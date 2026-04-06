Un coup d’accélérateur et les Hornets déposent les Wolves

Les premières minutes de la rencontre s’apparentent à un concours de shoots. Tout le monde est adroit, notamment LaMelo Ball, et le score gonfle très vite. Après quelques ratés, ça se calme. Les Hornets dominent ce premier quart-temps (29-21), avant une réponse de Rudy Gobert et ses coéquipiers. Ils passent un 11-0 en deux minutes et reprennent les commandes à la pause (60-55).

Le troisième quart-temps est équilibré mais seulement jusqu’à la fin car, pour le finir, les troupes de Charles Lee frappent avec un 9-0. Un petit écart de dix points est ainsi fait (89-79) et se confirme dès les premières secondes du dernier acte. Charlotte enfonce le clou avec un 6-0.

Les Hornets déroulent et ça va trop vite pour des Wolves privés d’Anthony Edwards et Jaden McDaniels. LaMelo Ball s’amuse (35 points) et l’écart monte à vingt points. Les hommes de Chris Finch s’inclinent logiquement 122-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 15-0 fatal. En moins de trois minutes, entre la fin du troisième (avec un 9-0) et le début du quatrième (un 6-0) quart-temps, les Hornets vont infliger un 15-0 à leur adversaire, qui n’arrivera pas à s’en relever.

– Une troisième défaite de suite pour Minnesota. Après les revers contre Philadelphie et Detroit, les Wolves confirment leurs difficultés actuelles. Ils étaient privés d’Anthony Edwards et Jaden McDaniels pour cette rencontre, ce qui n’est pas rien. La défense a été débordée par les courses et l’adresse de Charlotte. Vu les écarts au classement, les joueurs de Minnesota finiront sans doute la saison régulière à la sixième place de la conférence Ouest.

– Les Hornets peuvent encore croire aux playoffs. Cette quatrième victoire d’affilée de LaMelo Ball et sa bande maintient l’espoir d’arracher une place dans le Top 6 pour Charlotte. Doubler Philadelphie n’est pas impossible puisque les Hornets ont quasiment le même bilan que les Sixers (une défaite de plus seulement).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.