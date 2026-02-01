Joel Embiid en mode MVP lors d’une soirée spéciale pour les Sixers

Philadelphie en a rêvé, les Sixers l’ont fait ! A l’issue d’une journée marquée par la suspension de Paul George pour les 25 prochain matchs, le calendrier avait réservé une soirée toute particulière aux habitués de la Xfinity Mobile Arena, avec un nouvel hommage rendu à l’équipe qui a remporté la finale de conférence, il y a 25 ans.

Pour marquer le coup, Joel Embiid a livré un nouveau récital ponctué de 40 points et 11 rebonds pour permettre aux siens de s’imposer 124-114 face à de vaillants Pelicans, emmenés par Saddiq Bey (34 points).

New Orleans a d’ailleurs tenu la dragée haute au locaux jusqu’en milieu de deuxième quart-temps, lorsque les 3-points de Trendon Watford et Jared McCain par deux fois, ont parfaitement accompagné la montée en régime de Joel Embiid, grand artisan du 10-2 passé avant la pause en compagnie de Kelly Oubre (67-52). Ce dernier a repris tambour battant en enchaînant deux paniers à 3-points après le repos, mais New Orleans a également affiché ses ambitions, revenant à deux possessions à l’issue du troisième quart-temps grâce à un tandem Bey-Murphy époustouflant (87-81).

La pression s’est accentuée sur Philly jusqu’au début du “money-time”, et la tension aussi, comme lorsque Nick Nurse est sorti de ses gonds, concédant une faute technique qui a permis aux Pelicans de revenir à -2 (98-96). Les coups d’éclat de Jose Alvarado à 3-points et de Saddiq Bey à la finition ont maintenu le suspense jusqu’à l’entrée du money-time, lancé par un alley-oop entre Alvarado et Yves Missi (107-109).

Il a alors fallu tout le “hangtime” de VJ Edgecombe et l’efficacité de Joel Embiid à mi-distance pour ramener un semblant de sérénité dans l’assemblée. Le dunk de Dominick Barlow en transition a replacé Philly dans le droit chemin, puis ce sont Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe qui ont artillé de loin tour à tour pour assurer la victoire en moins de 60 secondes (123-113). Il fallait au moins ça pour célébrer les “anciens” à leur juste valeur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La leçon de Joel Embiid à Derik Queen. Le pivot rookie des Pelicans a posé des problèmes aux Sixers en début de match, par sa vivacité et ses bonnes lectures de jeu. Mais l’expérience, la roublardise et l’efficacité de Joel Embiid ont fait le reste. Le pivot des Sixers avait déjà pris ses distances en terminant la première mi-temps à 23 points et a confirmé sa bonne forme actuelle en finissant fort pour permettre à Philly de l’emporter. 40 points, c’est tout simplement son meilleur match offensif de la saison…

– VJ Edgecombe, un “highlight” sur pattes. La meilleure note artistique est encore à attribuer au rookie des Sixers, qui a régalé ses fans, une fois de plus ! Entre son dunk magistral en première mi-temps, sa passe dans le dos pour le 3-points de Kelly Oubre suivi de son 2+1 devant Trey Murphy III dans le troisième quart-temps et son lay-up acrobatique en toute fin de match, l’arrière bahamien a encore lié l’art et la manière à la perfection.

– Saddiq Bey a tout donné. Arrivé aux Pelicans dans un contexte compliqué, l’ailier a tourné à près de 20 points de moyenne sur le mois de janvier et continue de confirmer sa bonne forme avec cette grosse performance à 34 points cette nuit, à 12/19 au tir. Presque de quoi faire flancher ces Sixers. Malheureusement pour lui, le reste de l’équipe n’a pas été à la hauteur, Zion Williamson en tête (11 points).

– Allen Iverson fait le show. Une bonne partie de l’équipe de 2000/01 a été mise à l’honneur à la mi-temps du match, d’Allen Iverson à Eric Snow en passant par Kevin Ollie et Jumaine Jones, sans oublier la mascotte Hip Hop, ou le président de l’époque, Pat Croce, le tout présenté par le speaker de l’époque, Mark Zumoff. Le regretté Dikembe Mutombo a pour sa part été représenté par sa fille et sa femme. Avec la famille de Mutombo, AI a été le plus ovationné par le public, et n’a pas manqué de faire le show avant que tout ce beau monde ne soit réuni au centre du terrain pour prendre une photo en compagnie du trophée de champion de conférence acquis en 2001.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.