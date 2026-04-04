Le Magic répond à la perf’ historique de Cooper Flagg (51 points)

Les Mavericks enchaînent une 14e défaite à domicile mais au moins, le public peut s’enthousiasmer sur les performances de Cooper Flagg… Cette nuit, le Magic s’impose 138-127 à Dallas malgré les 51 points du rookie des Mavericks. A 19 ans, il devient le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre cette marque.

Dès le premier quart-temps, Orlando impose un rythme très élevé. Avec une adresse impressionnante (65 % au tir), les Floridiens trouvent des solutions faciles et prennent rapidement les devants. Dallas reste néanmoins au contact grâce à son adresse extérieure, notamment derrière Klay Thompson, et limite l’écart à -7 après 12 minutes (38-31).

Dans le deuxième quart-temps, les Mavericks tentent de revenir. Portés toujours par Thompson puis par un duo Cooper Flagg – Naji Marshall plus agressif, ils recollent au score et parviennent même à égaliser (53-53). Mais ce sursaut est de courte durée : les pertes de balle s’accumulent, l’adresse chute, et Orlando en profite pour reprendre le contrôle. Plus discipliné, le Magic creuse à nouveau l’écart pour rejoindre les vestiaires avec une avance confortable (71-58).

Le Magic tout en maîtrise

Au retour des vestiaires, Orlando accentue encore sa domination. Face à une défense texane en grande difficulté, le Magic marque à volonté et fait rapidement exploser l’écart. Seul Cooper Flagg maintient Dallas en vie avec une série offensive impressionnante, mais l’écart continue de grimper. À l’issue du troisième quart-temps, Orlando mène largement (111-92) et semble filer vers une victoire tranquille.

Le dernier quart-temps apporte pourtant une touche de folie. Rapidement, la tension monte : Jason Kidd est expulsé après avoir contesté une faute oubliée sur une action de Flagg, imité dans la foulée par Naji Marshall. Dans ce contexte chaotique, le rookie prend feu. Flagg enchaîne les paniers et inscrit 24 points dans le seul quatrième quart-temps, portant son total à 51 points, une performance historique pour un joueur de 19 ans.

Malgré ce récital offensif et un run tardif des Mavericks pour réduire l’écart, Orlando garde son sang-froid, et s’impose 138-127. La 6e place reste dans son viseur.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.