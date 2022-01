Il y a 8 ans, Carmelo Anthony s’emparait du record de points au Madison Square Garden

Demi-finalistes de conférence la saison précédente, les Knicks sont à la peine en ce début de campagne 2013/14.

Jason Kidd a pris sa retraite, et la greffe Andrea Bargnani ne fonctionne pas alors qu’Amar’e Stoudemire lutte contre les blessures. Ce 24 janvier 2014, alors que New York accueille Charlotte au Madison Square Garden, l’équipe de Mike Woodson présente ainsi un triste bilan de 15 victoires pour 27 défaites, et les playoffs semblent hors d’atteinte.

Mais la réception des Bobcats va être l’occasion pour Carmelo Anthony d’enflammer la Mecque du basket.

Dès le début du match, l’ailier a la main chaude, et il va réaliser un véritable « clinic » dans ses zones préférentielles, et notamment sur l’elbow, malgré les efforts adverses, en particulier de Michael Kidd-Gilchrist.

« J’ai juste pris une possession à la fois », assure le héros du jour dans son interview d’après match. « Je suis arrivé au match concentré. Je ne savais pas que j’allais réussir ce genre de performance mais c’est un sentiment incroyable. C’est juste une « zone » dans laquelle vous entrez parfois. Un tout petit groupe de personnes sait à quoi ressemble cette zone. Ce soir, c’était une de ces « zones ». Et mes coéquipiers ont vu ça. »

Record des Knicks… et du Madison Square Garden

Ce que ses coéquipiers et tous les fans présents ont vu, c’est une performance historique, conclue à 62 points (23/35 au tir, dont 6/11 à 3-points), plus 13 rebonds, en 39 minutes. De quoi propulser New York vers une très large victoire (125-96), Mike Woodson sortant d’ailleurs son ailier à plus de 7 minutes de la fin.

Les spectateurs du Madison Square Garden, et LeBron James sur Twitter, réclament le retour du héros, histoire qu’il atteigne la barre des 70 voire des 75 points, mais le coach ne cède pas.

Il faut dire que Carmelo Anthony a déjà battu le record au scoring sur un match des Knicks, détenu jusque-là par Bernard King (60 points), et le record de points inscrits par un joueur au Madison Square Garden. Une énorme décharge d’adrénaline pour l’ailier et ses supporters, au milieu d’une saison bien morose.