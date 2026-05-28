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Donald Trump, invité des Finals NBA au Madison Square Garden ?

Publié le 28/05/2026 à 6:34
Modifié le 28/05/2026 à 7:51 Twitter Facebook

NBA – Invité notamment par James Dolan, le président des États-Unis envisage d’assister à l’un des matchs des Finals NBA au Madison Square Garden. Une première pour un président en exercice.

Donald TrumpAvec la qualification des Knicks en finale NBA, de nombreuses personnalités devraient profiter de l’événement pour passer par le Madison Square Garden. Parmi elles ? Donald Trump, le président des États-Unis.

« Invité par de nombreuses personnes », dont James Dolan, le propriétaire des Knicks, Donald Trump envisage ainsi d’honorer l’une des invitations en assistant à un match de la franchise new-yorkaise au Madison Square Garden, où les prix des places atteindront des montants délirants.

« Je pense que j’irai voir l’un des matchs », a confié le président américain mercredi. D’autant que l’idée lui trotte en tête depuis déjà quelques jours : « J’avais l’intention d’y aller [pour le Game 5 face aux Cavaliers], mais [les Knicks] ont plié la série très rapidement. »

En cas d’apparition à New York pour le Game 3, le Game 4 voire le Game 6, Donald Trump deviendrait même le premier président en exercice à assister à un match des Finals NBA ! Déjà apparu à quelques événements liés au football américain, comme le Super Bowl, il se dit en tout cas séduit par les Knicks version playoffs 2026.

« Quelle équipe… Elle a gagné tous ses matchs et possède d’excellents joueurs. […] C’est génial, les Knicks ont vraiment souffert pendant des années », a-t-il ajouté, en référence à l’absence de titre de la franchise depuis… 1973.

Reste à voir si la présence de Donald Trump à un match des Finals contribuera aussi à réchauffer ses relations avec le monde NBA, extrêmement tendues lors de ses différents mandats. Plusieurs champions avaient ainsi boudé la traditionnelle visite à la Maison-Blanche, sur fond de désaccords politiques et de critiques réciproques entre le président américain et certaines grandes figures de la ligue, comme Stephen Curry et LeBron James.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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