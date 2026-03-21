Faute de « timing », le Thunder n’ira pas à la Maison-Blanche

Ce samedi, le Thunder disputera son seul match de la saison à Washington et, comme elle est championne en titre, la franchise aurait dû se rendre à la Maison-Blanche, pour y être reçue par le président des États-Unis.

Sauf que cette tradition, en place depuis 1963, ne sera pas respectée cette saison et les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ne verront donc pas Donald Trump dans la capitale américaine.

« Nous avons été en contact avec la Maison-Blanche. Nous apprécions et nous sommes reconnaissants pour ces discussions, mais cela n’a pas fonctionné au niveau du timing », a déclaré le Thunder dans un communiqué.

Officiellement, c’est donc un problème de « timing » qui est évoqué par Oklahoma City, mais officieusement, on imagine que la présence de Donald Trump est la cause de cette « occasion ratée ».

En effet, lors du premier mandat du président américain, entre 2017 et 2021, les Warriors et les Raptors avaient refusé de lui rendre visite après leurs titres, l’intéressé n’appréciant pas les joueurs NBA, et inversement.

La saison dernière, les Celtics s’étaient quant à eux rendus à la Maison-Blanche, sauf que Joe Biden était encore en poste et c’est « grâce » à son sélection que les visites avaient pu reprendre à partir de 2021.