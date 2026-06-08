Josh Hart trouve « absurde » le prix des places au Madison Square Garden

On le sait, car cela dure depuis le début des playoffs, il faudra débourser beaucoup, beaucoup d’argent pour assister à un match des Finals 2026 entre New York et San Antonio au Madison Square Garden.

Sur les plateformes de vente et de revente, il n’y aura aucun billet sous les 6 000 dollars pour le Game 3. Pour le Game 4, il n’y en aura carrément aucun à moins de 10 000 dollars ! Pire encore : la barre des 100 000 dollars est frôlée pour le Game 3 et carrément dépassée pour le Game 4, en ce qui concerne les places les plus chères en bord de terrain !

Forcément, une telle dynamique désespère les acteurs de la rencontre côté Knicks, à l’image de Josh Hart, qui aurait aimé que davantage de fans new-yorkais puissent pénétrer dans les tribunes du Garden pour les deux prochains matchs contre les Spurs.

« J’aimerais que les prix des billets ne soient pas aussi délirants… », déplore-t-il. « J’ai la sensation que beaucoup de personnes qui attendaient ce moment depuis très longtemps ne pourront malheureusement pas venir dans la salle. Le billet le moins cher est à quoi, 7 000 ou 8 000 dollars ? C’est absurde. »

La présence de Donald Trump inverse la courbe

Un sentiment partagé par Adam Silver en personne, également conscient que personne ne peut contrôler ces tarifs XXL, même avec toute la bonne volonté du monde.

« De toute évidence, le nombre de places pour ce genre de matchs est limité. C’est frustrant de voir que pas mal de personnes ne peuvent pas s’y rendre et qu’elles ne peuvent pas y accéder à des tarifs plus abordables », regrette ainsi le commissioner. « Mais le marché c’est le marché quand il est question de montant des billets, notamment sur le marché secondaire. »

La « bonne nouvelle » dans toute cette histoire, c’est que la venue annoncée de Donald Trump, synonyme de dispositif de sécurité renforcé, a légèrement fait baisser les prix pour le Game 3, puisque la demande a aussi diminué à cause des différents contrôles à passer avant d’accéder à la salle.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.