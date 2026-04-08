Le Thunder étrille les réservistes des Lakers

Il y a encore cinq jours, le Thunder surclassait les Lakers qui disposaient encore de leur « Big Three » (Luka Doncic, qui se blessera ce soir-là, Austin Reaves et LeBron James). Les hommes d’OKC en ont fait autant cette nuit à Los Angeles (87-123), alors que leurs adversaires évoluaient sans leurs trois vedettes, puisque James, gêné au pied gauche, n’était pas là. Mais également sans Marcus Smart ou Jaxson Hayes.

Le champion en titre n’a logiquement pas eu à forcer son talent. À l’instar de la force tranquille Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 25 points (10/15 aux tirs) en 28 minutes. Aucun joueur de sa formation n’a joué plus que lui (28 minutes). Et à ses côtés, alors que Jalen Williams manquait à l’appel, Isaiah Joe a été le plus inspiré avec du point par minute en sortie de banc (18).

Côté Lakers, qui n’ont shooté qu’à 44% de réussite, seul Rui Hachimura a atteint la barre des 15 points. C’est dire les difficultés à marquer pour cette formation qui, en temps normal, est dans le Top 10 des attaques les plus efficaces de la ligue.

Un gros « run » avant la pause

Menés de trois possessions après 12 minutes (27-34), les Californiens étaient pourtant parvenus à rester au contact pendant une partie du second quart-temps. Mais, tandis que Jarred Vanderbilt a eu un échange tendu avec JJ Redick, les visiteurs ont naturellement accéléré la cadence jusqu’à la pause en signant un 23-4 en six minutes, pour rentrer au vestiaire avec une avance confortable (47-65).

En manque de ressources offensives, avec un Jake LaRavia maladroit, un Deandre Ayton effacé ou un Luke Kennard reconverti en premier créateur de circonstance, les Lakers allaient connaître une longue période de disette dans le troisième quart-temps. Son équipe privée de panier pendant quatre minutes, Bronny James tentait un « pull-up » à mi-distance : airball…

« SGA » et les siens menaient alors déjà de plus de 20 points (54-77). Lu Dort trouvait ensuite son compatriote à 3-points en transition pour aggraver l’écart. Le même Canadien allait ensuite s’enfoncer dans la défense californienne pour mieux ressortir le cuir vers Joe de la même distance. La démonstration allait se poursuivre, avec un Thunder en tête de 31 points à l’entame du dernier quart-temps (62-93).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un tout petit Deandre Ayton. Dans la hiérarchie des meilleurs marqueurs côté Lakers, il est le quatrième. On aurait donc pu imaginer le pivot prendre ses responsabilités en l’absence de trois hommes devant lui. Cela n’a pas du tout été le cas. En 23 minutes, il s’est contenté de 3 points et autant de rebonds. Il s’agissait de l’une des pires productions de l’année de l’intérieur, incapable d’enchaîner deux actions positives de suite à l’instar de son contre sur Cason Wallace dans le troisième quart-temps, avant d’envoyer un mauvais tir en périphérie dans la foulée.

– Un « sweep » en règle de la part du Thunder. OKC poursuit sa fin de saison sans accroc avec une 6e victoire de suite, la 18e en 19 matchs disputés. Pas question donc de ralentir le rythme au sommet de l’Ouest malgré la pression des Spurs, très proches. Un Thunder qui, cette saison, aura écrasé les Lakers à quatre reprises. Au-delà de deux cartons d’avril, OKC avait déjà mis 29 points aux Lakers en novembre dernier, un soir où LeBron James était encore absent. En février, lors du second affrontement, le champion s’était contenté d’une victoire de neuf points, après avoir évolué sans « SGA ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.