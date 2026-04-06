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Un coup d’accélérateur et les Hornets déposent les Wolves

Publié le 6/04/2026 à 7:07 Twitter Facebook

NBA – LaMelo Ball et ses coéquipiers signent une quatrième victoire de suite à Minnesota (122-108), après avoir fait la différence en deuxième période.

Les premières minutes de la rencontre s’apparentent à un concours de shoots. Tout le monde est adroit, notamment LaMelo Ball, et le score gonfle très vite. Après quelques ratés, ça se calme. Les Hornets dominent ce premier quart-temps (29-21), avant une réponse de Rudy Gobert et ses coéquipiers. Ils passent un 11-0 en deux minutes et reprennent les commandes à la pause (60-55).

Le troisième quart-temps est équilibré mais seulement jusqu’à la fin car, pour le finir, les troupes de Charles Lee frappent avec un 9-0. Un petit écart de dix points est ainsi fait (89-79) et se confirme dès les premières secondes du dernier acte. Charlotte enfonce le clou avec un 6-0.

Les Hornets déroulent et ça va trop vite pour des Wolves privés d’Anthony Edwards et Jaden McDaniels. LaMelo Ball s’amuse (35 points) et l’écart monte à vingt points. Les hommes de Chris Finch s’inclinent logiquement 122-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 15-0 fatal. En moins de trois minutes, entre la fin du troisième (avec un 9-0) et le début du quatrième (un 6-0) quart-temps, les Hornets vont infliger un 15-0 à leur adversaire, qui n’arrivera pas à s’en relever.

– Une troisième défaite de suite pour Minnesota. Après les revers contre Philadelphie et Detroit, les Wolves confirment leurs difficultés actuelles. Ils étaient privés d’Anthony Edwards et Jaden McDaniels pour cette rencontre, ce qui n’est pas rien. La défense a été débordée par les courses et l’adresse de Charlotte. Vu les écarts au classement, les joueurs de Minnesota finiront sans doute la saison régulière à la sixième place de la conférence Ouest.

– Les Hornets peuvent encore croire aux playoffs. Cette quatrième victoire d’affilée de LaMelo Ball et sa bande maintient l’espoir d’arracher une place dans le Top 6 pour Charlotte. Doubler Philadelphie n’est pas impossible puisque les Hornets ont quasiment le même bilan que les Sixers (une défaite de plus seulement).

Minnesota Timberwolves / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julius Randle 32 9/16 1/5 7/9 3 5 8 4 2 0 5 0 -17 26 24
Rudy Gobert 30 6/9 0/0 0/2 4 6 10 2 0 1 3 1 -13 12 18
Ayo Dosunmu 33 4/9 0/2 4/4 1 3 4 2 3 0 1 0 -17 12 12
Mike Conley 22 3/6 3/5 2/2 0 2 2 0 3 1 2 1 -4 11 10
Donte DiVincenzo 28 2/9 2/8 0/0 0 1 1 3 3 2 2 0 -17 6 3
Nah'Shon Hyland 29 5/11 5/11 3/4 2 4 6 6 1 2 2 1 -1 18 24
Jaylen Clark 11 3/4 3/3 0/0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 9 11
Naz Reid 25 3/14 0/4 0/0 3 4 7 1 3 0 1 1 -12 6 3
Joan Beringer 3 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 5
Kyle Anderson 17 1/3 0/0 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 -11 2 5
Julian Phillips 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2
Terrence Shannon Jr. 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Zyon Pullin 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
Total 38/83 14/38 18/23 13 26 39 24 18 8 17 5 108
Charlotte Hornets / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LaMelo Ball 31 13/22 7/14 2/2 0 3 3 8 2 1 4 0 15 35 34
Miles Bridges 34 10/12 4/4 1/1 2 6 8 7 1 0 2 0 16 25 36
Kon Knueppel 31 4/14 1/4 2/3 1 3 4 3 4 1 3 0 6 11 5
Moussa Diabate 24 3/4 0/0 2/2 3 6 9 4 5 1 1 1 9 8 21
Brandon Miller 34 3/15 1/9 0/0 4 2 6 3 0 1 1 0 22 7 4
Coby White 20 5/11 3/5 4/5 0 0 0 1 3 0 3 0 -5 17 8
Grant Williams 19 2/3 2/3 2/2 1 3 4 1 2 2 0 1 12 8 15
Sion James 22 2/7 1/5 0/0 1 4 5 4 1 1 1 0 8 5 9
Xavier Tillman 2 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 4 5
Ryan Kalkbrenner 17 1/1 0/0 0/0 2 3 5 0 2 0 0 0 -1 2 7
Pat Connaughton 3 0/0 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 -6 0 2
Josh Green 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1
Total 45/92 19/45 13/15 16 30 46 31 20 8 15 2 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS115
TOR101
BRO121
WAS115
CHI110
PHO120
MIL131
MEM115
CLE117
IND108
MIN108
CHA122
NOR108
ORL112
OKC146
UTH111
DAL134
LAL128
SAC109
LAC138
GSW116
HOU117

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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