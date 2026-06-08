Pourquoi le Madison Square Garden est la Mecque du basket

Il y a des salles où l’on joue. Et puis il y a le Madison Square Garden, où c’est un peu plus que ça. Un rendez-vous avec New York, avec l’histoire, les lumières et les fantômes.

Pour les Knicks, le retour des Finals au Garden est avant tout un événement sportif. Mais débarquer au Madison Square Garden, encore plus à ce stade de la saison, c’est entrer dans une salle qui se raconte avant même l’entre-deux. Une salle qui a sa propre légende. Grâce aux exploits de Michael Jordan, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Stephen Curry ou LeBron James. Grâce aux documentaires. Grâce à Spike Lee. Grâce à la ville elle-même.

Ce n’est pas un hasard si LeBron James, comme beaucoup d’autres stars NBA, en a souvent parlé comme de la « Mecque du basket ». À New York, l’expression est d’ailleurs presque devenue un réflexe.

Un nom qui traverse les époques

Pour comprendre pourquoi le Madison Square Garden a hérité de ce statut, il ne faut pas seulement remonter aux Knicks de Willis Reed et Walt Frazier. Il faut aussi rappeler que le Garden actuel est le quatrième du nom.

Les deux premiers Madison Square Garden (1879-1925) se situaient près de Madison Square, ce qui explique évidemment le nom de l’enceinte. Le troisième, ouvert en 1925, s’était déplacé vers la 8e Avenue, entre les 49e et 50e rues. Le Garden actuel, lui, a ouvert en 1968 au-dessus de Penn Station. Autrement dit, quand les joueurs parlent de la « Mecque du basket », ils parlent surtout d’une lignée. D’un nom qui traverse New York depuis la fin du XIXe siècle, et qui a accompagné l’essor du basket comme grand spectacle américain.

Cette continuité compte, même si elle est moins géographique que symbolique. Le Garden a certes changé de murs, de quartier et donc d’époque, mais son nom a survécu à toutes ses incarnations.

Le mythe, d’ailleurs, ne s’est pas construit avec la NBA. Il s’est enraciné dans le basket universitaire.

Dans les années 1930, Ned Irish, ancien journaliste devenu promoteur, comprend que le basket peut devenir un spectacle majeur à New York. Le 29 décembre 1934, plus de 16 000 spectateurs se pressent ainsi au Garden pour une double affiche universitaire avec St. John’s, Westminster, NYU et Notre Dame. À une époque où le basket cherche sa place dans le paysage sportif américain, New York lui offre une vitrine pour la presse nationale.

Puis le NIT naît en 1938 au Madison Square Garden. Avant que la « March Madness » ne devienne la référence absolue du mois de mars en NCAA, le NIT est alors une compétition majeure, disputée au cœur de Manhattan, devant les médias new-yorkais et un public passionné. Le Garden devient ainsi la grande scène du basket universitaire, un lieu où l’on vient autant pour gagner que pour être vu.

C’est dans ce contexte que le surnom de « Mecque du basket » prend tout son sens. Avant d’être un slogan NBA, c’était une réalité historique : pendant des décennies, New York a concentré les regards, les talents, les recruteurs et les grandes affiches. Le Madison Square Garden n’était pas seulement une salle. C’était un passage obligé.

Le théâtre préféré des stars

La NBA a ensuite repris ce mythe à son compte. Pas seulement parce que les Knicks y jouent, mais parce que les plus grands joueurs de passage ont souvent traité cette salle comme un défi personnel.

Kobe Bryant y a inscrit 61 points en 2009, établissant alors un record pour le Garden actuel. Carmelo Anthony l’a dépassé avec 62 points sous le maillot des Knicks en 2014. James Harden y a lui aussi planté 61 points. Bernard King y a signé un match à 60 points le soir de Noël 1984. Michael Jordan y a réalisé son fameux match à 55 points en 1995, quelques jours après son retour en NBA. Stephen Curry y a explosé avec 54 points et 11 tirs à 3-points en 2013, dans une soirée qui a servi de grand coup de projecteur national pour le meneur.

Au Garden, ces performances comptent double. L’adresse de la salle agit comme un tampon historique : une performance à New York passe immédiatement dans la mémoire collective, parce que les caméras, les célébrités, les anciens joueurs, les fans et les médias lui donnent une caisse de résonance unique.

Le mythe ne tient toutefois pas seulement aux murs du Garden. Il tient aussi, et évidemment, à New York. À ses playgrounds, de Rucker Park aux terrains de Brooklyn, du Bronx ou du Queens. À son langage basket unique.

Une scène plus qu’une salle

À cela s’ajoute tout ce que New York projette dans l’imaginaire des fans. Les néons, les taxis, Broadway, les célébrités du premier rang, les caméras braquées sur chaque réaction. Pour ces Finals, même le prix des places rappelle que le Garden n’est jamais un match comme les autres. Le Garden est une salle de basket, mais il fonctionne comme un théâtre, avec d’ailleurs un éclairage spécial, différent de beaucoup d’autres enceintes NBA.

Contrairement à beaucoup d’autres salles, les lumières ne sont pas uniformes de la première rangée au dernier balcon. Le parquet est davantage découpé, comme une scène, avec la foule rejetée dans une semi-obscurité et les joueurs placés sous le faisceau. Kelly Oubre Jr. l’avait résumé simplement avant une série de playoffs face aux Knicks : au MSG, « les lumières sont super fortes ». Jarrett Allen, lui, en avait fait malgré lui une formule restée célèbre après l’élimination des Cavaliers en 2023 : « Les lumières étaient plus fortes que prévu. » Au Madison Square Garden, l’expression vaut ainsi autant pour les projecteurs que pour la pression…

Le paradoxe, c’est que le Madison Square Garden n’est pas une salle « moderne ». Ouvert en 1968, et même s’il a été rénové depuis, il n’a pas le gigantisme ni le confort des enceintes les plus récentes. Il n’est d’ailleurs pas posé au milieu d’un complexe flambant neuf, mais au-dessus d’une gare ferroviaire, au cœur du chaos new-yorkais.

C’est la plus vieille salle NBA encore utilisée, mais ce n’est pas un musée. Tout le basket y vient pourtant en pèlerinage. C’est peut-être précisément ce contraste (une vieille salle, une adresse mythique, une caisse de résonance unique…) qui continue d’en faire la Mecque du basket.

Pour les jeunes Spurs, ces Finals au Garden offrent donc un test qui dépasse le plan sportif. Victor Wembanyama a déjà connu les Jeux olympiques, la pression médiatique qui accompagne un premier choix de Draft et les salles hostiles. Mais le Madison Square Garden a une manière bien à lui de tout amplifier. Et de transformer chaque soirée importante en souvenir collectif. Pour le Français, le défi aura donc une saveur encore différente.