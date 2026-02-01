« MVP ! » : Allen Iverson replonge les fans des Sixers 25 ans en arrière

Les Sixers de 2000/01 ont à nouveau été mis à l’honneur cette nuit, et comme on pouvait s’y attendre, Allen Iverson a fait le spectacle. À la mi-temps du match remporté face aux Pelicans, marqué par le match en mode MVP de Joel Embiid, bon nombre de membres du staff, mais aussi l’ancien président Pat Croce, ont accompagné « The Answer » au centre du terrain, aux côtés de plusieurs de ses coéquipiers de l’époque, d’Eric Snow à George Lynch en passant par Kevin Ollie, Jumaine Jones ou encore Todd MacCulloch, tandis que le regretté Dikembe Mutombo était représenté par sa femme et sa fille.

Ce fut une fois de plus l’occasion de constater à quel point cette saison a marqué toute une génération de fans, qui ont pris plaisir à scander « MVP » après l’entrée sur le parquet d’un Allen Iverson en mode « showman », la main grande ouverte et le pouce sous l’oreille pour galvaniser la foule, comme il le faisait lors de ses plus belles années.

Des perdants magnifiques

Si cette équipe a écrit la dernière page de la grande histoire des Sixers en étant la dernière à avoir remporté le titre de champion de la conférence Est (avant de s’incliner 4-1 en finales face aux Lakers de Kobe et Shaq), Allen Iverson a surtout insisté sur l’aventure humaine, avec ses coéquipiers et avec ce public de passionnés.

« C’est incroyable, c’est un sentiment fou, qui rappelle des souvenirs mémorables. Juste de pouvoir se remémorer ces histoires, d’en rigoler et qu’on soit tous réunis au même endroit, c’était un moment magnifique et quelque chose que je vais chérir pour toujours », a-t-il déclaré, clairement plus impliqué que lors de sa tournée australienne.

Ainsi, avant ses exploits et records personnels, qui ont été nombreux cette saison-là, avec son titre de MVP et celui de champion de la conférence Est, avec lequel tout le groupe a d’ailleurs posé pour la photo de famille, Allen Iverson retient avant tout l’enthousiasme grandissant des fans, privés de playoffs pendant sept ans, de 1991 à 1998 avant de retrouver les sommets grâce à leur arrière de génie.

« Je me souviens de notre premier match de playoffs, les gens devant la salle, le bruit qu’il y avait à l’intérieur. On savait qu’ils étaient dans le même état d’esprit que nous, impliqués à fond et c’était juste quelque chose de magnifique. Le seul truc qu’on aurait pu faire de mieux, bien sûr, ça aurait été de ramener le titre. Mais que ce soit le déroulement de cette saison-là et notre relation avec les fans, je pense que ça restera comme une expérience qui ne ressemble à aucune autre », a-t-il poursuivi. « C’était déjà bien d’être arrivé jusque là et d’avoir eu une opportunité de remporter le titre, après tout ce qui s’est passé durant cette saison épuisante, entre les blessures et tout le reste. On a échoué de peu, mais on est tombé sur un mastodonte, et la meilleure équipe a gagné. Mais on n’a pas eu de regrets parce qu’on savait qu’on avait tout donné. »

« On a les meilleurs fans du monde »

Vingt-cinq ans après, la ville bouillonne d’impatience et espère revivre des sensations au moins aussi fortes à l’avenir, avec l’émergence de Tyrese Maxey et VJ Edgecombe pour épauler les vétérans Paul George et Joel Embiid. Réputé comme l’un des plus exigeants et les plus durs de la ligue, le public local peut également s’avérer être un formidable sixième homme… à condition de mouiller le maillot.

« On a les meilleurs fans du monde. Ils sont venus chaque soir pour nous soutenir, même durant les moments difficiles de la saison. On a essayé de réaliser ça ensemble, et la ville s’est rassemblée derrière nous jusqu’au bout, et c’est ce qu’ils continuent de faire aujourd’hui. Te voir te dépouiller sur le terrain, c’est tout ce qui a toujours compté pour eux. Ils s’en foutent que tu joues mal, tant que tu te donnes à 100% chaque soir, que tu joues chaque match comme si c’était le dernier », a rappelé Allen Iverson.

Les Sixers fêteront à nouveau les 25 ans de cette belle épopée à quatre occasions, face aux Spurs le 3 mars, le lendemain face au Jazz puis les 23 mars et 12 avril, respectivement face au Thunder et aux Bucks.