent de l’expérience en permanence. « Et ce n’était qu’un exemple de la tournure que peut prendre une série. C’est une bonne manière de commencer les playoffs. Mais ouais, on gagne en expérience et j’ai encore faim de duels encore plus costauds », lâche-t-il.

Il sera servi au tour suivant, car les Spurs affronteront le vainqueur de la série entre Nuggets et Wolves. Avec ainsi la possibilité de batailler à nouveau avec son compatriote Rudy Gobert, ou de croiser le fer avec le triple MVP Nikola Jokic.

Une chose est sûre, quel que soit l’adversaire, les Spurs resteront fidèles à eux-mêmes, comme ils l’ont fait face aux Blazers. « On a discuté du fait de ne pas changer ce qu’on fait, seulement corriger des petits trucs et faire la même chose, mais en mieux. Et on a continué à faire confiance au plan de jeu. Et ce que j’aime, c’est qu’on a su revenir au plan de jeu et se refaire confiance dans les moments difficiles. C’est une vraie preuve de la confiance qu’on a les uns envers les autres et envers le processus », salue-t-il.