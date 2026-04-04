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Le Magic répond à la perf’ historique de Cooper Flagg (51 points)

Publié le 4/04/2026 à 6:59 Twitter Facebook

NBA – Cooper Flagg prend feu dans le 4e quart-temps, mais le Magic n’a jamais tremblé pour s’imposer 138-127 à Dallas.

cooper flagg

Les Mavericks enchaînent une 14e défaite à domicile mais au moins, le public peut s’enthousiasmer sur les performances de Cooper Flagg… Cette nuit, le Magic s’impose 138-127 à Dallas malgré les 51 points du rookie des Mavericks. A 19 ans, il devient le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre cette marque.

Dès le premier quart-temps, Orlando impose un rythme très élevé. Avec une adresse impressionnante (65 % au tir), les Floridiens trouvent des solutions faciles et prennent rapidement les devants. Dallas reste néanmoins au contact grâce à son adresse extérieure, notamment derrière Klay Thompson, et limite l’écart à -7 après 12 minutes (38-31).

Dans le deuxième quart-temps, les Mavericks tentent de revenir. Portés toujours par Thompson puis par un duo Cooper Flagg – Naji Marshall plus agressif, ils recollent au score et parviennent même à égaliser (53-53). Mais ce sursaut est de courte durée : les pertes de balle s’accumulent, l’adresse chute, et Orlando en profite pour reprendre le contrôle. Plus discipliné, le Magic creuse à nouveau l’écart pour rejoindre les vestiaires avec une avance confortable (71-58).

Le Magic tout en maîtrise

Au retour des vestiaires, Orlando accentue encore sa domination. Face à une défense texane en grande difficulté, le Magic marque à volonté et fait rapidement exploser l’écart. Seul Cooper Flagg maintient Dallas en vie avec une série offensive impressionnante, mais l’écart continue de grimper. À l’issue du troisième quart-temps, Orlando mène largement (111-92) et semble filer vers une victoire tranquille.

Le dernier quart-temps apporte pourtant une touche de folie. Rapidement, la tension monte : Jason Kidd est expulsé après avoir contesté une faute oubliée sur une action de Flagg, imité dans la foulée par Naji Marshall. Dans ce contexte chaotique, le rookie prend feu. Flagg enchaîne les paniers et inscrit 24 points dans le seul quatrième quart-temps, portant son total à 51 points, une performance historique pour un joueur de 19 ans.

Malgré ce récital offensif et un run tardif des Mavericks pour réduire l’écart, Orlando garde son sang-froid, et s’impose 138-127. La 6e place reste dans son viseur.

Dallas Mavericks / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cooper Flagg 34 19/30 6/9 7/7 3 3 6 3 3 3 1 1 -2 51 52
Max Christie 28 4/7 3/6 3/3 0 5 5 3 0 0 1 0 8 14 18
Naji Marshall 24 3/12 1/3 2/2 1 3 4 2 2 1 0 0 -16 9 7
Daniel Gafford 20 2/3 0/0 3/6 0 3 3 1 5 2 0 2 3 7 11
Ryan Nembhard 22 1/6 0/4 0/0 2 5 7 5 3 0 3 1 0 2 7
Brandon Williams 26 7/15 0/3 9/11 1 1 2 5 0 2 3 0 -11 23 19
Klay Thompson 22 7/13 4/10 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 -11 18 14
AJ Johnson 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
Tyler Smith 6 0/2 0/2 1/2 0 2 2 0 1 0 0 0 -2 1 0
Khris Middleton 12 0/4 0/3 0/0 0 1 1 1 3 0 2 0 -10 0 -4
Dwight Powell 25 0/0 0/0 0/0 3 2 5 1 4 1 2 1 -11 0 6
John Poulakidas 19 0/2 0/2 0/0 0 4 4 2 3 0 0 0 -4 0 4
Total 44/95 14/42 25/31 11 30 41 25 24 9 13 5 127
Orlando Magic / 138 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Wendell Carter Jr. 36 8/16 2/3 10/10 2 4 6 3 4 0 2 0 6 28 27
Desmond Bane 34 8/13 3/5 8/9 0 7 7 5 3 3 1 0 27 27 35
Jalen Suggs 31 8/12 3/6 0/0 0 4 4 9 5 3 3 0 0 19 28
Franz Wagner 17 8/12 0/3 2/2 0 4 4 1 0 1 3 0 18 18 17
Paolo Banchero 31 4/10 1/1 1/5 0 7 7 5 5 0 3 0 -9 10 9
Tristan Da Silva 29 6/11 3/4 4/6 3 2 5 1 2 1 4 1 -6 19 16
Jamal Cain 21 2/3 1/2 3/3 0 4 4 4 4 1 0 0 7 8 16
Jevon Carter 20 2/4 1/2 0/0 0 1 1 4 1 1 0 0 6 5 9
Goga Bitadze 12 0/1 0/0 2/2 2 2 4 2 0 0 0 0 5 2 7
Jett Howard 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Jase Richardson 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
Noah Penda 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -1 0 2
Total 47/84 14/26 30/37 7 36 43 35 25 10 16 1 138

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA129
IND108
PHI115
MIN103
BRO107
ATL141
NYK136
CHI96
HOU140
UTH106
MEM96
TOR128
MIL101
BOS133
DAL127
ORL138
SAC117
NOR113

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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