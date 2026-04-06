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Boston résiste à Toronto et se rapproche de la deuxième place

Publié le 6/04/2026 à 0:03
Modifié le 6/04/2026 à 1:45 Twitter Facebook

Tenus en respect pendant trois quart-temps par les Raptors, les Celtics du trio Jaylen Brown – Jayson Tatum – Neemias Queta ont trouvé les ressources pour faire la différence sur la fin (115-101).

Du physique, de l’intensité et une pointe d’adresse, Toronto a appliqué la recette indispensable pour espérer ressortir vivant du TD Garden. Malheureusement pour les hommes de Darko Rajakovic, ça n’a pas suffi pour déstabiliser Boston, qui a pu compter sur son trio Jaylen BrownJayson TatumNeemias Queta, et un Payton Pritchard en facteur X, pour faire basculer la rencontre dans le dernier acte.

Malgré les bonnes intentions du duo Brown/Tatum, accompagné par Neemias Queta, les Celtics n’ont jamais vraiment réussi à se détacher avant le début du quatrième quart-temps. Dès le premier acte, les Raptors sont revenus à deux reprises, après le 10-2 encaissé d’entrée puis à 19-12. S’appuyant tour à tour sur les qualités de Ja’Kobe Walter, RJ Barrett ou Brandon Ingram, et sur l’adresse extérieure de Jamal Shead et Ja’Kobe Walter, également auteur d’un dunk, pour pouvoir égaliser à 26 partout.

Toronto a surenchéri avec un 10-2, forçant cette fois Boston à répondre avec, encore une fois, Brown/Tatum/Queta à la baguette, jusqu’au 3-points de Derrick White, pour faire repasser les locaux devant. Le 9-2 passé avant la pause a donné un peu plus d’air aux locaux aux C’s (54-46), mais les Canadiens n’ont pas tardé à recoller dès le retour des vestiaires.

Payton Pritchard en facteur X

Jakob Poeltl s’est distingué à trois reprises, puis le 3-points de Ja’Kobe Walter et les envolées près du cercle de Brandon Ingram et Collin Murray-Boyles ont permis aux Raptors de revenir à égalité. Malgré un 3-points miraculeux de Jaylen Brown au buzzer de la possession et les relais bienvenus de Payton Pritchard et Jordan Walsh en attaque, les Celtics étaient toujours menacés après trois quart-temps (80-77).

La fin du troisième acte a au moins eu le mérite de réveiller Payton Pritchard, qui s’est mué en facteur X pour faire basculer la rencontre. Le meneur de poche de Boston a enchaîné les bons choix pour scorer 9 points et délivrer une passe décisive en moins de cinq minutes. Suffisant pour distancer Toronto (98-85), résister aux dernières offensives adverses et ainsi filer vers la victoire.

Cette fois, la claquette de Neemias Queta, le 3-points de Derrick White et quelques ultimes exploits de Jaylen Brown et Jayson Tatum ont permis aux Celtics de garder le cap, pour aller jusqu’à +18 et finalement s’imposer 115-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le coup d’accélérateur de Payton Pritchard. Les fans du TD Garden ne lui en voudront pas d’avoir été privés d’un final à suspense, au contraire ! Longtemps discret, le meneur des Celtics a réussi à décanter un match accroché, en multipliant les bons choix pour creuser l’écart en cinq minutes. Un coup de pouce qui a permis à Boston de s’éviter des sueurs froides. Seulement 17 points (à 7/12) et 3 passes décisives en 29 minutes, mais une grosse influence sur la fin pour le facteur X du jour.

Apprentissage à la dure pour Toronto. Les Raptors ont réalisé trois bons quarts-temps avant de craquer et ils tireront des leçons de ce revers, après avoir pourtant bien gêné des Celtics dans un soir sans au niveau de l’adresse extérieure (8/28), mais qui ont compensé par leur engagement au rebond (44 prises à 31). À l’arrivée, Toronto repart avec un -14 dans les valises, en signant une prestation plutôt cohérente, mais cela fait quatre défaites en quatre matchs contre Boston cette saison et c’est sans doute ce qui sépare le Top 3 à l’Est du reste de la conférence. Les Canadiens auront peut-être une occasion de se racheter en playoffs.

Un trio Brown/Tatum/Queta agressif. Les trois joueurs ont tenu la baraque presque à eux seuls et ils ont aussi réussi à finir fort, en faisant vibrer le TD Garden. Neemias Queta s’est distingué avec une claquette devant Collin Murray-Boyles, à un moment important du quatrième quart-temps. Jayson Tatum a fait le show sur la fin avec un « drive » conclu par un dunk en pénétration, imité peu après par Jaylen Brown en contre-attaque, qui s’est également fait plaisir en allant claquer le cercle.

Reprise en douceur pour le «Vooch». Touché à l’annulaire depuis un mois, Nikola Vucevic a fait son retour sans forcer cette nuit, terminant à 4 points, 4 rebonds et 1 passe en 13 minutes. Boston peut se permettre de le faire revenir tranquillement, tandis que Neemias Queta continue de se montrer à la hauteur, avec un nouveau match efficace de sa part : 18 points (à 9/10 au shoot), 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres en 34 minutes.

Boston Celtics / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 35 11/20 1/3 3/5 3 3 6 3 2 2 5 0 13 26 21
Jayson Tatum 34 7/15 2/6 7/8 0 13 13 7 3 3 5 0 13 23 32
Neemias Queta 34 9/10 0/0 0/0 5 2 7 4 4 0 0 3 30 18 31
Derrick White 35 4/7 2/3 0/0 1 5 6 6 1 1 1 0 20 10 19
Sam Hauser 27 3/7 1/4 1/1 0 2 2 1 1 0 1 0 9 8 6
Payton Pritchard 30 7/12 1/3 2/2 0 1 1 3 2 3 1 0 9 17 18
Baylor Scheierman 17 2/8 1/5 0/0 1 4 5 0 2 0 0 0 0 5 4
Nikola Vucevic 13 2/5 0/2 0/0 2 2 4 1 4 0 2 0 -14 4 4
Jordan Walsh 13 2/4 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -6 4 3
Ron Harper Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Hugo González 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 47/88 8/28 13/16 12 32 44 25 19 10 15 3 115
Toronto Raptors / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ja'Kobe Walter 32 6/9 4/5 0/3 0 2 2 1 2 2 0 1 -5 16 16
Brandon Ingram 34 6/13 0/1 3/3 1 2 3 4 1 0 2 1 -13 15 14
RJ Barrett 35 6/17 1/4 2/2 1 4 5 4 2 0 3 1 -15 15 11
Jakob Poeltl 20 7/9 0/0 0/0 1 1 2 0 4 0 3 0 -16 14 11
Scottie Barnes 32 5/14 0/3 0/0 1 5 6 8 2 3 4 0 -15 10 14
Collin Murray-Boyles 26 5/8 0/0 2/4 1 4 5 5 2 1 1 1 -1 12 18
Sandro Mamukelashvili 24 2/4 2/3 4/4 0 6 6 4 2 0 0 0 -8 10 18
Jamal Shead 26 2/8 1/3 2/2 1 0 1 5 1 0 2 0 -7 7 5
Jamison Battle 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
AJ Lawson 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Trayce Jackson-Davis 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Gradey Dick 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jonathan Mogbo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Alijah Martin 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 40/84 8/20 13/18 6 25 31 31 16 6 15 4 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS115
TOR101
BRO121
WAS115
CHI110
PHO120
MIL131
MEM115
CLE77
IND79
MIN26
CHA32
NOR28
ORL29
OKC45
UTH27
DAL
LAL1:30
SAC
LAC3:00
GSW
HOU4:00

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