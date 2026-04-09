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Vaincus sur le fil à Cleveland, les Hawks toujours pas en playoffs

Publié le 9/04/2026 à 6:02 Twitter Facebook

Dans un potentiel avant-goût des playoffs, les Cavaliers font tomber les Hawks (122-116) et restent en mesure de finir sur le podium de l’Est.

Avant de se retrouver dans deux jours, non plus dans l’Ohio mais en Géorgie, avant une éventuelle série de playoffs, Cavaliers et Hawks se sont livrés une première bataille acharnée, qui s’est achevée sur un succès (122-116) des Cavs.

Toujours en lice pour terminer à la 3e place de la conférence Est, Cleveland a pu s’appuyer sur Donovan Mitchell (31 points, 7 rebonds), Evan Mobley (22 points, 19 rebonds, 3 contres) ou encore James Harden (21 points mais à 6 sur 23) pour résister à Nickeil Alexander-Walker (25 points), Jonathan Kuminga (24 points, 6 rebonds) et tout Atlanta.

Cette victoire, les Cavaliers se la sont construite dans le troisième quart-temps, remporté sur le score de 44 à 20, grâce au coup de chaud d’un Donovan Mitchell agressif (et roi des tirs au buzzer), à la forte domination du duo Evan Mobley – Jarrett Allen sous les panneaux, et au gâchis ballon en main des Hawks, punis presque constamment dans la continuité. Le reste de leur match était pourtant réussi et cohérent.

Mais, même assommés par ce 17-3, à cheval sur les deuxième et troisième quarts-temps, alors qu’ils étaient à +11 et contrôlaient les débats, les joueurs d’Atlanta ne se sont pas laissés abattre. À -18, sous l’impulsion de Nickeil Alexander-Walker, ils ont ainsi grignoté leur retard dans le dernier acte, avec un 18-2, pour finalement revenir à une petite possession à deux minutes de la fin.

Le problème, c’est que ce même « NAW » a ensuite perdu la balle alors qu’il avait une occasion d’égaliser. Par deux fois, Donovan Mitchell n’a pas tremblé aux lancers-francs pour redonner de l’air à Cleveland, avant que CJ McCollum puis Jonathan Kuminga n’échouent à deux reprises chacun au shoot. Scellant par conséquent le sort de leur équipe, dans ce duel accroché, indécis et que l’on pourrait revoir régulièrement ce mois-ci.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cleveland tout proche de New York. Déjà assurés d’avoir l’avantage du terrain au premier tour, les Cavaliers pourraient passer devant les Knicks sur ces derniers jours de saison régulière, puisqu’il n’y a plus que 0.5 match d’écart entre eux. Sur une belle dynamique collective, les hommes de Kenny Atkinson montent en puissance au meilleur moment et, même si tout n’est pas parfait dans le jeu, avec une certaine irrégularité de chaque côté, on les sent capable de faire des différences presque sur commande. Comme dans ce troisième quart-temps où tout a fonctionné, sur jeu rapide et jeu placé, en attaque comme en défense.

Atlanta laisse passer une occasion. En cas de victoire, les Hawks pouvaient frapper un grand coup, en se qualifiant pour les playoffs. À la place, leur défaite les garde sous la menace du Play-In et des Raptors, du Magic (victorieux au même moment), des Sixers ou des Hornets. Même avec un Nickeil Alexander-Walker en route vers le trophée de MIP et un Jonathan Kuminga incisif en sortie de banc, les visiteurs pourront regretter ce troisième quart-temps qui les a tués, le -24 sur la période ne pardonnant pas. L’apport de Jalen Johnson (12 points à 4 sur 16) n’aura d’ailleurs pas aidé non plus.

Un « DNP » d’anniversaire pour Zaccharie Risacher… Pour la première fois de sa carrière, Zaccharie Risacher n’est pas entré en jeu sur décision de son coach et c’est la confirmation que son déclassement dans la rotation de Quin Snyder est bien réel. Repoussé derrière Jonathan Kuminga, Corey Kispert, Mouhamed Gueye ou Gabe Vincent le jour de ses 21 ans, le Français ne s’est pas levé du banc de la soirée, hormis pour encourager ses coéquipiers, et on se demande maintenant si cette absence de temps de jeu se reproduira, ou s’il s’agissait d’un acte isolé.

Cleveland Cavaliers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 35 12/19 1/4 6/6 1 6 7 4 2 0 2 1 20 31 34
Evan Mobley 36 8/15 0/3 6/10 4 15 19 3 1 0 1 3 20 22 35
James Harden 34 6/23 4/10 5/5 1 4 5 4 2 2 2 0 1 21 13
Jarrett Allen 29 4/9 0/0 8/11 2 6 8 0 0 2 3 0 3 16 15
Dean Wade 21 3/4 2/3 0/0 2 2 4 2 0 1 0 1 12 8 15
Max Strus 21 3/7 2/5 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 -2 8 7
Sam Merrill 27 2/3 2/3 0/0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 6 9
Dennis Schroder 15 2/4 0/1 1/1 0 1 1 3 2 0 2 0 -22 5 5
Keon Ellis 22 1/4 1/4 2/2 0 1 1 1 1 0 0 1 -2 5 5
Total 41/88 12/33 28/35 10 37 47 22 14 6 11 6 122
Atlanta Hawks / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nickeil Alexander-Walker 39 10/19 4/9 1/1 0 4 4 2 3 2 4 0 -13 25 20
Onyeka Okongwu 33 7/10 1/2 3/4 2 3 5 0 2 0 1 1 -33 18 19
CJ McCollum 32 6/16 0/3 0/0 1 3 4 4 2 2 2 2 -4 12 12
Jalen Johnson 34 4/16 0/5 4/4 2 9 11 6 6 1 2 0 -10 12 16
Dyson Daniels 33 5/11 1/3 1/2 1 6 7 6 6 2 1 1 -5 12 20
Jonathan Kuminga 31 11/20 2/7 0/1 1 5 6 3 2 0 1 0 9 24 22
Gabe Vincent 15 3/3 3/3 1/3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 10
Mouhamed Gueye 16 1/3 1/2 0/0 2 3 5 1 3 1 0 2 25 3 10
Corey Kispert 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 47/98 12/34 10/15 10 33 43 23 25 8 11 6 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE122
ATL116
ORL132
MIN120
DET137
MIL111
SAS112
POR101
DEN136
MEM119
LAC110
OKC128
PHO112
DAL107

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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