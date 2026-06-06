Au Madison Square Garden, des Finals à prix d’or

Le retour des Knicks au Madison Square Garden en Finals ne fait pas seulement grimper la température à New York. Il fait aussi exploser les prix. À deux victoires d’un premier titre depuis 1973, la franchise de Jalen Brunson s’apprête à retrouver son public pour les Games 3 et 4 face aux Spurs de Victor Wembanyama, et il faudra sérieusement casser sa tirelire pour assister à l’événement !

Après la victoire arrachée par New York dans le Game 2 à San Antonio, le billet le moins cher pour le Game 3 s’affichait autour de 11 000 dollars sur les plateformes de revente. Et il ne faut pas espérer être au bord du terrain : il s’agit plutôt d’une place dans les hauteurs du Madison Square Garden, parfois avec une visibilité limitée…

Pour le Game 4, qui pourrait être le match du titre si les Knicks s’imposent encore lundi soir, la note grimpe encore sur certains sites, avec des tickets d’entrée annoncés autour de 14 000 dollars. Même le Game 6, programmé à New York s’il est nécessaire, reste déjà proche des 10 000 dollars pour les places les moins chères.

Deux places au bord du terrain pour 500 000 dollars

À l’autre bout de l’échelle, les prix deviennent presque irréels. Certaines places très bien situées dépassent ainsi les 100 000 dollars, tandis que les sièges au bord du terrain échappent aux circuits classiques de revente. Pour le Game 3, une paire de places « courtside » mise aux enchères via la NBA a même atteint les 500 000 dollars.

Cette flambée suit la trajectoire sportive des Knicks. Avant le début de la série, le billet d’entrée au Madison Square Garden tournait déjà autour de 3 900 dollars, un record pour des Finals NBA. Après le Game 1, il était monté au-delà des 8 000 dollars. Après le Game 2, l’euphorie new-yorkaise a fait le reste.

Ces tarifs expliquent d’ailleurs en partie pourquoi tant de fans des Knicks avaient fait le déplacement à San Antonio pour les deux premiers matchs : même en ajoutant le vol et l’hôtel, le voyage pouvait coûter beaucoup moins cher qu’une seule place au Garden. Mais à New York, voir l’histoire s’écrire n’a visiblement pas de prix.