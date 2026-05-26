Jonas Valanciunas penche bien vers un retour en Europe

Ces derniers jours, la tendance était vers un départ de Denver pour Jonas Valanciunas, avec une fin de carrière en Europe. Ce dernier vient de plus ou moins le confirmer, expliquant que des clubs européens veulent le signer.

« J’ai reçu de l’attention et il y a eu des discussions avec deux équipes et un club lituanien. Il y a des conversations et on décide », déclare le pivot des Nuggets, dont la dernière année de contrat n’est garantie qu’à deux millions de dollars, sur dix. « Le dernier mot revient à Denver. Cela dépend d’eux : vont-ils me transférer, me garder ou non ? C’est leur décision. La question, c’est de savoir ce qu’ils veulent faire de leur effectif. De ce que j’ai compris, Nikola Jokic est intouchable et tout le reste peut être échangé. »

C’est effectivement le cas et les dirigeants n’auraient pas l’intention de conserver le vétéran lituanien de 34 ans. « Tout sera plus clair la première semaine de juillet, peut-être même avant », précise l’ancien de Toronto et Memphis, qui ne tiendra pas rigueur à la franchise de le libérer, ni même de le conserver.

« Je ne suis pas du genre à me mettre en colère. Je m’énerve seulement si j’ai une raison valable et pour l’instant, il n’y en a pas. On ne m’a pas manqué de respect, l’équipe n’a rien fait de mal donc je ne peux pas simplement refuser de me présenter. J’ai du respect pour l’équipe que je représente, donc je ne ferai pas ça. J’ai signé le contrat donc je dois m’y tenir. »

Le club du Zalgiris Kaunas aurait proposé, il y a quelques semaines, un contrat de deux ans à Jonas Valanciunas, à deux millions de dollars par saison. NBA ou Euroleague, le pivot n’a qu’une seule envie en tête.

« Je veux jouer. Je veux en profiter et je veux gagner. Mon cœur est toujours dans le basket, peu importe la ville ou l’équipe. On verra quelle situation m’offre la meilleure chance de gagner. J’ai besoin de gagner. Je veux être sur la plus haute marche du podium donc je vais me mettre dans la meilleure position pour cela », conclut-il.

Jonas Valančiūnas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 23:54 55.7 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28:10 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26:12 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 25:57 56.5 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26:29 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22:26 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 TOR 30 18:48 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 MEM 19 27:44 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26:21 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28:18 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NO 74 30:16 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NO 79 24:55 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NO 82 23:29 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 SAC 32 16:54 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2024-25 WAS 49 20:04 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2025-26 DEN 65 13:24 58.2 30.8 77.2 1.6 3.4 5.1 1.2 2.0 0.2 1.1 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.