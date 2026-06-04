Un fan s’invite en plein match pour un « selfie » avec Wemby

Il a fallu quelques secondes aux arbitres pour réaliser et interrompre le jeu. À 6 minutes 34 de la fin de la première manche entre Spurs et Knicks, Dylan Harper remontait tranquillement le cuir quand un fan s’est invité sur le parquet.

Il est arrivé du côté opposé aux bancs des équipes, partant de l’arrière du jeu pour se rendre vers la zone offensive des Spurs. Téléphone en main, l’indésirable s’est dirigé vers Victor Wembanyama, visiblement pour prendre un selfie avec le géant français, sous le regard médusé par la scène de Mitchell Robinson.

L’individu a rapidement été escorté hors du terrain par deux agents de sécurité sous quelques huées, « appropriées » selon Mike Breen sur ABC, du Frost Bank Center. « Cette personne n’était pas là pour le basket », a renchéri Richard Jefferson.

Le jeu a été interrompu pendant environ une minute avant de reprendre par un entre-deux décidé par les arbitres, et remporté par les Texans. Le supporter a été évacué de la zone du terrain par un tunnel menant derrière la ligne de fond.

« Je ne pense pas du tout que ce soit un événement. J’ai trouvé que la sécurité l’a rapidement fait sortir. Tout le monde est passé à l’action suivante », a évacué Mitch Johnson. La scène est survenue alors que sa formation sortait tout juste d’un temps-mort, que le coach des Spurs avait pris après une nouvelle pénétration de Jalen Brunson.

Victor Wembanyama n’a pas su comment réagir

Cette interruption a ainsi brisé l’élan que l’équipe à domicile tentait de retrouver. À voir son visage, Victor Wembanyama n’avait pas l’air enchanté. « Je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation. Je ne savais pas comment agir. Cela m’a vraiment surpris, presque autant que la fois où une chauve-souris a traversé le terrain », se souvient le Français, en référence à un autre épisode improbable de janvier 2024.

L’intrusion de fan sur un parquet NBA est un événement rarissime, surtout lors des Finales en raison de la sécurité renforcée pour l’occasion. On se souvient toutefois qu’en 2016 à Cleveland, sans doute le dernier exemple en date, un YouTubeur russe s’était invité torse nu lors du Game 4 des Finales entre Cavs et Warriors avec des messages « politiques » sur son corps (« Trump sucks », « LeBron for President »).

Un tribunal local avait condamné le jeune homme, qui n’était même pas fan de basket et qui n’en était pas à son coup d’essai (irruption sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde de football 2014), à une amende de 1 000 dollars. Son avocat avait indiqué que la NBA l’avait banni de tous les matchs pendant un an.

En parallèle aux cas individuels de « streaker », certains parquets ont été envahis de manière collective lors de moments historiques. Notamment dans les années 1970 et 1980, quand le public du Boston Garden pouvait se ruer sur le terrain au coup de sifflet final pour fêter un titre. Cette pratique a été totalement éradiquée par la ligue.