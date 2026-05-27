À New York, les prix des places flambent pour les Finals !

On le sait, aller au Madison Square Garden coûte cher, très cher même, au moment des playoffs. À tel point que certains fans préfèrent carrément se déplacer (Atlanta, Philadelphie, Cleveland) et assister à des matchs à l’extérieur, plutôt que de se rendre à des rencontres à domicile.

Et ce n’est pas près de changer, maintenant que les Knicks sont qualifiés pour leurs premières Finals depuis 1999. Car le prix des places pour les Game 3, 4 et éventuellement 6 atteignent déjà des hauteurs record sur les plateformes de vente et de revente. Dans la lignée des tarifs pratiqués en NFL, au moment du Super Bowl.

Sur Gametime par exemple, il n’y a actuellement rien en dessous des 3 000 dollars ! Au minimum, il faudra ainsi débourser 3 150 dollars pour le Game 3, 3 045 dollars pour le Game 4 et 4 352 dollars pour le Game 6. Au maximum ? 71 781 dollars pour le Game 3, 74 652 dollars pour le Game 4 et 67 317 dollars pour le Game 6 !

Sur TickPick, on précise déjà que les Game 3 et 4 seront les plus chers de l’histoire, avec un prix d’entrée à 3 745 dollars pour le Game 3 et à 3 464 dollars pour le Game 4. Rien pour le Game 6, mais cela ne manquera pas non plus d’être élevé, d’autant qu’il aura lieu en pleine Coupe du monde de football, un jour de France/Sénégal à New York (MetLife Stadium).

À titre de comparaison, pour assister aux sept matchs des Finals entre Oklahoma City et Indiana il y a un an, il fallait compter environ 3 250 dollars… en cumulé. Il y a dix ans, lors de la fameuse série entre Golden State et Cleveland, le prix moyen d’une place était, lui, de 880 dollars.