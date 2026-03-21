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Faute de « timing », le Thunder n’ira pas à la Maison-Blanche

Publié le 21/03/2026 à 8:32 Twitter Facebook

Officiellement, le Thunder ne rendra pas visite à Donald Trump à cause d’un problème de « timing ».

Ce samedi, le Thunder disputera son seul match de la saison à Washington et, comme elle est championne en titre, la franchise aurait dû se rendre à la Maison-Blanche, pour y être reçue par le président des États-Unis.

Sauf que cette tradition, en place depuis 1963, ne sera pas respectée cette saison et les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ne verront donc pas Donald Trump dans la capitale américaine.

« Nous avons été en contact avec la Maison-Blanche. Nous apprécions et nous sommes reconnaissants pour ces discussions, mais cela n’a pas fonctionné au niveau du timing », a déclaré le Thunder dans un communiqué.

Officiellement, c’est donc un problème de « timing » qui est évoqué par Oklahoma City, mais officieusement, on imagine que la présence de Donald Trump est la cause de cette « occasion ratée ».

En effet, lors du premier mandat du président américain, entre 2017 et 2021, les Warriors et les Raptors avaient refusé de lui rendre visite après leurs titres, l’intéressé n’appréciant pas les joueurs NBA, et inversement.

La saison dernière, les Celtics s’étaient quant à eux rendus à la Maison-Blanche, sauf que Joe Biden était encore en poste et c’est « grâce » à son sélection que les visites avaient pu reprendre à partir de 2021.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Shai Gilgeous-alexander 58 33:30 55.1 38.9 89.2 0.5 3.9 4.5 6.6 2.1 1.4 0.8 2.1 31.5
Jalen Williams 26 29:02 47.9 31.3 83.3 0.7 4.0 4.7 5.4 1.9 1.3 0.3 2.1 17.5
Chet Holmgren 60 29:19 55.2 34.6 79.2 1.9 7.1 9.0 1.7 1.6 0.6 1.9 2.3 17.2
Ajay Mitchell 48 26:23 48.6 34.0 87.7 0.7 2.8 3.5 3.6 1.5 1.4 0.3 2.1 14.2
Jared Mccain 18 18:47 47.5 44.4 88.5 0.7 1.7 2.3 0.8 0.9 0.6 0.1 1.5 11.9
Isaiah Joe 61 21:53 44.5 41.1 88.5 0.5 2.2 2.7 1.4 0.6 0.7 0.2 1.8 11.0
Aaron Wiggins 55 22:52 42.9 35.1 73.5 0.7 2.7 3.3 1.8 1.3 0.9 0.5 1.4 9.9
Isaiah Hartenstein 38 25:02 62.4 0.0 60.9 3.1 6.1 9.2 3.6 1.8 0.9 0.8 2.7 9.7
Cason Wallace 67 27:15 42.6 33.9 80.0 0.8 2.3 3.1 2.7 1.0 2.1 0.4 2.0 8.6
Luguentz Dort 58 27:48 37.4 33.0 75.0 0.8 2.9 3.8 1.3 0.8 0.8 0.4 2.8 8.5
Jaylin Williams 55 20:22 41.7 37.2 79.3 0.6 4.9 5.5 2.5 1.1 0.5 0.6 2.0 7.5
Kenrich Williams 46 15:53 49.2 40.6 65.2 1.0 2.3 3.3 1.4 0.8 0.6 0.1 1.1 6.7
Alex Caruso 47 18:27 42.2 29.7 79.5 0.6 2.2 2.8 1.9 0.9 1.4 0.3 1.1 6.4
Branden Carlson 35 10:45 52.2 34.4 52.9 0.7 1.9 2.6 0.6 0.4 0.2 0.5 0.9 4.9
Ousmane Dieng 27 10:56 41.8 36.7 100.0 0.3 1.3 1.6 1.0 0.3 0.1 0.3 0.8 3.7
Nikola Topić 5 10:36 43.8 40.0 0 0.4 1.2 1.6 2.0 2.2 0.0 0.0 0.8 3.2
Payton Sandfort 1 5:00 33.3 50.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0
Chris Youngblood 32 5:26 33.3 31.4 90.0 0.2 0.7 0.9 0.3 0.1 0.1 0.1 0.6 2.0
Buddy Boeheim 4 3:45 33.3 33.3 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5
Brooks Barnhizer 34 7:58 38.0 29.4 66.7 0.4 1.4 1.8 0.5 0.2 0.2 0.1 0.7 1.4

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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