Stats & Highlights | Nolan Traoré brille dans le match des cancres

Les Wolves battus à domicile par les Hornets, les Suns font l’une des bonnes opérations de la soirée à l’Ouest puisque Devin Booker et ses partenaires peuvent encore accrocher la 6e place. Bien installé à la 7e place, Phoenix s’impose 120-110 à Chicago avec 30 points de Devin Booker et 25 points de Jalen Green. Après avoir gâché une belle avance, les Suns ont attendu la toute fin de match, et un 11-2, pour arracher la victoire avec un Dillon Brooks décisif. Privés de Josh Giddey et Matas Buzelis, les Bulls enchaînent une septième défaite consécutive malgré Tre Jones (29 points) et Collin Sexton (18 points, 9 rebonds).

Pour les Cavaliers, il manque encore une petite victoire pour s’assurer l’avantage du terrain au premier tour. Mais la 3e place, détenue par les Knicks, est toujours dans le viseur après cette victoire (117-108) face aux remplaçants des Pacers. Donovan Mitchell (38 points), James Harden (28 points et 7 passes) sont bien épaulés par Thomas Bryant (14 points, 10 rebonds) pour sa première titularisation de la saison. Longtemps menés, les Cavs ont pris l’avantage dans le troisième quart-temps avant de faire la différence dans le dernier acte.

En face, Obi Toppin et Micah Potter (21 points chacun) ont résisté, tandis que Jalen Slawson (19 points) a brillé. Privés de leurs cinq meilleurs marqueurs, les Pacers ont fini par céder malgré une bonne première mi-temps.

Pour SGA, la série continue…

Dans le choc des cancres, Nolan Traore a brillé avec 23 points et 7 passes, dont cinq tirs à 3-points, pour mener les Nets à une victoire (121-115) face aux Wizards. Jalen Wilson a ajouté 19 points dans un match serré jusqu’au money time. Brooklyn a fait la différence avec un run de 8-0 dans les dernières minutes pour reprendre le contrôle et ne plus le lâcher. Côté Washington, privé de 10 joueurs, Will Riley inscrit 30 points, soutenu par Jamir Watkins (20 points) et Julian Reese (17 points, 16 rebonds). Les Wizards enchaînent une sixième défaite de suite, tandis que les Nets signent seulement leur deuxième succès sur leurs 14 derniers matchs.

Enfin, le Thunder n’a évidemment rencontré aucun problème face au Jazz avec une victoire de 35 points (146-111). Chet Holmgren (21 points) et Shai Gilgeous-Alexander (20 points) assurent le minimum pour le plus gros total de points de la saison, avec une adresse impressionnante (58% aux tirs, 24 paniers primés). Le match était déjà plié avant le dernier quart-temps, permettant à SGA de prolonger sa série à 138 matchs avec au moins 20 points. Oklahoma City enchaîne une cinquième victoire de suite et conforte sa place en tête de la conférence. En face, malgré les 34 points de Brice Sensabaugh et le double-double de Kyle Filipowski, le Jazz subit une neuvième défaite consécutive.

Cleveland – Indiana : 117-108

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OKC – Utah : 146-111

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Brooklyn – Washington : 121-115

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Chicago – Phoenix : 110-120

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