Quand le rookie Brandon Jennings inscrivait 55 points

Serait-ce injuste de penser que l’apogée de la carrière de Brandon Jennings fut atteinte dès son septième match ? Que rien ensuite dans sa carrière, longue de 555 matchs de saison régulière, n’a réussi à égaler ce moment ?

Constat injuste sans doute, mais pas totalement faux. Le meneur a réalisé de bonnes saisons avec les Bucks, avant une fin de carrière beaucoup plus compliquée, marquée par de nombreux changements de clubs et une très grave blessure. Et parmi ses belles années à Milwaukee, il y a une date qui reste : le 14 novembre 2009.

Brandon Jennings dispute alors son septième match en carrière seulement. Ses débuts sont déjà très prometteurs, avec 20,7 points de moyenne sur ses six premières rencontres et 45 % de réussite à 3-points, au point de rappeler, par son style et son gabarit, un certain Allen Iverson.

29 points dans le troisième quart-temps !

Pour cette réception des Warriors et d’un autre rookie appelé à devenir un immense scoreur, Stephen Curry, Brandon Jennings commence très doucement. Après le premier quart-temps, il n’a toujours pas marqué le moindre point… Quand la pause arrive, il n’affiche que 10 points à son compteur.

C’est dans le troisième quart-temps que le rookie change de dimension. Le gaucher de Milwaukee inscrit 29 points à 12/13 au shoot ! Pénétrations, tirs à 3-points, dribbles : tout y passe devant un public en délire à chaque panier.

« Je n’ai jamais rien vu de tel », explique l’ailier des Bucks, Hakim Warrick. « Il a porté l’équipe sur ses épaules. Dès qu’il shootait, on savait que ça allait rentrer. Il était en total contrôle. »

Avec ce coup de chaud, les Warriors sont dans les cordes. Ils parviennent à réagir dans le dernier acte, mais ne peuvent résister aux 16 points ajoutés par Brandon Jennings. Dix points dans le deuxième quart-temps, 29 dans le troisième puis 16 dans le dernier : 55 points au total ! Et une victoire de Milwaukee (129-125).

« Les Warriors passaient sous les écrans et, en première mi-temps, je n’en ai pas profité », souligne le héros de la soirée. « En seconde période, j’ai décidé de shooter jusqu’à ce que ça rentre. J’ai mis les deux premiers tirs et ensuite, le panier m’a semblé de plus en plus grand. Je ne manquais plus rien. »

Plus jeune joueur de l’histoire à 50 points

Cette performance remarquable est évidemment historique. Brandon Jennings bat d’abord le record de franchise pour un rookie, qui appartenait à Kareem Abdul-Jabbar avec 51 points lors de la saison 1969/70.

À seulement 20 ans et 52 jours, il devient également le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des 50 points, un record qui tient toujours.

Le meneur n’échoue par ailleurs qu’à deux unités du record absolu des Bucks, les 57 points de Michael Redd en novembre 2006, depuis dépassé par Giannis Antetokounmpo, avec ses 64 points inscrits face aux Pacers.

Jamais, depuis les 56 points d’Earl Monroe en février 1968, un rookie n’avait été aussi prolifique dans une rencontre. Le record pour un débutant appartient toujours à Wilt Chamberlain, auteur de 58 points à deux reprises pendant la saison 1959/60.

« Il a mis 55 points en trois quarts-temps », constate Scott Skiles, coach des Bucks à l’époque. « C’est une performance très impressionnante, pour n’importe quel joueur. Et encore plus pour un rookie qui joue alors son septième match. » Malheureusement, il n’y eut jamais performance plus impressionnante pour Brandon Jennings…

Brandon Jennings Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 MIL 82 33 37.1 37.4 81.7 0.6 2.8 3.4 5.7 2.3 1.3 2.4 0.2 15.5 2010-11 MIL 63 34 39.0 32.3 80.9 0.7 3.1 3.7 4.8 2.1 1.5 2.3 0.3 16.2 2011-12 MIL 66 35 41.8 33.2 80.8 0.7 2.7 3.4 5.5 1.7 1.6 2.2 0.3 19.1 2012-13 MIL 80 36 39.9 37.5 81.9 0.7 2.3 3.1 6.5 1.9 1.6 2.5 0.1 17.5 2013-14 DET 80 34 37.3 33.7 75.1 0.7 2.3 3.1 7.6 2.0 1.3 2.7 0.1 15.5 2014-15 DET 41 29 40.1 36.0 83.9 0.5 2.0 2.5 6.6 1.6 1.1 2.2 0.1 15.4 2015-16 * All Teams 48 18 36.8 32.9 73.1 0.3 1.7 2.0 3.5 1.2 0.6 1.2 0.2 6.9 2015-16 * ORL 25 18 36.6 34.6 75.0 0.4 1.6 2.0 4.0 1.3 0.7 1.4 0.2 7.0 2015-16 * DET 23 18 37.1 31.2 71.1 0.2 1.8 2.0 3.0 1.0 0.5 1.0 0.1 6.8 2016-17 * All Teams 81 22 35.9 31.3 75.0 0.4 2.1 2.4 4.9 1.4 0.9 1.6 0.1 7.1 2016-17 * NYK 58 25 38.0 34.0 75.6 0.4 2.3 2.6 5.0 1.5 1.0 1.8 0.1 8.6 2016-17 * WAS 23 16 27.4 21.2 70.6 0.4 1.6 1.9 4.7 1.4 0.7 1.0 0.0 3.5 2017-18 MIL 14 15 37.5 27.3 100.0 0.4 1.9 2.2 3.1 0.8 0.4 1.3 0.3 5.2 Total 555 30 38.7 34.5 79.6 0.6 2.4 3.0 5.7 1.8 1.2 2.2 0.2 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.