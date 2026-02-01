Les Sixers ont aussi rendu hommage à Allen Iverson… avec leur premier système

Première attaque des Sixers face aux Pelicans. Tyrese Maxey traverse le terrain en profitant d’un double écran de Dominick Barlow et Joel Embiid puis, servi par VJ Edgecombe, le meneur/arrière file au layup.

Qu’est-ce que ça a de remarquable ? En fait, cette coupe dans le sens de la largeur du terrain, avec deux écrans en tête de raquette pour se libérer, s’appelle dans le jargon basketballistique un « Iverson Cut » car c’était une stratégie extrêmement utilisée par Larry Brown pour donner un maximum d’espace à son joueur à Philadelphie.

Forcément, pour Derek Bodner et Kyle Neubeck, les journalistes le plus pointus de Philadelphie, ça ne pouvait pas être une coïncidence alors que la franchise célébrait les 25 ans de la finale de la troupe d’Allen Iverson.

Notre confrère Kyle Neubeck est donc allé directement poser la question à Nick Nurse après la conférence de presse, et le coach des Sixers a répondu que c’était « absolument intentionnel » de sa part et de celle de son équipe.

Un sympathique clin d’œil, à l’image de ce qu’avait fait Darko Rajakovic après la mort de son ami, Dejan Milojevic.