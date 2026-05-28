Donald Trump, invité des Finals NBA au Madison Square Garden ?

Avec la qualification des Knicks en finale NBA, de nombreuses personnalités devraient profiter de l’événement pour passer par le Madison Square Garden. Parmi elles ? Donald Trump, le président des États-Unis.

« Invité par de nombreuses personnes », dont James Dolan, le propriétaire des Knicks, Donald Trump envisage ainsi d’honorer l’une des invitations en assistant à un match de la franchise new-yorkaise au Madison Square Garden, où les prix des places atteindront des montants délirants.

« Je pense que j’irai voir l’un des matchs », a confié le président américain mercredi. D’autant que l’idée lui trotte en tête depuis déjà quelques jours : « J’avais l’intention d’y aller [pour le Game 5 face aux Cavaliers], mais [les Knicks] ont plié la série très rapidement. »

En cas d’apparition à New York pour le Game 3, le Game 4 voire le Game 6, Donald Trump deviendrait même le premier président en exercice à assister à un match des Finals NBA ! Déjà apparu à quelques événements liés au football américain, comme le Super Bowl, il se dit en tout cas séduit par les Knicks version playoffs 2026.

« Quelle équipe… Elle a gagné tous ses matchs et possède d’excellents joueurs. […] C’est génial, les Knicks ont vraiment souffert pendant des années », a-t-il ajouté, en référence à l’absence de titre de la franchise depuis… 1973.

Reste à voir si la présence de Donald Trump à un match des Finals contribuera aussi à réchauffer ses relations avec le monde NBA, extrêmement tendues lors de ses différents mandats. Plusieurs champions avaient ainsi boudé la traditionnelle visite à la Maison-Blanche, sur fond de désaccords politiques et de critiques réciproques entre le président américain et certaines grandes figures de la ligue, comme Stephen Curry et LeBron James.