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Le Magic dispose logiquement de l’équipe C des Wolves

Publié le 9/04/2026 à 7:08 Twitter Facebook

NBA – Les Wolves devaient faire sans Anthony Edwards, Rudy Gobert ou encore Julius Randle sur le parquet. Ils ont donc logiquement été dominés par une équipe d’Orlando qui garde sa série en vie (132-120).

Anthony Edwards et Rudy Gobert en tenue civile sur le banc, Julius Randle également forfait, et avec Kyle Anderson et Joe Ingles dans le cinq majeur, il n’est pas exagéré de dire que les Wolves sont venus à Orlando avec leur équipe C. En premier quart-temps, on n’a pas vraiment vu la différence car l’adresse était au rendez-vous (34-32).

Ensuite, ça devient plus dur car Goga Bitadze, qui a fait une excellente rentrée, bouscule Joan Beringer.

Naz Reid se démultiplie mais les Wolves sont maladroits à 3-pts et perdent surtout quantité de ballons. Forcément, ça finit par se voir et Orlando est devant de dix points à la pause (63-53).

Les troupes de Chris Finch reviennent des vestiaires avec de bonnes intentions, mais dans le temps, ça ne dure pas. Le Magic accélère avec un 19-4 et la bonne séquence du pivot français est noyée dans la domination floridienne (101-83). Le dernier quart-temps n’a aucun intérêt, si ce n’est de valider le succès très logique d’Orlando (132-120), qui a fait un match sérieux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une quatrième victoire d’affilée importante pour Orlando. Si les Wolves sont déjà qualifiés pour les playoffs, le Magic, lui, doit encore batailler pour les imiter et ce succès, le quatrième de rang, est donc capital. Orlando est actuellement 7e et peut encore viser le Top 6, tout en pouvant également finir 9e si les choses se passent mal. C’est dire si les deux derniers matches, à Chicago et Boston, seront très importants.

– Joan Beringer s’est frotté à Goga Bitadze. Rudy Gobert forfait, le jeune pivot a pu avoir du temps de jeu. Comme d’habitude, il a été énergique, mais comme d’habitude, il a pris trop de fautes (5). Il faut dire qu’il était opposé à un Goga Bitadze solide (14 points, 15 rebonds, 6 passes), qui a bousculé le Français. En 22 minutes, ce dernier a compilé 9 points et 8 rebonds. C’est un de ses meilleurs matches de la saison, tout simplement.

– Le retour de Jaden McDaniels. C’est la bonne nouvelle de la soirée pour Minnesota. Absent depuis le 25 mars à cause d’une blessure au genou, l’ailier a réalisé une bonne performance avec 18 points à 8/16 au shoot en 19 minutes. S’il n’a essentiellement joué qu’en première période, il fut en jambes et c’est rassurant pour les Wolves.

Orlando Magic / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 29 8/11 1/1 3/5 0 8 8 6 0 1 2 0 12 20 28
Desmond Bane 30 7/13 1/4 3/3 1 2 3 6 3 1 4 1 22 18 19
Franz Wagner 22 7/13 1/2 2/2 0 0 0 2 1 0 2 1 20 17 12
Jalen Suggs 25 4/6 3/5 0/0 0 0 0 4 0 2 2 0 13 11 13
Wendell Carter Jr. 20 2/5 0/1 0/2 3 4 7 1 2 0 1 1 1 4 7
Goga Bitadze 22 6/11 0/0 2/2 8 7 15 6 2 1 1 1 21 14 31
Tristan Da Silva 20 5/9 2/5 0/0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 12 12
Jevon Carter 15 4/4 3/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 11 13
Jamal Cain 16 3/8 1/3 1/1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 8 6
Anthony Black 16 1/4 0/2 5/6 1 5 6 2 5 0 3 1 7 7 9
Alex Morales 4 2/3 0/0 2/2 0 0 0 0 2 0 1 0 -10 6 4
Moritz Wagner 7 2/6 0/2 0/0 2 2 4 0 1 0 0 0 -10 4 4
Colin Castleton 3 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -7 0 1
Jase Richardson 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 -1
Noah Penda 7 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 0 -1
Total 51/95 12/29 18/23 19 29 48 32 18 5 16 5 132
Minnesota Timberwolves / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaden McDaniels 19 8/16 1/5 1/2 1 1 2 2 1 1 2 0 -13 18 12
Naz Reid 24 6/11 1/5 2/3 1 4 5 2 1 3 1 2 4 15 20
Donte DiVincenzo 21 4/7 4/7 0/0 0 0 0 2 3 0 1 0 -15 12 10
Kyle Anderson 24 3/5 0/1 2/2 3 4 7 2 2 2 1 2 -25 8 18
Joe Ingles 18 3/4 1/2 0/0 0 4 4 4 0 1 2 0 0 7 13
Terrence Shannon Jr. 31 11/14 5/7 6/6 0 2 2 5 2 0 2 0 -2 33 35
Nah'Shon Hyland 23 3/8 3/7 0/0 0 1 1 0 1 1 5 1 -6 9 2
Joan Beringer 23 4/10 0/0 1/1 4 4 8 1 5 0 1 2 -5 9 13
Julian Phillips 24 2/9 2/6 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 -2 6 0
Jaylen Clark 33 1/6 1/4 0/0 0 2 2 4 3 2 0 0 4 3 6
Total 45/90 18/44 12/14 9 24 33 22 20 10 16 7 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE122
ATL116
ORL132
MIN120
DET137
MIL111
SAS112
POR101
DEN136
MEM119
LAC110
OKC128
PHO112
DAL107

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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