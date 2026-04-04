Avec ses 51 points, Cooper Flagg entre dans l’histoire de la NBA

Au moment d’entamer le dernier quart-temps contre Orlando, Cooper Flagg avait déjà réussi son match, avec 27 points au compteur. La rencontre va alors devenir électrique, avec les expulsions de Jason Kidd et Naji Marshall, et cette température qui monte va profiter à l’ailier des Mavericks, qui va prendre feu.

Il va inscrire 24 points dans le seul dernier quart-temps, pour finir avec 51 points ! Cela ne va pas suffire pour l’emporter mais c’est son nouveau record personnel et jamais un joueur de moins de 20 ans n’était allé à cette hauteur dans l’histoire de la NBA. Il peut remercier au passage Frank Vogel, qui avait pris la suite de Kidd, pour l’avoir remis en jeu pour aller chercher la barre des 50 points.

Avant Flagg, seuls neuf rookies avaient franchi cette barre symbolique des 50 points, et la liste est prestigieuse : Brandon Jennings, Kareem Abdul-Jabbar, Rick Barry, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Elvin Hayes, Allen Iverson, George Mikan et Earl Monroe.

« C’est toujours agréable d’être dans ce mode. Le panier devient énorme, vos coéquipiers vous cherchent », confie le joueur de Dallas, très adroit avec un superbe 19/30 au shoot dont 6/9 à 3-pts. « Mais j’aime gagner. C’est mon objectif. C’est dur de m’amuser quand on est derrière de 10, 15 ou 20 points pendant la majorité de la rencontre. »

Un coup de chaud pour doubler Kon Knueppel ?

C’est déjà son troisième match de la saison à plus de 40 points et forcément, pour Jason Kidd, ça fait de lui le meilleur joueur de sa cuvée. « Il doit être rookie de l’année. C’est incroyable. Ce qu’il fait, c’est rare », juge son coach.

On sait que Cooper Flagg est en concurrence avec Kon Knueppel pour ce trophée de meilleur débutant. Et visiblement, l’arrière des Hornets aurait de l’avance. « C’est ainsi. Pour moi, il s’agit de progresser au quotidien. Je sais de quoi je suis capable », réagit-il.

Mais avec un tel match à quelques jours de la fin de la saison, ne peut-il pas marquer les esprits, notamment ceux des votants ? « Je n’en suis pas sûr. J’aimerais que ça aide, mais je ne m’inquiète pas de ça. Je suis surtout concerné par ma progression jour après jour », conclut la star texane.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 65 33:48 47.2 29.3 81.6 1.2 5.4 6.6 4.5 2.1 1.2 2.4 0.9 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.