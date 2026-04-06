Cooper Flagg (45 points) remporte son duel de folie avec LeBron James !

On ne pourra pas lui reprocher de ne pas faire le maximum pour arracher le trophée de rookie de l’année. Deux jours après une sortie à 51 points, qui l’a fait rentrer dans l’histoire, Cooper Flagg a enchaîné une nouvelle prestation de très haut vol (45 points, 9 passes et 8 rebonds) pour guider les Mavs, cette fois, à la victoire face aux Lakers (134-128).

Ces derniers, qui effectuaient leur première sortie sans Luka Doncic et Austin Reaves, sur la touche jusqu’à la fin de saison, s’en sont logiquement remis à leur dernière étoile encore debout : LeBron James. Celui-ci a également été hyper productif, manquant de peu le triple-double (30 points, 15 passes et 9 rebonds), que s’est offert son coéquipier Luke Kennard (15 points, 16 rebonds et 11 passes – le premier en carrière), pour compenser sa maladresse (5/17).

Les Californiens, qui ont aussi pu compter sur les sorties à plus de 20 points de Rui Hachimura et de Jaxson Hayes, n’ont toutefois jamais eu le contrôle de cette partie. La faute à un Cooper Flagg de feu qui a démarré très fort : déjà 19 points à l’issue d’un premier quart-temps dominé par les locaux (41-30) ! Une domination qui allait s’accentuer dans les minutes suivantes, avec notamment l’apport de Klay Thompson à 3-points dans le jeu de transition.

LeBron James multiplie les envolées vers le cercle

Dépassés par le rythme imprimé, les visiteurs se retrouvaient menés de 22 points. La suite ? Un véritable festival de la part de James. Celui-ci a enchaîné tir à 3-points, à mi-distance et dunks en puissance, tout en alternant avec la distribution. Il a ainsi été impliqué sur 17 points de suite de sa formation. Résultat, après une finition en contre-attaque en « and one » du « King », l’écart à la pause était beaucoup plus acceptable (67-61).

Le début du troisième quart-temps a été marqué par le réveil de Deandre Ayton, bien servi par la paire James-Kennard, mais les Lakers avaient toujours autant de mal à contrôler le jeu en transition des texans. Un écart de 10 points a ainsi été généré de nouveau. Tandis que P.J. Washington a commencé à chauffer, Brandon Williams a aussi apporté sa pierre pour stabiliser cet écart à la fin de la période (107-97).

Alors que James parvenait encore à s’envoler vers le cercle, ou à trouver Jaxson Hayes qui en faisait autant sur le « pick-and-roll », Dallas a fait preuve de méthode à l’approche de la fin. Flagg fixait bien pour trouver Washington dans le corner, puis il finissait lui-même en cœur de raquette (126-116). Comme souvent cette saison, la défense de Los Angeles n’a pas été en mesure de signer les « stops » défensifs nécessaires. Surtout face au phénomène d’en face.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cooper Flagg rejoint Allen Iverson. Voir un rookie signer deux matchs de suite avec au moins 40 points, ce n’était plus arrivé depuis la saison 1996-97 et Allen Iverson. C’est dire le niveau de performance affiché par le phénomène des Mavs qui, deux jours après sa sortie à 51 points face au Magic, a enchaîné avec sa troisième meilleure marque de la saison, sa 4e sortie de l’année à 40 points ou plus. Contrairement au match précédent où il s’était beaucoup appuyé sur son adresse extérieure, Flagg a signé beaucoup de ses points sur la ligne de réparation (15/17).

LeBron James redevient la première option. Sans la paire Doncic – Reaves, la légende de 41 ans reprend les commandes de l’attaque californienne. On a vu le résultat, c’est assez bluffant, même s’il faut relativiser tant la défense intérieure texane a été permissive (66 points marqués par les Lakers dans la raquette adverse). Il n’empêche que James a éclairé la rencontre par sa vision du jeu, notamment dans sa grosse séquence dans le second quart-temps pour ramener sa formation. Et il a encore été impressionnant par ses envolées au cercle (cf. le « alley-oop » après la pause sur une passe de Kennard).

La 3e place menacée ? En perdant une deuxième fois de suite, les Lakers affichent désormais le même bilan que les Nuggets (50v-28d) à la 3e place. Des Nuggets, qui restent sur huit victoires de suite, sur lesquels les Californiens disposent du « tiebreaker ». À voir comment cette course aux dernières places dans le top 4, synonymes d’avantage du terrain au premier tour, va donner. Sachant que les Rockets (49v-29d) sont également dans le coup.

La fin d’une longue disette à domicile pour les Mavs. En s’imposant face aux Lakers, les Mavs ont non seulement mis fin à leur série de trois défaites de rang, mais surtout à une série beaucoup plus longue de défaites à domicile : 14 de rang ! Leur dernière victoire à domicile remontait au… 22 janvier dernier face aux Warriors. C’était du jamais-vu à Dallas depuis 32 ans.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.