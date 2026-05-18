Jonas Valanciunas vers un départ des Nuggets

Les Nuggets espéraient avoir fait un joli coup en convaincant Jonas Valanciunas de repousser ses envies de retour en Europe. Voir un joueur référencé et encore capable de rendre quelques jolis services chez les Pelicans entre 2021 et 2024 puis en première partie de saison 2024-2025 avec les Wizards accepter un rôle de rotation derrière Nikola Jokic ressemblait à une vraie bonne pioche. Un an plus tard, l’expérience n’a été que peu concluante, et elle pourrait s’arrêter prématurément assure le Denver Post.

Le quotidien local explique qu’il est «quasiment inévitable» que le pivot lituanien ne portera pas les couleurs des Nuggets à la reprise. Pas inintéressant sur de courtes séquences (8,7 points à 58,2 %, 5,1 rebonds, 0,6 contre en 13,4 minutes de moyenne), Jonas Ada Valanciunas n’a pas pleinement convaincu, alors que la franchise du Colorado est régulièrement en délicatesse dès lors que Nikola Jokic quittait le parquet. Le vétéran de 34 ans est loin d’en être le seul responsable. Mais sa situation personnelle, ainsi que les finances des Nuggets devraient le pousser vers un départ alors qu’il est encore sous contrat la saison prochaine.

Son salaire étalé sur plusieurs saisons ?

Son bail n’est toutefois garanti que sur deux des dix millions de dollars prévus. Cette somme a déjà été activée précise le Denver Post, ce qui ne signifie pas pour autant que les Nuggets veulent absolument conserver leur intérieur. Le scénario le plus probable semble désormais être une rupture de contrat, permettant à Denver d’étaler ces deux millions de dollars restants sur trois saisons, un poids moindre sur la masse salariale. Les 666 667 dollars qui pèseraient sur la masse salariale de la franchise resteraient une grosse économie eu égard aux dix millions que devait toucher Jonas Valanciunas si son contrat était pleinement garanti.

Troisièmes de l’Ouest cette saison, l’équipe de David Adelman a échoué dès le premier tour des playoffs, sortis par les Timberwolves. Et l’été s’annonce désormais dense, avec la nécessité de se renforcer pour viser le titre, tout en devant resigner Peyton Watson, qui sera courtisé. Le départ de Jonas Valanciunas pourrait aider en ce sens, même s’il devrait être compensé pour tenir le rôle de «back-up» de Nikola Jokic.

Jonas Valanciunas pourrait faire prendre la direction de l’Europe, comme évoqué déjà un an plus tôt. Cette fois, cela pourrait prendre la forme d’un retour à la maison, alors que le Zalgiris Kaunas lorgne le cadre de la sélection lituanienne.

Jonas Valančiūnas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 23:54 55.7 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28:10 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26:12 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 25:57 56.5 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26:29 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22:26 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 TOR 30 18:48 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 MEM 19 27:44 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26:21 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28:18 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NO 74 30:16 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NO 79 24:55 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NO 82 23:29 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 SAC 32 16:54 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2024-25 WAS 49 20:04 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2025-26 DEN 65 13:24 58.2 30.8 77.2 1.6 3.4 5.1 1.2 2.0 0.2 1.1 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.