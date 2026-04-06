Pour son retour, Stephen Curry rate le tir de la gagne face aux Rockets

Grâce à huit points de Gui Santos (15 points), les Warriors sortent fort des starting blocks, alors que Stephen Curry commence sur le banc (13-6). La patte de Reed Sheppard (11 points) réveille les Rockets mais le moment tant attendu par tout le Chase Center arrive avec cinq minutes à jouer en premier quart-temps. Stephen Curry fait son retour et délivre une passe décisive sur sa première possession. Deux paniers et deux ballons perdus d’Alperen Sengun, puis un 3-points de Curry, gardent Golden State devant au score (31-26).

Les hommes d’Ime Udoka haussent leur intensité défensive et quatre tirs primés de Sengun, Jabari Smith Jr (23 points, 9 rebonds), et Aaron Holiday permettent à Houston d’entamer le deuxième quart temps sur un 14-2 (40-33) !

KD et Curry se tirent la bourre

Avec le retour en jeu de Draymond Green (7 points, 6 rebonds, 12 passes) et Brandin Podziemski (18 points), les Warriors se reprennent et infligent un 9-0 à leur adversaire (42-40). Cinq points rapides de Stephen Curry confirment le bon passage de Golden State, mais le duo Kevin Durant – Amen Thompson (18 points, 7 passes) répond par son propre 9-0 pour reprendre l’avantage à la pause (55-53).

Un 3+1 de Kevin Durant, un Jabari Smith Jr. toujours aussi adroit et un Alperen Sengun dominant à l’intérieur font passer l’écart à +12 (74-62). Malgré le retour de Stephen Curry et un Draymond Green qui enchaine les passes décisives, les Warriors n’ont aucune réponse pour KD.

Le double MVP des Finals avec Golden State marque 16 points dans la période pour donner quinze points d’avance à Houston et il faut un coup de chaud de Stephen Curry pour stopper l’hémorragie (92-82).

Alperen Sengun décisif

Houston garde son avance pendant six minutes avant qu’un 3-points de De’Anthony Melton ne force la main d’Ime Udoka (106-99). Le retour sur le parquet de Stephen Curry confirme le momentum des Warriors. Cinq points de Curry et un 3-points de Melton ramènent Golden State à une longueur (112-111).

Kevin Durant et Alperen Sengun prennent leurs responsabilités mais une flèche à dix mètres de Stephen Curry suivi d’un stop défensif donnent aux Dubs la chance de passer devant avec 33 secondes au chrono (115-114).

Steve Kerr utilise Curry en leurre, et Draymond Green trouve Gary Payton II (14 points) seul sous le cercle pour mettre Golden State devant (116-115).

Avec seize secondes à jouer, Kevin Durant attire toute la défense adverse sur lui avant de d’offrir la balle de la victoire à Alperen Sengun. Stephen Curry aura une dernière chance mais il manque son tir au buzzer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kevin Durant, inévitable. Du haut de ses 37 ans, Kevin Durant continue de martyriser ses adversaires. Cette nuit, il a été omniprésent, marquant 31 points à 59% de réussite aux tirs et 8 passes décisives mais aussi 8 rebonds et 3 contres. Ses 16 points en troisième quart-temps ont permis à Houston de prendre le contrôle de la rencontre et ainsi de signer une sixième victoire consécutive dans le sprint final de la saison.

– Jabari Smith Jr, le facteur X. Si Alperen Sengun et Amen Thompson ont été déterminants cette nuit, la performance de Jabari Smith Jr. a fait pencher la balance du côté des Rockets. L’ailier a du mal à franchir un palier cette saison mais face aux Warriors, comme lors des playoffs 2025, il a été à son meilleur niveau. Il a terminé avec 23 points à 9/12 aux tirs, dont 5/7 à 3-points. Les Rockets auront besoin de lui à ce niveau pour espérer aller loin en playoffs.

– Retour prometeur pour Stephen Curry. Attendu comme le messie, Stephen Curry a été égal à lui même pour son premier match depuis le 28 janvier. Dès l’échauffement, il a reçu une standing ovation. Il en a reçu une seconde dès son entrée sur le terrain avec cinq minutes à jouer en premier quart-temps. Malgré un premier quart temps poussif, la star des Warriors a semblé en jambes et entreprenant. Il a, sans la moindre hésitation, attaqué le cercle à plusieurs reprises et a trouvé son rythme assez rapidement. Limité à des passages sur le terrain de cinq à six minutes, il a terminé le match avec 29 points à 11/21 aux tirs, dont 5/10 à 3-points, en 26 minutes de jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.