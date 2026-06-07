La venue annoncée de Donald Trump complique l’accès au Game 3

Pour le premier match de Finals au Madison Square Garden depuis 1999, les fans des Knicks espéraient surtout vivre une soirée historique. Ils devront aussi s’armer de patience. Avec la présence annoncée de Donald Trump au Game 3, lundi soir, l’accès à la salle new-yorkaise va en effet être nettement plus compliqué que d’habitude.

Dans un message publié par la franchise, les Knicks expliquent qu’une politique stricte « sans sac » sera appliquée.

Les spectateurs sont invités à limiter leurs effets personnels « au minimum absolu », tandis que des contrôles de type TSA, comme dans les aéroports, seront mis en place à l’entrée du Madison Square Garden. Le club recommande ainsi d’arriver au moins deux heures avant l’entre-deux, prévu à 20h30 sur la côte Est !

Autre précision importante : aucun espace de stockage ne sera disponible pour les objets rejetés par la sécurité. En clair, les fans qui se présenteront avec un sac ou un objet refusé par les services de sécurité devront trouver une solution avant d’entrer… ou manquer une partie de la rencontre.

La présence des services secrets change forcément l’organisation d’un événement déjà sous haute tension, alors que les Knicks mènent 2-0 après avoir gagné deux fois à San Antonio. Reuters évoque aussi des fermetures de rues autour du Garden, situé au-dessus de Penn Station, même si les transports devraient fonctionner normalement.

De quoi agacer une partie des fans, qui ont déjà payé des sommes folles pour assister au retour des Finals à New York, et désormais obligés de faire avec les conséquences de l’invitation de James Dolan au président américain.