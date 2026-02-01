Le MVP de la nuit | Un « mauvais match » à 40 points pour Joel Embiid

Soirée étrange à Philadelphie. Après l’annonce de la suspension de Paul George, les Sixers rendaient hommage à la troupe d’Allen Iverson qui avait atteint les Finals en 2001, et Joel Embiid a affiché sa forme actuelle.

Face à un Derik Queen auquel il a imposé sa puissance et sa technique, l’ancien MVP franchit la barre des 40 points pour la première fois de la saison, à 13/27 au tir dont 11/14 sur la ligne des lancers-francs. Le tout accompagné de 11 rebonds, 4 passes et 2 contres, mais également 5 balles perdues. Pour le meilleur +/- du match : +16 !

« Je pense sincèrement avoir fait un mauvais match », a expliqué le pivot de Philadelphie après la rencontre. « J’ai raté beaucoup de tirs faciles. Je n’ai pas été efficace, mais je suis content que nous ayons réussi à serrer le jeu dans le quatrième quart-temps. Nous avons réussi quelques stops et nous avons fait les bons choix ».

Et Joel Embiid a inscrit 17 de ses 40 points dans les 12 dernières minutes, pour écœurer les Pelicans pour de bon.

De quoi avoir le sourire lors de son interview d’après-match, lorsque son fils venait lui demander en direct combien il avait marqué de points. Le pivot des Sixers pouvait fièrement lui répondre qu’il en avait inscrit 40.

En janvier, il tourne carrément à 29.7 points par rencontre, à 53% de réussite, sur les 14 matchs qu’il a joués !

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 27 30:42 49.1 28.3 85.4 2.2 5.2 7.4 3.9 2.1 0.6 3.0 1.1 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.