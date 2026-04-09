Stats & Highlights | Les Pistons, les Nuggets et les Suns assurent

Retour tranquille de Cade Cunningham, auteur d’un double-double (13 points, 10 passes) face aux Bucks. Malgré 17 points d’Ousmane Dieng et le triple-double de Jericho Sims (11 points, 11 rebonds, 10 passes), les joueurs de Doc Rivers n’ont pas tenu le choc et s’inclinent logiquement face aux leaders de la conférence Est.

Pas de souci non plus pour les Nuggets, qui maîtrisent les Grizzlies pour un 10e succès de suite. Nikola Jokic signe son 34e triple-double de la saison (14 points, 16 rebonds, 10 passes) pour placer une option sur la 3e place.

Avec 37 points de Devin Booker et 28 points de Dillon Brooks, les Suns ont eux acté leur 7e place de l’Ouest en s’imposant face aux Mavericks de… John Poulakidas (23 points), qui explose son record en carrière. La mauvaise nouvelle pour Phoenix, c’est que Jalen Green a encore dû quitter ses partenaires sur blessure…

Detroit – Milwaukee : 137-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 122 ATL 116 ORL 132 MIN 120 DET 137 MIL 111 SAS 112 POR 101 DEN 136 MEM 119 LAC 110 OKC 128 PHO 112 DAL 107

Denver – Memphis : 136-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 122 ATL 116 ORL 132 MIN 120 DET 137 MIL 111 SAS 112 POR 101 DEN 136 MEM 119 LAC 110 OKC 128 PHO 112 DAL 107

Phoenix – Dallas : 112-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.