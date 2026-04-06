Boston résiste à Toronto et se rapproche de la deuxième place

Du physique, de l’intensité et une pointe d’adresse, Toronto a appliqué la recette indispensable pour espérer ressortir vivant du TD Garden. Malheureusement pour les hommes de Darko Rajakovic, ça n’a pas suffi pour déstabiliser Boston, qui a pu compter sur son trio Jaylen Brown – Jayson Tatum – Neemias Queta, et un Payton Pritchard en facteur X, pour faire basculer la rencontre dans le dernier acte.

Malgré les bonnes intentions du duo Brown/Tatum, accompagné par Neemias Queta, les Celtics n’ont jamais vraiment réussi à se détacher avant le début du quatrième quart-temps. Dès le premier acte, les Raptors sont revenus à deux reprises, après le 10-2 encaissé d’entrée puis à 19-12. S’appuyant tour à tour sur les qualités de Ja’Kobe Walter, RJ Barrett ou Brandon Ingram, et sur l’adresse extérieure de Jamal Shead et Ja’Kobe Walter, également auteur d’un dunk, pour pouvoir égaliser à 26 partout.

Toronto a surenchéri avec un 10-2, forçant cette fois Boston à répondre avec, encore une fois, Brown/Tatum/Queta à la baguette, jusqu’au 3-points de Derrick White, pour faire repasser les locaux devant. Le 9-2 passé avant la pause a donné un peu plus d’air aux locaux aux C’s (54-46), mais les Canadiens n’ont pas tardé à recoller dès le retour des vestiaires.

Payton Pritchard en facteur X

Jakob Poeltl s’est distingué à trois reprises, puis le 3-points de Ja’Kobe Walter et les envolées près du cercle de Brandon Ingram et Collin Murray-Boyles ont permis aux Raptors de revenir à égalité. Malgré un 3-points miraculeux de Jaylen Brown au buzzer de la possession et les relais bienvenus de Payton Pritchard et Jordan Walsh en attaque, les Celtics étaient toujours menacés après trois quart-temps (80-77).

La fin du troisième acte a au moins eu le mérite de réveiller Payton Pritchard, qui s’est mué en facteur X pour faire basculer la rencontre. Le meneur de poche de Boston a enchaîné les bons choix pour scorer 9 points et délivrer une passe décisive en moins de cinq minutes. Suffisant pour distancer Toronto (98-85), résister aux dernières offensives adverses et ainsi filer vers la victoire.

Cette fois, la claquette de Neemias Queta, le 3-points de Derrick White et quelques ultimes exploits de Jaylen Brown et Jayson Tatum ont permis aux Celtics de garder le cap, pour aller jusqu’à +18 et finalement s’imposer 115-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le coup d’accélérateur de Payton Pritchard. Les fans du TD Garden ne lui en voudront pas d’avoir été privés d’un final à suspense, au contraire ! Longtemps discret, le meneur des Celtics a réussi à décanter un match accroché, en multipliant les bons choix pour creuser l’écart en cinq minutes. Un coup de pouce qui a permis à Boston de s’éviter des sueurs froides. Seulement 17 points (à 7/12) et 3 passes décisives en 29 minutes, mais une grosse influence sur la fin pour le facteur X du jour.

Apprentissage à la dure pour Toronto. Les Raptors ont réalisé trois bons quarts-temps avant de craquer et ils tireront des leçons de ce revers, après avoir pourtant bien gêné des Celtics dans un soir sans au niveau de l’adresse extérieure (8/28), mais qui ont compensé par leur engagement au rebond (44 prises à 31). À l’arrivée, Toronto repart avec un -14 dans les valises, en signant une prestation plutôt cohérente, mais cela fait quatre défaites en quatre matchs contre Boston cette saison et c’est sans doute ce qui sépare le Top 3 à l’Est du reste de la conférence. Les Canadiens auront peut-être une occasion de se racheter en playoffs.

Un trio Brown/Tatum/Queta agressif. Les trois joueurs ont tenu la baraque presque à eux seuls et ils ont aussi réussi à finir fort, en faisant vibrer le TD Garden. Neemias Queta s’est distingué avec une claquette devant Collin Murray-Boyles, à un moment important du quatrième quart-temps. Jayson Tatum a fait le show sur la fin avec un « drive » conclu par un dunk en pénétration, imité peu après par Jaylen Brown en contre-attaque, qui s’est également fait plaisir en allant claquer le cercle.

Reprise en douceur pour le «Vooch». Touché à l’annulaire depuis un mois, Nikola Vucevic a fait son retour sans forcer cette nuit, terminant à 4 points, 4 rebonds et 1 passe en 13 minutes. Boston peut se permettre de le faire revenir tranquillement, tandis que Neemias Queta continue de se montrer à la hauteur, avec un nouveau match efficace de sa part : 18 points (à 9/10 au shoot), 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres en 34 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.