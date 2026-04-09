Sans Victor Wembanyama, les Spurs maîtrisent les Blazers

Il ne manquait pas uniquement Victor Wembanyama à l’entre-deux côté Spurs, puisque Stephon Castle était aussi absent. Malgré l’absence de son duo de choc, San Antonio s’impose 110-101 face à des Blazers qui se battent toujours pour arracher la 8e place. Bonne nouvelle pour eux, les Clippers ont perdu face au Thunder, et ils ne sont pas éliminés de cette course à la 8e place.

Le début de rencontre est d’ailleurs à l’avantage de Portland grâce à Toumani Camara et l’imposant Donovan Clingan, mais De’Aaron Fox remet rapidement les Spurs sur les rails avec un coup de chaud personnel : 10 points de suite !

Malgré quelques pertes de balle et des lancers-francs manqués, San Antonio termine le premier quart-temps en tête (32-23), avant de creuser l’écart dans le deuxième quart-temps pour compter jusqu’à 15 points d’avance. À la pause, les Spurs mènent 61-51, portés par leur adresse et une défense déjà solide. Malgré l’absence du tandem Wembanyama-Castle, l’identité de San Antonio est bien présente.

Au retour des vestiaires, les Blazers tentent de réagir. Deni Avdija, très en vue, profite notamment de l’absence de Wemby pour attaquer davantage le cercle, tandis que Jrue Holiday apporte de l’impact défensif pour compenser sa grosse maladresse. Portland revient partiellement, mais San Antonio répond immédiatement par un nouveau run (15-5) pour reprendre le contrôle et aborder le dernier quart-temps avec une avance confortable (88-73).

Dans le quatrième quart-temps, le match se tend. Scoot Henderson dynamise Portland par ses interceptions qui donnent des points faciles, pour permettre aux siens de revenir à quelques possessions. Les Blazers réduisent même l’écart à moins de 10 points à un peu plus de quatre minutes de la fin, obligeant Mitch Johnson à prendre un temps-mort.

Malgré quelques erreurs et un passage offensif plus brouillon, les Spurs sécurisent la victoire grâce à leur activité défensive et leur hargne sur les ballons qui traînent. En clair, beaucoup de déchets mais aussi beaucoup d’envie, et au final un succès 110-101. Le 61e de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Carter Bryant, le «punisher». Unique rotation intérieure derrière Luka Kornet, le rookie s’offre sa meilleure marque de la saison avec 17 points. Les Blazers l’ont laissé libre dans l’axe ou à 45°, et il les a punis : 5 sur 6 à 3-points !

– Base arrière. Malgré l’absence de Castle, les Spurs ont dominé le backcourt des Blazers, limitant Jrue Holiday à 6 sur 17 aux tirs, et Scoot Henderson à 7 sur 20 aux tirs. Fox s’est comporté en patron, et Dylan Harper a été plutôt séduisant par sa sobriété et sa volonté de faire jouer les autres.

– Les Spurs finiront deuxièmes. La victoire du Thunder face aux Clippers a une double incidence. Les Blazers peuvent encore accrocher la 8e place, et surtout les Spurs savent désormais qu’ils finiront 2e, et qu’ils affronteront au premier tour le vainqueur du «play-in» entre le 7e et le 8e.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.