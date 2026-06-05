Donald Trump assistera au Game 3 des Finals !

Comme attendu, Donald Trump honorera l’invitation du propriétaire des Knicks, James Dolan, car ESPN annonce sa présence au Madison Square Garden pour le Game 3 des Finals contre les Spurs. Et « peut-être » même qu’il sera aussi là pour le Game 4.

Un événement puisque lundi soir, c’est tout simplement la première fois qu’un président des États-Unis en exercice assistera à un match des Finals. La série sera alors à 2-0 en faveur de New York ou à 1-1 si San Antonio égalise.

« Ils ont trouvé un moyen de le faire. C’est une très, très bonne équipe et je suis content pour James [Dolan] car il s’est donné à fond pour créer une telle équipe », a-t-il réagi par rapport au Game 1, qui l’a laissé charmé par… Victor Wembanyama. « C’est un super joueur. Il va être excellent et il l’est même déjà. Je me suis demandé comment on pouvait défendre sur lui vu sa taille, son tir. »

« Un New-Yorkais pur jus »

Donald Trump comptait déjà se rendre au Madison Square Garden en finale de conférence, « mais [les Knicks avaient] plié la série très rapidement » face aux Cavaliers, bouleversant donc ses plans. Séduit par les coéquipiers de Jalen Brunson, il les suivra maintenant de très près dans la quête de leur premier titre depuis 1973.

Peut-être que la présence du président américain aidera également à réchauffer ses relations avec le monde de la NBA, tendues lors de ses différents mandats, entre visites à la Maison-Blanche zappées ou désaccords politiques et critiques de certains visages de la ligue comme Stephen Curry ou LeBron James.

Malgré cela, Adam Silver appréciait surtout de savoir Donald Trump motivé à l’idée de venir voir jouer les Knicks : « C’est un New-Yorkais pur jus et je suis ravi qu’il veuille participer à l’enthousiasme et à la joie qui entourent cette équipe. […] Le sport est un domaine où nous pouvons mettre l’accent sur ce que nous avons en commun et non sur ce qui nous divise. Ça crée un sentiment d’appartenance. »

À noter que « la sécurité sera renforcée » pour la venue de celui qui a déjà participé à plusieurs cérémonies de la Draft dans le passé : « Mais je pense que les fans se montrent très compréhensifs à ce sujet. Je pense qu’ils s’accordent à dire que ça ajoute de la grandeur à l’événement », a poursuivi le commissioner, alors que le Game 1 a été marqué par l’irruption d’un fan sur le terrain.