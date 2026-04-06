Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Nolan Traoré brille dans le match des cancres

Publié le 6/04/2026 à 7:25 Twitter Facebook

NBA – Les Suns rêvent encore de la 6e place, tandis que les Nets remportent le match des mal-classés avec un Nolan Traoré adroit de loin.

nolan traoréLes Wolves battus à domicile par les Hornets, les Suns font l’une des bonnes opérations de la soirée à l’Ouest puisque Devin Booker et ses partenaires peuvent encore accrocher la 6e place. Bien installé à la 7e place, Phoenix s’impose 120-110 à Chicago avec 30 points de Devin Booker et 25 points de Jalen Green. Après avoir gâché une belle avance, les Suns ont attendu la toute fin de match, et un 11-2, pour arracher la victoire avec un Dillon Brooks décisif. Privés de Josh Giddey et Matas Buzelis, les Bulls enchaînent une septième défaite consécutive malgré Tre Jones (29 points) et Collin Sexton (18 points, 9 rebonds).

Pour les Cavaliers, il manque encore une petite victoire pour s’assurer l’avantage du terrain au premier tour. Mais la 3e place, détenue par les Knicks, est toujours dans le viseur après cette victoire (117-108) face aux remplaçants des Pacers. Donovan Mitchell (38 points), James Harden (28 points et 7 passes) sont bien épaulés par Thomas Bryant (14 points, 10 rebonds) pour sa première titularisation de la saison. Longtemps menés, les Cavs ont pris l’avantage dans le troisième quart-temps avant de faire la différence dans le dernier acte.

En face, Obi Toppin et Micah Potter (21 points chacun) ont résisté, tandis que Jalen Slawson (19 points) a brillé. Privés de leurs cinq meilleurs marqueurs, les Pacers ont fini par céder malgré une bonne première mi-temps.

Pour SGA, la série continue…

Dans le choc des cancres, Nolan Traore a brillé avec 23 points et 7 passes, dont cinq tirs à 3-points, pour mener les Nets à une victoire (121-115) face aux Wizards. Jalen Wilson a ajouté 19 points dans un match serré jusqu’au money time. Brooklyn a fait la différence avec un run de 8-0 dans les dernières minutes pour reprendre le contrôle et ne plus le lâcher. Côté Washington, privé de 10 joueurs, Will Riley inscrit 30 points, soutenu par Jamir Watkins (20 points) et Julian Reese (17 points, 16 rebonds). Les Wizards enchaînent une sixième défaite de suite, tandis que les Nets signent seulement leur deuxième succès sur leurs 14 derniers matchs.

Enfin, le Thunder n’a évidemment rencontré aucun problème face au Jazz avec une victoire de 35 points (146-111). Chet Holmgren (21 points) et Shai Gilgeous-Alexander (20 points) assurent le minimum pour le plus gros total de points de la saison, avec une adresse impressionnante (58% aux tirs, 24 paniers primés). Le match était déjà plié avant le dernier quart-temps, permettant à SGA de prolonger sa série à 138 matchs avec au moins 20 points. Oklahoma City enchaîne une cinquième victoire de suite et conforte sa place en tête de la conférence. En face, malgré les 34 points de Brice Sensabaugh et le double-double de Kyle Filipowski, le Jazz subit une neuvième défaite consécutive.

Boston – Toronto
Milwaukee – Memphis
Dallas – LA Lakers
Minnesota – Charlotte
Golden State – Houston
New Orleans – Orlando
Sacramento – LA Clippers

Cleveland – Indiana : 117-108

Cleveland Cavaliers / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 33 16/27 2/7 4/5 1 5 6 6 3 1 3 0 8 38 36
James Harden 34 8/17 5/11 7/8 0 4 4 7 3 3 2 1 12 28 31
Thomas Bryant 26 6/9 2/4 0/0 2 8 10 2 2 0 0 1 4 14 24
Keon Ellis 33 5/9 3/7 0/0 1 4 5 0 2 1 0 0 8 13 15
Max Strus 31 1/10 1/9 1/2 0 7 7 5 3 0 0 0 -8 4 6
Dennis Schroder 20 2/6 0/1 2/2 2 0 2 3 1 0 1 0 12 6 6
Larry Nance Jr. 22 2/6 1/3 1/2 1 2 3 1 1 3 2 1 5 6 7
Craig Porter 23 2/4 1/2 0/0 0 4 4 1 1 0 0 1 10 5 9
Nae'Qwan Tomlin 13 1/2 1/2 0/0 1 3 4 0 3 0 1 1 1 3 6
Tyrese Proctor 5 0/2 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 -7 0 0
Total 43/92 16/47 15/19 9 37 46 26 20 8 9 5 117
Indiana Pacers / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Micah Potter 30 6/10 3/5 6/8 3 9 12 4 1 0 1 0 -8 21 30
Jalen Slawson 33 7/11 5/7 0/0 1 5 6 2 2 2 3 0 -2 19 22
Quenton Jackson 29 5/14 1/4 4/5 2 3 5 4 1 2 3 0 3 15 13
Kobe Brown 40 3/10 3/7 2/2 4 3 7 5 1 1 1 0 -16 11 16
Ethan Thompson 30 1/12 0/6 3/4 1 0 1 1 3 0 0 0 1 5 -5
Obi Toppin 23 4/10 3/7 10/10 1 7 8 4 2 1 1 0 0 21 27
Taelon Peter 18 3/6 2/3 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -10 8 7
Jay Huff 18 3/6 0/1 0/0 0 3 3 2 2 1 1 1 -1 6 9
Kam Jones 19 1/7 0/4 0/0 0 0 0 5 1 0 0 0 -12 2 1
Total 33/86 17/44 25/29 12 31 43 28 15 7 10 1 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS115
TOR101
BRO121
WAS115
CHI110
PHO120
MIL131
MEM115
CLE117
IND108
MIN108
CHA122
NOR108
ORL112
OKC146
UTH111
DAL134
LAL128
SAC109
LAC138
GSW116
HOU117

OKC – Utah : 146-111

Oklahoma City Thunder / 146 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Chet Holmgren 22 8/11 4/5 1/2 1 6 7 1 1 0 1 4 30 21 28
Shai Gilgeous-Alexander 24 7/10 2/3 4/5 0 4 4 7 0 1 3 0 26 20 25
Jalen Williams 26 5/9 1/2 4/4 1 1 2 7 0 0 1 0 31 15 19
Luguentz Dort 21 5/7 3/5 0/0 0 4 4 2 1 1 1 1 24 13 18
Isaiah Hartenstein 19 4/5 0/0 2/2 2 6 8 3 0 0 1 1 19 10 20
Cason Wallace 22 6/10 4/5 0/0 0 5 5 1 0 2 0 0 20 16 20
Branden Carlson 8 5/7 1/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 -4 11 12
Isaiah Joe 15 3/5 2/4 1/1 1 1 2 1 2 1 2 0 10 9 9
Kenrich Williams 8 3/3 2/2 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 -4 8 10
Ajay Mitchell 19 3/9 1/4 0/0 0 1 1 7 1 1 2 0 15 7 8
Jaylin Williams 12 2/5 2/4 0/0 0 3 3 3 3 0 0 0 10 6 9
Alex Caruso 13 2/4 1/3 0/0 0 4 4 0 1 1 1 0 7 5 7
Jared McCain 15 1/4 1/4 0/0 0 1 1 2 1 1 1 0 -1 3 3
Nikola Topic 8 0/1 0/0 2/2 2 0 2 4 1 0 1 0 -4 2 6
Aaron Wiggins 8 0/3 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 -4 0 -1
Total 54/93 24/45 14/16 9 38 47 40 13 8 15 8 146
Utah Jazz / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brice Sensabaugh 43 11/19 6/10 6/6 0 4 4 5 2 1 2 0 -26 34 34
Kyle Filipowski 38 10/25 0/5 0/1 7 7 14 6 4 0 2 1 -17 20 23
Airious Bailey 33 6/14 2/6 0/0 1 3 4 2 2 1 3 2 -47 14 12
Cody Williams 36 3/11 0/2 2/2 0 4 4 5 1 3 1 0 -27 8 11
Oscar Tshiebwe 20 2/4 0/0 0/2 1 3 4 2 2 0 2 0 -39 4 4
Svi Mykhailiuk 24 6/16 5/14 0/0 1 3 4 1 1 1 3 0 -2 17 10
John Konchar 26 3/7 0/1 3/4 4 5 9 3 0 5 2 0 -13 9 19
Kennedy Chandler 20 2/4 1/1 0/0 0 0 0 5 1 0 1 0 -4 5 7
Total 43/100 14/39 11/15 14 29 43 29 13 11 16 3 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS115
TOR101
BRO121
WAS115
CHI110
PHO120
MIL131
MEM115
CLE117
IND108
MIN108
CHA122
NOR108
ORL112
OKC146
UTH111
DAL134
LAL128
SAC109
LAC138
GSW116
HOU117

Brooklyn – Washington : 121-115

Brooklyn Nets / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nolan Traoré 28 7/18 5/11 4/4 0 2 2 7 0 0 3 0 6 23 18
Jalen Wilson 26 6/9 2/4 5/6 1 4 5 4 4 1 1 0 10 19 24
E.J. Liddell 30 5/7 2/2 3/4 2 3 5 2 4 0 3 2 8 15 18
Drake Powell 30 5/10 1/3 2/2 0 1 1 2 2 3 0 0 13 13 14
Chaney Johnson 21 3/5 1/1 2/2 2 3 5 1 1 1 1 2 7 9 15
Josh Minott 18 6/11 1/5 2/3 1 0 1 1 1 2 1 3 -2 15 15
Ochai Agbaji 18 5/11 2/4 0/0 1 3 4 2 1 1 0 0 -2 12 13
Tyson Etienne 20 3/6 1/4 2/2 0 0 0 4 3 1 1 0 0 9 10
Trevon Scott 28 2/5 0/2 0/0 3 5 8 3 2 1 0 2 3 4 15
Malachi Smith 21 1/6 0/4 0/0 0 4 4 3 1 1 1 0 -13 2 4
Total 43/88 15/40 20/23 10 25 35 29 19 11 11 9 121
Washington Wizards / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamir Watkins 44 7/11 2/5 4/6 0 8 8 2 4 0 4 2 -5 20 22
Anthony Gill 41 8/10 0/1 1/1 3 2 5 3 3 0 0 1 -5 17 24
Julian Reese 44 8/16 0/0 1/5 7 9 16 1 2 3 4 0 -12 17 21
Carlton Carrington 17 6/8 1/2 0/0 0 3 3 3 1 0 4 0 6 13 13
Leaky Black 42 3/9 2/6 0/0 0 5 5 1 2 5 2 0 -11 8 11
Will Riley 35 9/16 3/7 9/12 1 3 4 6 4 0 4 0 -7 30 26
Jaden Hardy 14 2/8 1/4 3/4 0 0 0 3 2 0 2 0 3 8 2
Sharife Cooper 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4
Total 44/79 9/25 18/28 11 30 41 20 18 9 20 3 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS115
TOR101
BRO121
WAS115
CHI110
PHO120
MIL131
MEM115
CLE117
IND108
MIN108
CHA122
NOR108
ORL112
OKC146
UTH111
DAL134
LAL128
SAC109
LAC138
GSW116
HOU117

Chicago – Phoenix : 110-120

Chicago Bulls / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Jones 31 12/20 1/4 4/4 0 3 3 6 3 2 2 0 -1 29 30
Collin Sexton 31 5/16 3/7 5/6 4 5 9 1 5 3 5 0 -10 18 14
Leonard Miller 33 7/14 2/5 1/1 4 6 10 2 2 0 3 0 -10 17 19
Isaac Okoro 36 5/9 0/4 0/0 2 2 4 5 4 2 3 1 -3 10 15
Guerschon Yabusele 32 3/9 2/6 0/0 2 7 9 1 0 0 2 0 -12 8 10
Rob Dillingham 20 4/8 1/4 1/2 0 4 4 2 1 0 2 0 -4 10 9
Mac McClung 11 2/4 0/2 5/7 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9 7
Patrick Williams 24 2/8 0/5 1/1 0 1 1 3 3 1 1 1 -11 5 4
Yuki Kawamura 6 1/2 1/2 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 -1 3 5
Lachlan Olbrich 16 0/1 0/0 1/2 2 3 5 3 3 1 0 0 2 1 8
Total 41/91 10/39 18/23 14 32 46 26 23 10 18 2 110
Phoenix Suns / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Booker 36 9/22 3/7 9/10 0 3 3 4 5 1 1 0 3 30 23
Jalen Green 36 11/21 2/7 1/2 0 4 4 4 4 1 6 0 8 25 17
Dillon Brooks 34 6/15 1/4 2/2 0 4 4 3 2 2 2 1 10 15 14
Mark Williams 26 6/8 0/0 2/2 3 5 8 1 1 0 2 1 7 14 20
Jordan Goodwin 24 5/5 2/2 0/0 3 4 7 1 1 0 1 0 0 12 19
Collin Gillespie 24 3/11 3/8 0/0 1 2 3 3 0 1 0 1 13 9 9
Grayson Allen 16 1/2 1/2 3/4 3 2 5 2 5 3 1 0 1 6 13
Oso Ighodaro 22 3/3 0/0 0/2 0 4 4 2 2 2 0 3 3 6 15
Royce O'Neale 22 1/2 1/2 0/0 1 2 3 2 2 0 2 0 5 3 5
Total 45/89 13/32 17/22 11 30 41 22 22 10 15 6 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS115
TOR101
BRO121
WAS115
CHI110
PHO120
MIL131
MEM115
CLE117
IND108
MIN108
CHA122
NOR108
ORL112
OKC146
UTH111
DAL134
LAL128
SAC109
LAC138
GSW116
HOU117

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes