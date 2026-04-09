Vainqueur des Clippers, le Thunder valide sa première place !

Après sa victoire face aux Lakers la veille, le Thunder n’a pas quitté Los Angeles pour pouvoir affronter les Clippers, eux aussi en back-to-back. Contrairement au match face aux Mavericks que les Californiens avaient entamé avec un 17-0, les hommes de Tyronn Lue prennent l’eau lors des premières minutes. Chet Holmgren (30 points, 14 rebonds, 10/13 au tir) donne rapidement dix points d’avance aux visiteurs (19-9).

Dans le deuxième quart-temps, les Clippers sont menés de 15 points, mais ils arrivent à revenir à dix longueurs grâce à Jordan Miller et Nicolas Batum (3 points, cinq minutes de jeu). Cependant, le retour de Chet Holmgren met à mal la défense californienne. L’intérieur dégaine derrière l’arc puis il enchaîne avec deux lancers francs pour donner 20 points d’avance à son équipe. Dans la foulée, Luguentz Dort décoche une flèche à longue distance tandis que Chet Holmgren conclut une contre-attaque et contraint Tyronn Lue à prendre un temps mort pour essayer de calmer la tempête (67-42).

Pour tenter de revenir, les Clippers peuvent compter sur Kawhi Leonard (20 points, 8 rebonds, 3 passes) qui inscrit quatre points juste avant la fin de la première mi-temps (69-49). Après la pause, les deux équipes s’échangent les coups avant que Los Angeles ne passe un 7-0 pour effacer une partie de son retard (84-71). Côté Thunder, l’attaque connaît un coup d’arrêt. Shai Gilgeous-Alexander (20 points, 11 passes) tente un stepback à 3-points, mais il n’arrive même pas à toucher le cercle. Le MVP en titre est suivi par Jaylin Williams qui échoue à son tour derrière l’arc.

Malgré ces nombreuses maladresses, les Clippers n’arrivent pas à recoller davantage et sont toujours menés au moment d’entrer dans le dernier acte (94-80). Un quatrième quart-temps qu’Isaiah Hartenstein ouvre avec un panier dans la raquette avant que Brook Lopez (16 points, 6/12 au tir, 3/5 de loin) ne lui réponde avec un 2+1 (96-83).

Les espoirs californiens sont finalement séchés par Isaiah Joe qui plante deux tirs à 3-points pour couler définitivement les pensionnaires de l’Intuit Dome (104-83). Tyronn Lue attend quelques minutes avant d’ouvrir son banc et OKC s’impose 128-110.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chet Holmgren s’offre un record en carrière. Le Thunder n’a jamais été inquiété par les Clippers. Pour se mettre à l’abri, OKC a pu compter sur un Chet Holmgren dominant en première période. En six minutes, le pivot comptait déjà dix points, soit autant que les Clippers. Pendant qu’il est sur le banc, les Californiens tentent de revenir au score, mais lorsqu’il revient sur le terrain, les hommes de Tyronn Lue reprennent l’eau. Chet Holmgren plante son deuxième tir de loin de la soirée avant de provoquer deux lancers francs. À la mi-temps, il compte 24 points, soit son record de points sur une première mi-temps. Après la pause, Chet Holmgren se montre plus discret et il termine la rencontre avec 30 points à 10/13 au tir et 14 rebonds.

– Des séries toujours en cours. En inscrivant tous les deux vingt points, Kawhi Leonard et Shai Gilgeous-Alexander ont conservé leur série de matchs à minimum vingt points. L’ailier des Clippers porte sa série à 54 matchs tandis que le total du MVP en titre s’élève à 140 rencontres, un record NBA qu’il entretient depuis le mois de mars.

– Les Clippers disent adieu à la septième place. Pendant que les Clippers étaient dominés par le Thunder, les Suns ont disposé des Mavericks dans le quatrième quart-temps. Par conséquent, Phoenix (44v – 36d) est assurée de finir septième. Dans le même temps, les Blazers (40-40) sont tombés sur le parquet de San Antonio. Un revers qui permet à Los Angeles (41-39) de rester huitième. Cependant, Clippers et Blazers croiseront le fer à Portland ce vendredi lors d’un duel déterminant dans la course à la huitième place. Dans le haut du classement, grâce à ce succès, le Thunder (64-16) est assuré de finir premier devant San Antonio (61-19) et aura l’avantage du terrain tout au long des playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.