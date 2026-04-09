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Stats & Highlights | Les Pistons, les Nuggets et les Suns assurent

Publié le 9/04/2026 à 7:24 Twitter Facebook

Detroit et Denver assurent. Les Pistons dominent Milwaukee pour le retour de Cade Cunningham quand les Nuggets enchaînent un 10e succès avec le 34e triple-double de Nikola Jokic cette saison.

Retour tranquille de Cade Cunningham, auteur d’un double-double (13 points, 10 passes) face aux Bucks. Malgré 17 points d’Ousmane Dieng et le triple-double de Jericho Sims (11 points, 11 rebonds, 10 passes), les joueurs de Doc Rivers n’ont pas tenu le choc et s’inclinent logiquement face aux leaders de la conférence Est.

Pas de souci non plus pour les Nuggets, qui maîtrisent les Grizzlies pour un 10e succès de suite. Nikola Jokic signe son 34e triple-double de la saison (14 points, 16 rebonds, 10 passes) pour placer une option sur la 3e place.

Avec 37 points de Devin Booker et 28 points de Dillon Brooks, les Suns ont eux acté leur 7e place de l’Ouest en s’imposant face aux Mavericks de… John Poulakidas (23 points), qui explose son record en carrière. La mauvaise nouvelle pour Phoenix, c’est que Jalen Green a encore dû quitter ses partenaires sur blessure…

Cleveland – Atlanta
Orlando – Minnesota
San Antonio – Portland
LA Clippers – Oklahoma City

Detroit – Milwaukee : 137-111

Detroit Pistons / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 27 8/9 0/0 5/7 6 3 9 3 1 0 1 1 24 21 30
Duncan Robinson 24 8/13 4/8 0/0 0 1 1 3 1 1 1 0 6 20 19
Cade Cunningham 26 6/11 1/2 0/0 0 5 5 10 3 1 3 1 12 13 22
Tobias Harris 23 3/8 2/3 2/2 3 2 5 3 2 1 2 1 9 10 13
Ausar Thompson 24 4/6 0/1 2/2 1 3 4 4 1 2 0 2 3 10 20
Ronald Holland II 22 6/10 3/4 3/3 1 2 3 2 6 2 1 1 22 18 21
Paul Reed 10 4/4 0/0 2/3 2 1 3 1 2 0 0 1 4 10 14
Daniss Jenkins 20 1/6 1/3 6/6 0 5 5 6 0 0 1 0 20 9 14
Javonte Green 16 2/4 1/2 3/3 1 4 5 0 0 1 0 1 19 8 13
Isaiah Stewart 11 3/3 0/0 2/2 0 1 1 0 3 0 2 0 -1 8 7
Caris LeVert 20 2/4 1/2 2/2 0 3 3 4 0 1 1 2 17 7 14
Chaz Lanier 6 1/3 1/3 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 -1 3 4
Wendell Moore Jr. 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -1 0 1
Marcus Sasser 5 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -2
Tolu Smith 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1
Total 48/84 14/30 27/30 15 31 46 38 21 9 12 10 137
Milwaukee Bucks / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ryan Rollins 33 8/19 1/6 6/6 1 1 2 6 2 2 3 1 -10 23 20
Ousmane Dieng 27 6/13 4/8 1/2 2 3 5 4 2 0 3 0 -20 17 15
Taurean Prince 28 5/10 5/8 0/0 0 2 2 2 1 0 1 1 -7 15 14
A.J. Green 30 4/9 4/8 1/1 1 3 4 2 4 0 0 0 -18 13 14
Jericho Sims 39 3/6 0/0 5/8 6 5 11 10 4 2 2 0 -20 11 26
Cormac Ryan 24 6/9 3/6 1/1 0 0 0 0 2 0 2 1 -11 16 12
Gary Trent Jr. 19 3/12 0/8 1/1 0 0 0 1 3 0 2 0 -16 7 -3
Alex Antetokounmpo 4 0/1 0/1 5/7 1 2 3 0 0 0 0 1 2 5 6
Andre Jackson Jr. 6 1/2 0/1 2/2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 5
Thanasis Antetokounmpo 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Gary Harris 8 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 2 1 0 0 -12 0 3
Pete Nance 18 0/4 0/3 0/0 1 1 2 0 4 0 0 0 -21 0 -2
Total 36/86 17/50 22/28 13 19 32 26 24 5 13 4 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE122
ATL116
ORL132
MIN120
DET137
MIL111
SAS112
POR101
DEN136
MEM119
LAC110
OKC128
PHO112
DAL107

Denver – Memphis : 136-119

Denver Nuggets / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamal Murray 35 8/17 5/10 5/5 0 7 7 5 0 0 3 0 18 26 26
Cameron Johnson 30 8/12 2/4 0/0 1 3 4 2 1 1 1 0 7 18 20
Nikola Jokic 31 5/8 0/1 4/5 4 11 15 10 0 2 2 0 24 14 35
Christian Braun 27 7/10 0/2 0/1 0 2 2 1 0 1 1 0 21 14 13
Aaron Gordon 22 2/6 0/2 2/2 0 2 2 6 3 0 0 1 17 6 11
Jonas Valanciunas 13 6/6 0/0 2/3 1 3 4 0 5 0 3 2 0 14 16
Tim Hardaway Jr. 19 5/10 3/8 0/0 0 4 4 2 1 0 0 0 13 13 14
Bruce Brown 26 5/7 0/1 3/5 1 6 7 2 4 2 1 1 4 13 20
Julian Strawther 15 4/6 2/3 0/0 0 2 2 1 3 0 0 1 -8 10 12
Jalen Pickett 6 2/3 1/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 5 5
DaRon Holmes II 3 1/2 1/2 0/0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 6
Zeke Nnaji 7 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -9 0 0
K.J. Simpson 3 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
Curtis Jones 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 53/90 14/36 16/21 9 43 52 31 20 6 12 5 136
Memphis Grizzlies / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cedric Coward 22 10/17 3/7 4/5 1 5 6 2 2 1 0 0 14 27 28
Taylor Hendricks 22 6/8 2/3 2/2 2 4 6 1 3 1 1 1 14 16 22
Walter Clayton Jr. 22 5/10 2/5 3/3 0 2 2 3 0 0 1 0 14 15 14
Toby Okani 33 5/10 4/7 1/4 0 0 0 2 1 1 0 0 -30 15 10
Jahmai Mashack 33 4/12 1/4 0/2 0 3 3 7 3 0 1 0 -30 9 8
Lucas Williamson 36 6/12 3/8 1/1 3 2 5 1 4 0 2 0 -20 16 14
Adama Bal 39 3/10 2/6 4/4 2 5 7 5 1 2 1 0 -18 12 18
Dariq Whitehead 28 2/10 2/10 1/2 1 6 7 3 5 0 0 0 -30 7 8
Taj Gibson 5 1/3 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 2
Total 42/92 19/50 16/23 10 28 38 24 20 5 6 1 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE122
ATL116
ORL132
MIN120
DET137
MIL111
SAS112
POR101
DEN136
MEM119
LAC110
OKC128
PHO112
DAL107

Phoenix – Dallas : 112-107

Phoenix Suns / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Booker 37 13/27 2/6 9/9 2 3 5 9 2 0 4 0 11 37 33
Dillon Brooks 33 11/22 4/5 2/4 1 4 5 3 1 1 0 0 5 28 24
Jordan Goodwin 13 3/7 3/4 0/0 2 1 3 1 0 1 0 0 1 9 10
Khaman Maluach 30 2/5 0/1 0/0 3 11 14 0 2 0 0 3 11 4 18
Jalen Green 4 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 -1
Royce O'Neale 23 5/7 4/6 0/0 1 3 4 1 1 0 0 1 -3 14 18
Collin Gillespie 34 5/12 1/7 2/2 3 4 7 2 3 1 2 0 4 13 14
Oso Ighodaro 18 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 5 0 1 2 -6 4 5
Rasheer Fleming 14 1/2 0/1 1/2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
Amir Coffey 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0 -1
Jamaree Bouyea 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 -3 0 1
Ryan Dunn 24 0/3 0/3 0/0 0 6 6 2 0 1 1 1 10 0 6
Total 42/91 14/35 14/17 12 34 46 20 16 5 10 8 112
Dallas Mavericks / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Marvin Bagley III 26 8/11 3/6 1/2 4 4 8 2 2 0 2 1 -6 20 25
Max Christie 33 5/11 4/9 4/4 0 2 2 2 0 1 0 1 4 18 18
Cooper Flagg 32 4/19 0/4 3/3 2 10 12 6 0 1 2 1 10 11 14
Ryan Nembhard 32 4/9 0/1 1/1 0 5 5 7 3 0 0 0 3 9 16
Khris Middleton 18 0/5 0/2 4/4 0 3 3 2 1 0 3 0 -9 4 1
John Poulakidas 29 8/12 5/8 2/2 0 1 1 1 4 0 0 1 8 23 22
Moussa Cisse 22 4/5 0/0 3/4 3 6 9 0 1 0 1 1 1 11 18
Dwight Powell 16 2/5 0/1 0/0 1 2 3 3 3 1 0 0 -15 4 8
AJ Johnson 17 1/11 0/3 2/2 1 0 1 3 0 1 0 0 -11 4 -1
Tyler Smith 15 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -10 3 3
Total 37/90 13/36 20/22 11 33 44 27 14 4 8 5 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE122
ATL116
ORL132
MIN120
DET137
MIL111
SAS112
POR101
DEN136
MEM119
LAC110
OKC128
PHO112
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