Ce spectateur a foncé sur Donovan Mitchell en plein match

“C’était étrange, franchement. On ne voit jamais ça dans un match NBA. C’est plutôt le genre de choses qu’on voit dans le football européen, non ?” Par sa question, Kenny Atkinson a résumé le sentiment de tout le monde après l'incident survenu au milieu du 4e quart-temps de la rencontre entre les Nets et les Cavaliers.

Alors que les arbitres venaient de siffler une faute sur une attaque des Cavaliers, un spectateur vêtu d’un sweat à capuche violet a surgi sur le terrain, courant directement vers Donovan Mitchell. Au moment où l’individu tentait de prendre une photo avec son téléphone, il a été plaqué au sol et évacué par quatre agents de sécurité.

« J’ai reculé de quelques pas, puis j’ai repositionné mes pieds, prêt à faire ce qu’il fallait” raconte l'arrière de Cleveland. “Le gamin voulait un selfie. Je sais qu’il va sans doute passer un peu de temps en prison, mais quand il sortira, il aura sûrement un super selfie. Désolé, je ne pense pas que ce soit drôle… »

Mitchell surtout agacé par le scénario du match

Comme Mitchell, tout le monde sur le terrain a été surpris de cette intrusion. « Au début, j’étais confus, et j’ai vu le gars courir vers Don, alors j’ai fait un pas vers lui », témoigne Jarrett Allen. « Mais la sécurité du Barclays Center est excellente. Bravo à eux. Ils ont géré ça parfaitement. Quand il a quitté le terrain, ses pieds n’ont même pas touché le sol. Ils l’ont littéralement porté hors de la salle. »

Ce qui a surtout perturbé Mitchell, c'est que les Cavaliers avaient laissé une filer une avance de 20 points, et ils étaient surtout concentrés sur ce relâchement inadmissible. « Honnêtement, je ne peux pas dire que ça m’ait affecté », a confié Mitchell. « J’étais surtout énervé qu’on ait gâché notre avance. C’était juste : “OK, c’est arrivé”, et on passe à autre chose. J’étais concentré sur le jeu, puis j’ai vu quelqu’un courir, donc je n’ai pas vraiment eu le temps de tout comprendre. Content qu’ils aient bien géré la situation. La sécurité a fait son boulot. »