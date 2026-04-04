Jayson Tatum est tellement fier de Neemias Queta

«C’est un pivot titulaire en NBA. Voilà ce qu’il est aujourd’hui». C’est ce qu’a déclaré vendredi soir Jayson Tatum à propos de son coéquipier Neemias Queta. L’intérieur portugais est l’une des révélations de la saison, et cette nuit, face aux Bucks, il a signé une performance digne des meilleurs pivots de la ligue avec 19 points, 10 rebonds et 4 contres.

On retiendra surtout son formidable premier quart-temps avec 13 points, 5 rebonds et 3 contres. Jamais un joueur des Celtics n’avait compilé de tels chiffres dans un premier quart-temps, et il faut remonter à Anthony Davis, en décembre 2024, pour trouver trace d’une telle entame.

«C’est incroyable et je ne pourrais pas être plus fier et plus heureux pour moi. Et il va continuer de s’améliorer» poursuit Tatum à propos de son pivot.

Une deuxième bague dans le viseur

Auteur de son 1 000e rebond en carrière, Queta fait oublier la blessure de Nikola Vucevic, et il sera compliqué de le déloger du cinq de départ, même si son expérience en playoffs se limite à quelques bouts de rencontre déjà avec les Celtics.

«Cela devient un peu naturel pour moi. Je comprends de mieux en mieux mes coéquipiers, je sais comment les mettre en position, comment créer des espaces pour eux, comment marquer dans la raquette» explique-t-il à propos de son éclosion. «Et le rebond, c’est quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc je suis content d’avoir atteint les 1 000 rebonds, et maintenant allons chercher les 10 000, ou le maximum possible !»

Surtout, il a la possibilité d’aller chercher une 2e bague, et ses Celtics abordent cette dernière ligne droite avec le plein de confiance.

«On joue avec beaucoup de rythme. On exploite toutes les options, on cherche les bons tirs. On a d’excellents shooteurs, de très bons créateurs et aussi de très bons finisseurs» conclut-il. «Donc on obtient de bonnes positions et, une fois qu’on manipule la défense, on est capables de mettre nos tirs. On va dans la bonne direction. On joue un très bon basket, on est très solides offensivement, et notre défense monte en régime. On veut continuer à s’appuyer sur ces progrès et encore s’améliorer, finir fort ces cinq derniers matchs et arriver en playoffs avec le maximum de confiance, à pleine vitesse.»

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 72 25:25 64.3 0.0 69.9 2.9 5.4 8.4 1.6 2.8 0.8 1.0 1.3 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.