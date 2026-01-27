Allen Iverson fâche l’Australie suite à des retards et des évènements annulés

Le passage d’Allen Iverson en Australie devait être un coup de projecteur pour l’HoopsFest, la grande fête de la ligue australienne de basket, avec une série d’événements et de rencontres avec le public. Il laisse surtout, ces derniers jours, un goût particulièrement amer pour beaucoup de fans et d’organisateurs.

L’ancien joueur de NBL, Jason Cadee, assure que la tournée de « The Answer » n’était pas initialement portée par la NBL, la ligue ayant « récupéré » le dossier pour l’intégrer à l’HoopsFest. Sauf qu’a posteriori, elle aurait sans doute préféré s’en passer après « un week-end chaotique » à Perth où l’ancien MVP a surtout marqué les esprits par ses retards, ses passages expédiés et sa mauvaise humeur en lâchant, dès sa première interview, qu’il n’avait « pas quitté sa chambre » et qu’il n’avait donc rien à dire sur l’Australie…

« Pourquoi venir ? », demande Jason Cadee, qui explique que des séances photos et des échanges avec les fans ont été purement et simplement annulés, Allen Iverson s’éclipsant le plus vite possible.

Une gestion « difficile » et « irrespectueuse » avec des enfants malades

Mais c’est à Melbourne que la colère est la plus forte. Fox Sports Australia relaie en effet la colère de Chris Anstey après l’annulation tardive d’une apparition gratuite, plus de deux heures après l’horaire prévu. Le directeur du lieu, Tobi Skovron, parle d’une « grosse » déception, ressentie « surtout par les enfants » présents.

Pire, Allen Iverson aurait aussi expédié une rencontre avec des enfants atteints de cancer, parfois venus de loin et qui ont attendu des heures pour rencontrer l’ancienne légende des Sixers. Tout ça pour quelques photos rapides, l’entourage d’Allen Iverson expliquant qu’il « passait une mauvaise journée » et qu’il ne voulait pas s’attarder.

Le président de l’association qui avait organisé la rencontre, David Rogers, s’est dit « profondément déçu » et évoque une gestion « difficile » et « irrespectueuse ».

Pour Jason Cadee, c’est d’autant plus frustrant que d’autres légendes de la NBA (Carmelo Anthony, Kevin Garnett, Ray Allen…) avaient, elles, joué le jeu lors de leurs passages. Allen Iverson n’a pour l’instant pas réagi.