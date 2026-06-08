Dans la ville qui ne dort jamais, Victor Wembanyama reste dans sa bulle

Le Game 3 des Finals 2026 entre les Knicks et les Spurs promet de se jouer dans une ambiance électrique, avec en prime la présence de Donald Trump pour ajouter de l’agitation voire de la dramaturgie en tribunes.

À la veille de ce premier match au Madison Square Garden, Victor Wembanyama a d’ailleurs été interrogé sur la venue du président américain. D’après lui, elle ne constituera « pas vraiment » une distraction supplémentaire pour son équipe comme pour lui.

« Réussir à m’isoler est une chose que j’ai développée au fil des années et je pense être plutôt bon à ce niveau, donc ce n’est pas un problème. D’un point de vue médiatique, c’est assez similaire à ce qu’on vit aux Jeux olympiques », considère le Français de 22 ans.

Accepter la pression pour mieux l’évacuer

Actuellement à 0-2, et donc proches de concéder un « sweep » au pire moment, les joueurs de San Antonio devront absolument gagner au moins une fois à New York pour prolonger une série mal embarquée. La pression semble ainsi sur leurs épaules, même si Victor Wembanyama assure plutôt bien la gérer malgré son jeune âge.

« Comment gérer tout ça ? Je pense que la clé, c’est l’acceptation », répond-il simplement. « La plupart du temps, il faut prendre du recul, réaliser le chemin parcouru, puis ce qui nous attend. Et simplement être en phase avec qui je suis, là où je suis et ce que je fais. »

Autant dire que « Wemby » garde confiance et a particulièrement hâte de se retrouver sur le devant de la scène, dans la salle la plus prestigieuse de la planète : « C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé, donc il n’y a pas de raison de trop cogiter. Je suis taillé pour ça. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.