Le Magic se fait encore peur à la Nouvelle-Orléans

Vous avez dit laborieux ? Le Magic a signé une deuxième victoire de suite mais marche encore clairement sur des œufs, à des années lumière de ce que le collectif pouvait dégager en première partie de saison. La fébrilité des hommes de Jamahl Mosley s’est encore illustrée cette nuit sur le parquet des Pelicans, avec trois premiers quart-temps compliqués pour un accouchement difficile pour entrevoir la victoire. Malgré l’apport de la paire Bane-Banchero, il va falloir encore un peu de temps pour voir les Floridiens retrouver leur meilleur niveau, en espérant que Franz Wagner soit rapidement de retour à 100% et qu’Anthony Black, touché blessé aux abdos, suive sans tarder.

Dans un match pourtant crucial pour essayer d’aller chercher le meilleur spot à l’Est, Orlando s’est montré bien fébrile en début de rencontre. Le trio Fears-Bey-Missi a placé les locaux en tête en fin de premier quart-temps (28-23) tandis que le Magic courait toujours après son premier 3-points en neuf tentatives. De leur côté, Micah Peavy et Jordan Hawkins, par deux fois, trouvaient la mire pour résister, jusqu’au 13-2 qui a permis aux Pelicans de reprendre la main, grâce à l’agressivité de Zion Williamson, Jeremiah Fears et au premier dunk autoritaire d’Yves Missi (56-48).

Les Pelicans menaient de 15 points…

Toujours à -8 à la pause (60-52), Orlando a plongé jusqu’à -15 au retour des vestiaires avec un Jeremiah Fears qui a humilié Jalen Suggs puis le 2+1 de Saddiq Bey (72-57) avant de commencer à relever la tête. C’est d’ailleurs sur une séquence portée par Jalen Suggs, auteur de deux paniers à 3-points et d’une passe laser pour le dunk de Goga Bitadze, que le rapport de force à commencer à s’inverser.

Malgré deux nouvelles grosses séquences d’Yves Missi, au dunk et au contre, le Magic a poursuivi son retour, avec un 7-0 avant la fin du troisième quart-temps (83-79), puis la libération sur un 14-2 passé en début de quatrième quart-temps, avec enfin de bons enchaînements des deux côtés du parquet. Desmond Bane a montré la voie en scorant par deux fois, Paolo Banchero a enchaîné en allant arracher un 2+1 puis Jalen Suggs a conclu avec deux passes décisives et un 3-points faisant passer Orlando en tête, enfin (96-98) !

Le «money-time» a toutefois été laborieux, car le Magic aura tremblé jusqu’au bout, laissant notamment filer cinq lancer-francs dans les trois dernières minutes ! C’est finalement sur un drive et un panier à mi-distance signé Franz Wagner que les Floridiens ont pu souffler, à 43 secondes de la fin (102-108), pour s’imposer 112-108 dans la foulée, non sans mal.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le top 6 encore en vue. Orlando est décevant et a encore été à la merci d’une équipe qui ne joue plus rien depuis des lustres. Le Magic va se rassurer en ayant ramené la victoire, bien que péniblement, en espérant rapidement des jou(eu)rs meilleurs, en terme d’adresse notamment (7/33 de loin, 25/36 aux lancers-francs). Surtout, avec ce succès, la course au top 6 reste d’actualité puisque Charlotte, Toronto et Philadelphie ne comptent qu’une victoire de plus.

Jalen Suggs s’est pris les pieds dans le tapis. La séquence illustrait plutôt bien les difficultés du Magic à ce moment du match lorsque, au retour des vestiaires, Jeremiah Fears a crossé Jalen Suggs, envoyant l’arrière du Magic dans le décor, avant de le punir d’un panier à 3-points ouvert. Heureusement pour lui, même s’il a été catastrophique au tir (4/19 dont 3/12 à 3-points), Jalen Suggs s’est bien repris ensuite (11 points, 4 rebonds, 8 passes décisives).

JEREMIAH FEARS DROPPED JALEN SUGGS WITH THE STEPBACK pic.twitter.com/eVOeMq0PYz — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 6, 2026

Doucement mais sûrement pour Franz Wagner. L’ailier allemand détient la clé du retour au premier plan du Magic. Par sa capacité à créer des décalages, à driver vers le cercle et bien sûr par sa qualité d’attaquant ballon en main. Toujours sous restriction de minutes, il a fait un pas de plus vers la bonne direction pour son troisième match de retour, terminant à 11 points (4/10 au tir, 5 rebonds, 2 passes décisives). C’est d’ailleurs lui qui fini par desserrer l’étreinte des Pelicans d’un tir… parfait.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.